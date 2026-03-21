Béčko Sparty u dna! Vorlický řídil výhru a Zbrojovka vede o 14 bodů, Táborsko padlo
Fotbalisté Zbrojovky Brno díky gólu v nastavení zvítězili ve 20. kole druhé ligy v Prostějově 2:1. Obě branky lídra soutěže dal střídající Lukáš Vorlický. Zbrojovka vyhrála v soutěži sedmý zápas po sobě a v čele tabulky je o 14 bodů před Táborskem, kter nestačilo na Kroměříž 1:2. Rezerva Sparty podlehla Vlašimi 0:1 a zůstala poslední. Neuspělo ani „béčko“ Slavie, které prohrálo rovněž 0:1 v Příbrami. Žižkov zvítězil v Českých Budějovicích 2:0.
Vorlický opět potvrdil roli „žolíka“. Čtyřiadvacetiletý záložník, který ve Zbrojovce hostuje z pražské Slavie, naskočil na trávník v 53. minutě a jen o chvíli později poslal hosty z penalty se štěstím o tyč do vedení.
Zhruba 20 minut před koncem srovnal Hais. Brno inkasovalo po čtyřech kolech a poprvé v jarní části. Zdálo se, že hosté teprve počtvrté v sezoně druhé nejvyšší soutěže nedosáhnou na výhru, ale ve třetí minutě nastavení rozhodl opět s velkým štěstím tečovanou přízemní střelou z přímého kopu Vorlický. Vítězný gól si připsal v druhém kole po sobě, v pondělí otevřel skóre při triumfu 2:0 v městském derby s Artisem.
Zbrojovka neochvějně míří za konečným prvním místem v tabulce, které jako jediné znamená přímý postup mezi elitu. Brňané natáhli sérii neporazitelnosti ve druhé lize na 14 utkání, naposledy nebodovali v srpnu právě s Prostějovem, jemuž překvapivě podlehli 1:2. Hanáci čekají na vítězství už 10 kol a zůstali na poslední nesestupové příčce.
Rezerva Sparty potřetí za sebou prohrála, zápas na Žižkově rozhodl ve prospěch Vlašimi ve 26. minutě Dordič. Letenským nepomohly ani posily z A-týmu - Martinec s Kuolem. Vlašim zvítězila počtvrté z posledních pěti kol.
Ani „béčku“ Slavie nepomohlo posílení z ligového A-mužstva, ofenzivní univerzál Kušej zapsal v Příbrami jen žlutou kartu. Zápas rozhodl ve 14. minutě střelou do odkryté branky Šmiga, bývalý útočník červenobílých.
Proti někdejšímu klubu se trefil také v Českých Budějovicích žižkovský Ondrášek, pojistku přidal krátce po pauze Nový.
Táborsku se přestalo dařit, prohrálo třetí ze čtyř jarních zápasů a na vedoucí Zbrojovku Brno ztrácí již 14 bodů. Hanáci naopak na jaře potřetí zvítězili. Domácí se brzy ujali vedení díky penaltě, kterou proměnil Matějka. Koryčan ale nedlouho poté vyrovnal a střídající Bartolomeu v závěru druhého poločasu rozhodl o výhře Kroměříže.
Chrudimi vyšel začátek utkání, během úvodní čtvrthodiny se trefili Vientiess a Schön. Zanedlouho snížil Musák, třetí prohře „béčka“ Baníku po sobě ale nezabránil. Ve druhém poločase domácím pojistil tři body Holub a přispěl k tomu, že Chrudim navázala na předchozí výhru v Jihlavě.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|20
|17
|2
|1
|46:14
|53
|2
Táborsko
|20
|12
|3
|5
|38:19
|39
|3
Opava
|19
|9
|8
|2
|31:17
|35
|4
Artis
|19
|10
|5
|4
|31:21
|35
|5
Žižkov
|20
|10
|3
|7
|26:29
|33
|6
Příbram
|20
|9
|4
|7
|19:23
|31
|7
Baník B
|20
|8
|3
|9
|29:28
|27
|8
Slavia B
|20
|7
|4
|9
|30:24
|25
|9
Ústí
|19
|7
|3
|9
|32:33
|24
|10
Č. Budějovice
|20
|7
|3
|10
|20:28
|24
|11
Vlašim
|20
|6
|5
|9
|27:25
|23
|12
Chrudim
|20
|5
|7
|8
|24:37
|22
|13
Kroměříž
|20
|6
|1
|13
|18:35
|19
|14
Jihlava
|19
|4
|6
|9
|19:23
|18
|15
Prostějov
|20
|4
|6
|10
|22:30
|18
|16
Sparta B
|20
|5
|1
|14
|15:41
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup