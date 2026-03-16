Zbrojovka - Artis 2:0. Domácí udeřili dvakrát v závěru, brněnské derby rozhodl Vorlický
Fotbalisté Zbrojovky Brno v 19. kole Chance Národní Ligy porazili městského rivala Artis 2:0. Vítězný gól zařídil Lukáš Vorlický. Hosté hráli celý druhý poločas v oslabení po dvou žlutých kartách Radima Breiteho. Svěřenci Martina Svědíka vedou ve druhé lize o jedenáct bodů před druhým Táborskem, Artis je čtvrtý a nadále bojuje o barážové příčky.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|19
|16
|2
|1
|44:13
|50
|2
Táborsko
|19
|12
|3
|4
|37:17
|39
|3
Opava
|19
|9
|8
|2
|31:17
|35
|4
Artis
|19
|10
|5
|4
|31:21
|35
|5
Žižkov
|19
|9
|3
|7
|24:29
|30
|6
Příbram
|19
|8
|4
|7
|18:23
|28
|7
Baník B
|19
|8
|3
|8
|28:25
|27
|8
Slavia B
|19
|7
|4
|8
|30:23
|25
|9
Ústí
|19
|7
|3
|9
|32:33
|24
|10
Č. Budějovice
|19
|7
|3
|9
|20:26
|24
|11
Vlašim
|19
|5
|5
|9
|26:25
|20
|12
Chrudim
|19
|4
|7
|8
|21:36
|19
|13
Jihlava
|19
|4
|6
|9
|19:23
|18
|14
Prostějov
|19
|4
|6
|9
|21:28
|18
|15
Kroměříž
|19
|5
|1
|13
|16:34
|16
|16
Sparta B
|19
|5
|1
|13
|15:40
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup