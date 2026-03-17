Dominátor Vorlický, brněnský Weiss. Těžko se mi bude odcházet, přiznala hvězda Zbrojovky
Predikce: Bude dominantní. Realita: Je dominantní. Z pozice náhradníka Lukáš Vorlický (24) cílevědomě posouvá Zbrojovku do nejvyšší soutěže. Stačí ho vidět pár minut a máte jasno, že ten kluk je ve druhé lize „omylem“. Když bude zdravý, natrénovaný a trenér ho zahrne důvěrou, musí hrát výš. „Lukáš ukázal svou kvalitu v každém utkání, které za nás odehrál,“ upozornil brněnský brankář Adam Hrdina po včerejší výhře v 19. kole Chance Národní Ligy proti Artisu (2:0).
Klasická akce. Záložník Lukáš Vorlický vezme balon, rychlým manévrem oklame protihráče (jednoho, dva, tři) a připraví gólovou šanci sobě či ještě častěji parťákům. Takhle pomohl rozhodnout klíčové duely v Táborsku (asistencí na Kanakimanovu trefu) a gólem pondělní domácí derby s Artisem. Ani jednou přitom nefiguroval v základní jedenáctce kouče Martina Svědíka. Dohromady nastřádal ve třech vítězných partiích 98 minut. „Do určitých typů zápasů bude chodit i od první minuty,“ ujistil asistent Jan Baránek.
Ve Zbrojovce je Vorlický na půlročním hostování ze Slavie. Klubem v mládí prošel, cítí se v něm komfortně. Hned si na svou stranu získal fanoušky, kteří se vždycky těší, až ho trenér pošle ve druhé půli na hřiště. Ví, že jim ukáže, jak umí být fotbal krásný, když ho někdo fakt umí a baví se jím. „Od malička tyhle věci hledám, nebojím se. Tohle je to, co mě definuje jako hráče,“ řekl Vorlický po derby do kamer ČT Sport. „Zamiloval jsem si to, je to nádherný. Po tom trápení, co za sebou mám, se cítím jako znovuzrozený. V létě se mi bude těžko odcházet,“ tušil.
Jasně, že takový machr má hrát od první minuty. Za standardních okolností. Jenže ty v kariéře rodáka z Boskovic nenajdete. Po vleklých zdravotních lapáliích, které ho připravily o italskou Serii A a komplikovaly mu angažmá v Edenu, nemá fyzicky na plnohodnotnou zátěž. Navíc Svědíkův styl je náročný, běžecky i takticky. Částečně funguje v individuálním režimu, dennodenně na sobě musí pracovat a hlídat se. Kouč ho chápe, sám si prošel obrovskými trably s koleny, které mu ostatně ukončily nadějně rozjetou kariéru.
Momentálně je nejvhodnější využívat speciálního hráče jako žolíka, který nepotřebuje devadesát minut, aby rozhodl zápas. V defenzivě to za něj odmakají jiní. „S míčem je výjimečný,“ prohlásil brankář Adam Hrdina. „Připomíná mi Vlada Weisse ze Slovanu. Oba umí s balonem někdy až nadpřirozené věci. Lukáš ukázal svou kvalitu zatím v každém utkání, které za nás odehrál. Jsem velmi rád, že ho máme,“ dodal.
Vorlického chvíle přišla dvakrát po hodině hry. Pomohl k výhrám 1:0 nad Příbramí a v Táborsku. V brněnském derby se i díky Breiteho vyloučení dostal do akce hned po půli. Mít „gamechangera“ na hřišti pětačtyřicet minut? Pro soupeře zkáza. „Jsme rádi, že do toho takhle vstoupil,“ uvedl asistent Baránek. „Po červené kartě to byl zápas přímo pro něj. Potvrdil, že se o něj můžeme opřít. Přijal i roli žolíka. Charakterově je super nastavený. Po tom všem, co si prožil, si to zaslouží.“
Na place čiší ze záložníka, jehož táta trénuje béčko Slovácka v MSFL, sebedůvěra. Bere si balony, jde s nimi kolmo dopředu. Fantasticky čte hru, nesobecky přihrává spoluhráčům. Díky brilantní technice se dokáže vymotat ze složitých situací. „Něco samozřejmě zkazí, ale to nevadí. Jsme na to ve zbytkové obraně připraveni,“ podotkl Baránek. „Nadstavbu a tah na bránu má, když to řeknu blbě, nečeský. I když to slovo nemám rád,“ usmál se.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|19
|16
|2
|1
|44:13
|50
|2
Táborsko
|19
|12
|3
|4
|37:17
|39
|3
Opava
|19
|9
|8
|2
|31:17
|35
|4
Artis
|19
|10
|5
|4
|31:21
|35
|5
Žižkov
|19
|9
|3
|7
|24:29
|30
|6
Příbram
|19
|8
|4
|7
|18:23
|28
|7
Baník B
|19
|8
|3
|8
|28:25
|27
|8
Slavia B
|19
|7
|4
|8
|30:23
|25
|9
Ústí
|19
|7
|3
|9
|32:33
|24
|10
Č. Budějovice
|19
|7
|3
|9
|20:26
|24
|11
Vlašim
|19
|5
|5
|9
|26:25
|20
|12
Chrudim
|19
|4
|7
|8
|21:36
|19
|13
Jihlava
|19
|4
|6
|9
|19:23
|18
|14
Prostějov
|19
|4
|6
|9
|21:28
|18
|15
Kroměříž
|19
|5
|1
|13
|16:34
|16
|16
Sparta B
|19
|5
|1
|13
|15:40
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup