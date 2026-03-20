ONLINE: Prostějov - Zbrojovka. Budějovice vyzvou Žižkov, v akci béčka pražských „S“
Fotbalisté Zbrojovky Brno míří v Chance Národní Lize za přímým postupem. Jedenáctibodový náskok na čele tabulky budou chtít navýšit ve 20. kole proti Prostějovu. Poslední béčko Sparty přivítá Vlašim. Jeho rival ze Slavie zavítá do Příbrami. Žižkov hostí České Budějovice. Páteční program začíná už 17.00, ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSportu.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|19
|16
|2
|1
|44:13
|50
|2
Táborsko
|19
|12
|3
|4
|37:17
|39
|3
Opava
|19
|9
|8
|2
|31:17
|35
|4
Artis
|19
|10
|5
|4
|31:21
|35
|5
Žižkov
|19
|9
|3
|7
|24:29
|30
|6
Příbram
|19
|8
|4
|7
|18:23
|28
|7
Baník B
|19
|8
|3
|8
|28:25
|27
|8
Slavia B
|19
|7
|4
|8
|30:23
|25
|9
Ústí
|19
|7
|3
|9
|32:33
|24
|10
Č. Budějovice
|19
|7
|3
|9
|20:26
|24
|11
Vlašim
|19
|5
|5
|9
|26:25
|20
|12
Chrudim
|19
|4
|7
|8
|21:36
|19
|13
Jihlava
|19
|4
|6
|9
|19:23
|18
|14
Prostějov
|19
|4
|6
|9
|21:28
|18
|15
Kroměříž
|19
|5
|1
|13
|16:34
|16
|16
Sparta B
|19
|5
|1
|13
|15:40
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup