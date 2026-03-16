Zbrojovka ovládla válku o Brno, Vorlický opět gamechangerem. Artis potopilo vyloučení
Čekali jste snad něco jiného? Zbrojovce opět dokonale vyšla jarní strategie. Není na ní nic světoborného. Prostě vyšlete ve druhé půli na unavenou obranu Lukáše Vorlického a jen čekáte, kdy gólem či ideální nahrávkou rozhodne. V očekávaném brněnském derby s Artisem (2:0) se stal kreativní záložník vítězným střelcem. „Rozhodla individualita a genialita Vorlise,“ potvrdil asistent Jan Baránek. Svědíkův soubor už ve druhé lize fakt nikdo nedožene.
V poslední desetiminutovce rozpoutala Zbrojovka ve vápně největšího druholigového rivala peklo. Po Breiteho vyloučení hrála proti deseti, ustála vzadu těžké momenty a závěr si podmanila. Nejprve pálil na zadní tyč Lukáš Vorlický, pět minut na to hlavou po Juroškově centru další žolík Martin Gjorgijevski.
Hotovo, vyřízeno. Lídr opět splnil úkol. Trenér Martin Svědík u toho ztratil hlas. Proto nepřišel na tiskovku. „Červená karta byla strašně důležitá,“ uznal jeho pobočník Jan Baránek.
Chvíli před Vorlického trefou bylo domácím úzko. A hodně. Brutální chybu spáchal stoper Kaká, jenž namazal do sóla střídajícímu Vukadinu Vukadinovičovi. Ten se ovšem tutovky asi lekl. Neudělal vlastně nic, před Adamem Hrdinou zapackal a neumístěným pokusem trefil dobře vyběhnutého gólmana. „Jasná příležitost, jako by se toho zalekl. I v deseti jsme to mohli zvládnout,“ uvedl trenér Artisu Jiří Chytrý. „Adam Hrdina!“ znělo po bitvě z rozjuchané kabiny.
Klíčový moment se nicméně odehrál v nastavení prvního poločasu, kdy mazák Radim Breite obdržel za vzdušný faul loktem na Martina Rymarenka ve středu hřiště druhou žlutou kartu (trošku přísnou) a naštvaně odkráčel do kabiny. Plný zlosti, pocitu křivdy. „Ať se na to někdo v klidu podívá,“ nabádal Chytrý. „Úder loktem tam byl, to nezpochybňuju. Ale co měl dělat, když šel do hlavičky a při dopadu byl pod ním hráč?“ popisoval danou situaci.
Pro domácí to byla spása, protože do té doby měli šance výhradně hosté. Ne vyložené, nicméně nadějné. Ve dvou byl nejlepší druholigový střelec Quadri Adediran a v jedné Ománec Dahman.
Postupový režisér Vorlický
Na Breiteho vyloučení zareagoval Svědík rychlým nasazením „gamechangera“ Lukáše Vorlického, jenž měl ve druhé půli doručit efektivní finální fázi. Povedlo se. Jako před týdnem v Táborsku. Zase měl pár výjimečných momentů, kdy bravurně štrikoval s míčem. Gól měl nicméně nejdřív na kopačce jeho parťák Jakub Janetzký, jehož prudkou ránu skvěle vytáhl gólman Jiří Borek.
Po něm už byl v ostré akci vítaný host ze Slavie. Vorlický přisunul balon doleva na Denise Granečného a po Borkově výborném zákroku hrála s hosty tyč. K dorážce do prázdné brány se pak nedostal útočník Oliver Velich, jenž skončil po souboji s obráncem Jakubem Fulnekem sám v síti. Bez míče…Pak Vorlický zavěsil, nahrál do šance Riginu Ciciliovi. Rozhodl. „Vorlis jenom potvrdil, že se o něj můžeme opřít. Charakterově je skvěle nastavený a tah na bránu má nečeský, i když to slovo nemám rád,“ ocenil s úsměvem Baránek. Vítězové to zvládli i bez indisponovaného kapitána Stanislava Hofmanna, který ještě dvě hodiny před výkopem figuroval v základu.
Fotbal v Brně táhne, dlouhé roky spící fanoušci se probudili a našli cestu na neoblíbený stadion v Králově Poli. Ve vypjatém derby ho zaplnili do posledního (možného) místa, byť několik tribun zůstalo kvůli havarijnímu stavu úplně prázdných. Logicky měla v hledišti drtivou převahu slavnější Zbrojovka, s rozdílovým náhradníkem Vorlickým nezadržitelně mířící za přímým postupem mezi elitu. Vůbec nepočítejte s tím, že si nechá triumf v soutěži ujít.
Artis bude rád za účast v baráži. „Věřím, že nás to nedá dolů. Výkon nebyl špatný,“ řekl Chytrý, který nemá v klubu úplně pevnou pozici. O místo hraje každý týden. V derby neúspěšně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|19
|16
|2
|1
|44:13
|50
|2
Táborsko
|19
|12
|3
|4
|37:17
|39
|3
Opava
|19
|9
|8
|2
|31:17
|35
|4
Artis
|19
|10
|5
|4
|31:21
|35
|5
Žižkov
|19
|9
|3
|7
|24:29
|30
|6
Příbram
|19
|8
|4
|7
|18:23
|28
|7
Baník B
|19
|8
|3
|8
|28:25
|27
|8
Slavia B
|19
|7
|4
|8
|30:23
|25
|9
Ústí
|19
|7
|3
|9
|32:33
|24
|10
Č. Budějovice
|19
|7
|3
|9
|20:26
|24
|11
Vlašim
|19
|5
|5
|9
|26:25
|20
|12
Chrudim
|19
|4
|7
|8
|21:36
|19
|13
Jihlava
|19
|4
|6
|9
|19:23
|18
|14
Prostějov
|19
|4
|6
|9
|21:28
|18
|15
Kroměříž
|19
|5
|1
|13
|16:34
|16
|16
Sparta B
|19
|5
|1
|13
|15:40
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup