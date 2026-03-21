Předplatné

Zbrojovka vede už o 14 bodů. Prohry Artisu i Táborska, béčko Sparty u dna

Fotbalisté Zbrojovky Brno se radují z gólu ve druhé lizeZdroj: FB / FC Zbrojovka Brno
iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (15)

Fotbalisté Zbrojovky Brno díky gólu v nastavení zvítězili ve 20. kole druhé ligy v Prostějově 2:1. Obě branky lídra soutěže dal střídající Lukáš Vorlický. Zbrojovka vyhrála v soutěži sedmý zápas po sobě a v čele tabulky je o 14 bodů před Táborskem, které nestačilo na Kroměříž 1:2. Rezerva Sparty podlehla Vlašimi 0:1 a zůstala poslední. Neuspělo ani „béčko“ Slavie, které prohrálo rovněž 0:1 v Příbrami. Žižkov zvítězil v Českých Budějovicích 2:0 a uspěla i Opava proti Jihlavě 3:1. Domácí porážku zapsal Artis, jenž padl s Ústí nad Labem 1:3.

Vorlický opět potvrdil roli „žolíka“. Čtyřiadvacetiletý záložník, který ve Zbrojovce hostuje z pražské Slavie, naskočil na trávník v 53. minutě a jen o chvíli později poslal hosty z penalty se štěstím o tyč do vedení.

Zhruba 20 minut před koncem srovnal Hais. Brno inkasovalo po čtyřech kolech a poprvé v jarní části. Zdálo se, že hosté teprve počtvrté v sezoně druhé nejvyšší soutěže nedosáhnou na výhru, ale ve třetí minutě nastavení rozhodl opět s velkým štěstím tečovanou přízemní střelou z přímého kopu Vorlický. Vítězný gól si připsal v druhém kole po sobě, v pondělí otevřel skóre při triumfu 2:0 v městském derby s Artisem.

Zbrojovka neochvějně míří za konečným prvním místem v tabulce, které jako jediné znamená přímý postup mezi elitu. Brňané natáhli sérii neporazitelnosti ve druhé lize na 14 utkání, naposledy nebodovali v srpnu právě s Prostějovem, jemuž překvapivě podlehli 1:2. Hanáci čekají na vítězství už 10 kol.

Video placeholder

Rezerva Sparty potřetí za sebou prohrála, zápas na Žižkově rozhodl ve prospěch Vlašimi ve 26. minutě Dordič. Letenským nepomohly ani posily z A-týmu - Martinec s Kuolem. Vlašim zvítězila počtvrté z posledních pěti kol.

Ani „béčku“ Slavie nepomohlo posílení z ligového A-mužstva, ofenzivní univerzál Kušej zapsal v Příbrami jen žlutou kartu. Zápas rozhodl ve 14. minutě střelou do odkryté branky Šmiga, bývalý útočník červenobílých.

Proti někdejšímu klubu se trefil také v Českých Budějovicích žižkovský Ondrášek, pojistku přidal krátce po pauze Nový.

Opava si připsala třetí jarní vítězství a zůstává ve hře o baráž o postup do nejvyšší soutěže. Za Slezany se v obou poločasech trefil Papalelé, mezitím skóroval také Zálešák. Jihlavský Haala už jen zkorigoval výsledek. Vysočina na jaře ani napočtvrté nezvítězila a na 14. místě má stejný bodový zisk jako patnáctý Prostějov.

Článek pokračuje pod infografikou.

Táborsku se přestalo dařit, prohrálo třetí ze čtyř jarních zápasů a na vedoucí Zbrojovku Brno ztrácí již 14 bodů. Hanáci naopak na jaře potřetí zvítězili. Domácí se brzy ujali vedení díky penaltě, kterou proměnil Matějka. Koryčan ale nedlouho poté vyrovnal a střídající Bartolomeu v závěru druhého poločasu rozhodl o výhře Kroměříže. Hanáci opustili sestupové příčky a posunuli se na 13. místo.

Artis stejně jako v pondělí proti Zbrojovce prohrál a nevyužil možnost dotáhnout se bodově na Opavu. V prvním poločase otevřel skóre ústecký Do Marcolino, na nějž hned po přestávce navázal Fantiš. Střídající Vukadinovič snížil, ale další šance domácí nevyužili a v nastaveném čase Černý pojistil hostům tři body. Severočeši si připsali druhé vítězství venku po sobě a posunuli se na sedmé místo.

Chrudimi vyšel začátek utkání, během úvodní čtvrthodiny se trefili Vientiess a Schön. Zanedlouho snížil Musák, třetí prohře „béčka“ Baníku po sobě ale nezabránil. Ve druhém poločase domácím pojistil tři body Holub a přispěl k tomu, že Chrudim navázala na předchozí výhru v Jihlavě a je dvanáctá čtyři body nad předposledním místem. Rezervě Baníku patří osmá příčka.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
12Detail
LIVE
02Detail
LIVE
10Detail
LIVE
01Detail

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
31Detail
LIVE
12Detail
LIVE
31Detail
LIVE
13Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka20172146:1453
2Táborsko20123538:1939
3Opava20108234:1838
4Artis20105532:2435
5Žižkov20103726:2933
6Příbram2094719:2331
7Ústí2083935:3427
8Baník B2083929:2827
9Slavia B2074930:2425
10Č. Budějovice20731020:2824
11Vlašim2065927:2523
12Chrudim2057824:3722
13Kroměříž20611318:3519
14Jihlava20461020:2618
15Prostějov20461022:3018
16Sparta B20511415:4116
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (15)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů