Předplatné

Béčko Sparty dál u dna! Nepomohli ani Martinec s Kuolem. Vorlický řídil výhru Zbrojovky

2
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (8)

Fotbalisté Zbrojovky Brno míří v Chance Národní Lize za přímým postupem. Další krok k němu udělali ve 20. kole, kdy vyhráli v Prostějově 2:1. Oba góly vstřelil Lukáš Vorlický, ten vítězný ve třetí minutě nastavení. Problémy dál má béčko Sparty, které po prohře s Vlašimí 0:1 zůstává poslední. Pražanům nepomohly ani posily z A-týmu - Jakub Martinec a Garang Kuol. Žižkov vyhrál v Českých Budějovicích 2:0, Příbram si poradila s béčkem Slavie (1:0).

Brněnští svěřenci trenéra Martina Svědíka vyhráli v soutěži sedmé utkání po sobě a v čele neúplné tabulky jsou o 14 bodů před Táborskem. Suveréna druhé ligy poslal do vedení po téměř hodině hry z penalty Vorlický. Čtyřiadvacetiletý záložník, který ve Zbrojovce hostuje z pražské Slavie, se trefil ve druhém kole po sobě. V pondělí se podílel na výhře 2:0 v městském derby s Artisem.

Video placeholder

Za domácí srovnal Hais. Brno inkasovalo po čtyřech kolech a poprvé v jarní části. Zdálo se, že hosté teprve počtvrté v sezoně druhé nejvyšší soutěže nedosáhnou na výhru, ale ve třetí minutě nastavení rozhodl Vorlický.

Svědíkův tým natáhl sérii neporazitelnosti ve druhé lize na 14 utkání, naposledy nebodoval loni v srpnu právě s Hanáky, jimž doma podlehl 1:2. Prostějov čeká na vítězství už 10 kol a je na poslední nesestupové příčce.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
12Detail
LIVE
02Detail
LIVE
10Detail
LIVE
01Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka20172146:1453
2Táborsko19123437:1739
3Opava1998231:1735
4Artis19105431:2135
5Žižkov20103726:2933
6Příbram2094719:2331
7Baník B1983828:2527
8Slavia B2074930:2425
9Ústí1973932:3324
10Č. Budějovice20731020:2824
11Vlašim2065927:2523
12Chrudim1947821:3619
13Jihlava1946919:2318
14Prostějov20461022:3018
15Kroměříž19511316:3416
16Sparta B20511415:4116
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (8)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

