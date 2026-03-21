Béčko Sparty u dna! Prohrála i rezerva Slavie, Vorlický řídil výhru Zbrojovky
Fotbalisté Zbrojovky Brno míří v Chance Národní Lize za přímým postupem. Další krok k němu udělali ve 20. kole, kdy vyhráli v Prostějově 2:1. Oba góly vstřelil Lukáš Vorlický, ten vítězný ve třetí minutě nastavení. Problémy dál má béčko Sparty, které po prohře s Vlašimí 0:1 zůstává poslední. Pražanům nepomohly ani posily z A-týmu - Jakub Martinec a Garang Kuol. Žižkov vyhrál v Českých Budějovicích 2:0, Příbram si poradila s béčkem Slavie (1:0). Sobotní program zahájil dopoledne vítězně Chrudim proti béčku Baníku. Hraje se také na hřišti Táborska, Opavy a Artisu Brno. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Brněnští svěřenci trenéra Martina Svědíka vyhráli v soutěži sedmé utkání po sobě a v čele neúplné tabulky jsou o 14 bodů před Táborskem. Suveréna druhé ligy poslal do vedení po téměř hodině hry z penalty Vorlický. Čtyřiadvacetiletý záložník, který ve Zbrojovce hostuje z pražské Slavie, se trefil ve druhém kole po sobě. V pondělí se podílel na výhře 2:0 v městském derby s Artisem.
Za domácí srovnal Hais. Brno inkasovalo po čtyřech kolech a poprvé v jarní části. Zdálo se, že hosté teprve počtvrté v sezoně druhé nejvyšší soutěže nedosáhnou na výhru, ale ve třetí minutě nastavení rozhodl Vorlický.
Svědíkův tým natáhl sérii neporazitelnosti ve druhé lize na 14 utkání, naposledy nebodoval loni v srpnu právě s Hanáky, jimž doma podlehl 1:2. Prostějov čeká na vítězství už 10 kol a je na poslední nesestupové příčce.
Chance Národní Liga 2025/2026
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|20
|17
|2
|1
|46:14
|53
|2
Táborsko
|19
|12
|3
|4
|37:17
|39
|3
Opava
|19
|9
|8
|2
|31:17
|35
|4
Artis
|19
|10
|5
|4
|31:21
|35
|5
Žižkov
|20
|10
|3
|7
|26:29
|33
|6
Příbram
|20
|9
|4
|7
|19:23
|31
|7
Baník B
|20
|8
|3
|9
|29:28
|27
|8
Slavia B
|20
|7
|4
|9
|30:24
|25
|9
Ústí
|19
|7
|3
|9
|32:33
|24
|10
Č. Budějovice
|20
|7
|3
|10
|20:28
|24
|11
Vlašim
|20
|6
|5
|9
|27:25
|23
|12
Chrudim
|20
|5
|7
|8
|24:37
|22
|13
Jihlava
|19
|4
|6
|9
|19:23
|18
|14
Prostějov
|20
|4
|6
|10
|22:30
|18
|15
Kroměříž
|19
|5
|1
|13
|16:34
|16
|16
Sparta B
|20
|5
|1
|14
|15:41
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup