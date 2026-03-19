Mladíci z MS v Kataru ve druhé lize: Divočák, žádný sprinter, ale chytrý hráč či kliďas
Jako první naskočil do ligy z týmu, který si na podzim vyzkoušel mistrovství světa kategorie U17. V Kataru čeští mladíci postoupili ze skupiny, dále už to přes Itálii nešlo. Sparťan Hugo Sochůrek je zatím jediný, kdo si vyzkoušel elitní fotbalovou soutěž, někteří další mladí pánové se rozkoukávají o patro níž. Jejich současnost i možný progres komentuje Pavel Drsek, trenér ze šampionátu, jenž se s týmem posunul do kategorie U18.
Jonáš Topič (17)
Sparta Praha – wingbek
Bilance ve II. lize: 8 zápasů/0 gólů
Má potíže s opakujícími se zdravotními problémy, i když na jaře naskakuje pravidelně. Wingbek potřebuje řešit právě zranění a také technické limity.
Pavel Drsek: „Hodně těží z fyzična, je to rychlý hráč, i z pozice wingbeka rád útočí. Už dva roky to ví, říkáme mu to, že musí zapracovat na dovednostech, na mezinárodní úrovni je mají hráči daleko lepší. Na mistrovství měl zdravotní problémy, bylo vidět, že není top.“
Sebastian Pech (17)
Sparta Praha – stoper
Bilance ve II. lize: 1 zápas/0 gólů
Jeho brácha kope v Bernu, on proti Slovácku zažil, jaké to je na lavici prvního týmu. V přípravě ho Brian Priske vyzkoušel a zaujal. V nedávném derby béček dostal červenou kartu.
Pavel Drsek: „Divočák, je schopnej udělat bugr. Na hřišti mluví, je inteligentní, herní. Je schopný hrát invertovaného stopera jako Vydra nebo Panák. Snad ho nebude limitovat výška. Ve Spartě jsou vysocí stopeři, ale Slavia ukazuje, že mohou hrát i menší.“
Martin Kovář (18)
Slavia Praha – obránce
Bilance ve II. lize: 8/0
Stoper nebo pravý obránce je kliďas, ale podobně jako sparťana Topiče ho limitují zdravotní lapálie. Aktuálně je zraněný, na jaře nastoupil jen jednou na dvanáct minut.
Pavel Drsek: „V sedmnáctce nám s Pechem držel obranu, ale na mistrovství jsme ho dali na beka, protože jsme využili Henderickse. Kovy je soubojový, ale potřebuje zapracovat na dovednostech. V chlapech nejde získat každý balon, je potřeba občas soupeře vystát.“
Martin Palaščák (17)
Slavia Praha
Bilance ve II. lize: 3/0
Na podzim působil ve slávistickém céčku ve třetí lize, v zimě se přesunul o patro výš a všechna tři kola odehrál komplet. Zvládá přesun ze zálohy na stopera, to je plus.
Pavel Drsek: „Líbí se mi, že Slavia nepředržuje hráče v béčku a posílá je dál. Na druhou stranu je kvůli tomu nyní ten tým slabší, ale pro Martina je každý zápas ve druhé lize obrovská zkušenost. Je to chytrý hráč, žádný sprinter, ale dokáže se přizpůsobit.“
Vít Škrkoň (17)
Baník Ostrava
Bilance ve II. lize: 12/1
Také na jaře dostává značnou porci minut, pomáhá Baníku k velmi slušnému postavení ve druhé lize. Fanoušci Baníku by ho chtěli i výše, boj o záchranu by pro něj však byl těžký.
Pavel Drsek: „Od té doby, co je ve druholigovém béčku, udělal obrovský skok. Nikdy nebyl sprinter, ale vždycky uměl dát gól. Vyrostl a na mezinárodní úrovni měl problémy s koordinací, ale teď se zpevnil, zlepšil. Dokáže uhrát i míče zády k bráně.“