ONLINE: Vorlický řídil výhru Zbrojovky. Béčka Sparty i Slavie prohrávají

Fotbalisté Zbrojovky Brno se radují z gólu ve druhé lize
Fotbalisté Zbrojovky Brno se radují z gólu ve druhé lize
iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
Fotbalisté Zbrojovky Brno míří v Chance Národní Lize za přímým postupem. Další krok k němu udělali ve 20. kole, kdy vyhráli v Prostějove 2:1. Oba góly vstřelil Lukáš Vorlický, ten vítězný ve třetí minutě nastavení.Poslední béčko Sparty hostí Vlašim, Pražané využívají i dva hráče A-týmu - Garanga Kuola a Jakuba Martince. Rezerva Slavie hraje v Příbrami, České Budějovice čelí na svém stadionu Žižkovu. Páteční program začal už 17.00, ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSportu.

Chance Národní Liga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka20172146:1453
2Táborsko19123437:1739
3Opava1998231:1735
4Artis19105431:2135
5Žižkov1993724:2930
6Příbram1984718:2328
7Baník B1983828:2527
8Slavia B1974830:2325
9Ústí1973932:3324
10Č. Budějovice1973920:2624
11Vlašim1955926:2520
12Chrudim1947821:3619
13Jihlava1946919:2318
14Prostějov20461022:3018
15Kroměříž19511316:3416
16Sparta B19511315:4016
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (2)

