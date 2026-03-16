Zhrzený Breite po červené kartě: Je to otázka na jednoho pána. Ale za blbce budu já
Své vyloučení v derby na Zbrojovce nesl těžce. A cítil nespravedlnost. „Je to otázka na jednoho pána,“ ucedil Radim Breite (36) směrem k rozhodčímu Ondřeji Pechancovi. Středopolař Artisu byl po prestižní bitvě zklamaný ze všeho. Cítil, že v jedenácti hráčích mohl jeho tým proti lídrovi druhé ligy uspět a posílit svou pozici v honbě za účastí v baráži.
Souhlasíte se svým vyloučením?
„Dobrá otázka, ale myslím, že by mohla být položena někomu jinému. Jestli dostanu za takový zákrok druhou žlutou kartu…Za mě to vůbec není žlutá. Ale asi je to úplně jedno. Padesát procent vám řekne, že je, padesát, že ne. Jediné, co mě na tom všem mrzí je, že jsem oslabil tým. Proto jsme prohráli. V prvním poločase jsme přitom hráli dobře.“
Křivdu cítíte, že? Je to na vašem hlasu znát.
„Na hřišti je strašně moc soubojů a je opět na jednom člověku, jak je vyhodnotí. Buď dá, anebo nedá kartu. Je to otázka na jednoho pána. Ať to vysvětlí on. Ale v dnešní době si to obhájí. Když vidím, co se děje. Oni budou mít vždycky zastání. Asi nemá smysl se k něčemu vyjadřovat. Za blbce stejně budu já. Zápas jsem i pak sledoval. Je to velká škoda.“
Rozhodla výjimečnost Lukáše Vorlického?
„Lepí mu to, hraje dobře. Ale nechci se asi bavit o soupeři. Kvůli tomu, že jsem byl vyloučený, jsme prohráli zápas.“
Co jste říkal na promarněnou tutovku Vukadina Vukadinoviče?
„Vuka to dobře přečetl, namazali nám to. Je to škoda. Ale to je fotbal. Stane se, že někdo nedá gól.“
Změnil tento výsledek něco na vašich plánech?
„Jsme nastavení na to, že jednoznačně chceme urvat barážovou příčku. Na tom se nic nezměnilo. Opava začala sbírat body, věřím, že to bude mezi ní, námi a Táborskem. Teď momentálně vůbec nehraje roli, jestli budeme druzí nebo třetí.“
Zbrojovka pravidelně vyhrává, i když nehraje vždy líbivý ofenzivní fotbal. Co tomu říkáte?
„To je fotbal. Když Zbrojovka postoupí, což asi jo, nikdo se ve finále nebude ptát, jestli hrála dobře nebo ne. Je to vlastně jedno. Prostě profrčela druhou ligou.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|19
|16
|2
|1
|44:13
|50
|2
Táborsko
|19
|12
|3
|4
|37:17
|39
|3
Opava
|19
|9
|8
|2
|31:17
|35
|4
Artis
|19
|10
|5
|4
|31:21
|35
|5
Žižkov
|19
|9
|3
|7
|24:29
|30
|6
Příbram
|19
|8
|4
|7
|18:23
|28
|7
Baník B
|19
|8
|3
|8
|28:25
|27
|8
Slavia B
|19
|7
|4
|8
|30:23
|25
|9
Ústí
|19
|7
|3
|9
|32:33
|24
|10
Č. Budějovice
|19
|7
|3
|9
|20:26
|24
|11
Vlašim
|19
|5
|5
|9
|26:25
|20
|12
Chrudim
|19
|4
|7
|8
|21:36
|19
|13
Jihlava
|19
|4
|6
|9
|19:23
|18
|14
Prostějov
|19
|4
|6
|9
|21:28
|18
|15
Kroměříž
|19
|5
|1
|13
|16:34
|16
|16
Sparta B
|19
|5
|1
|13
|15:40
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup