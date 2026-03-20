A zase ten Vorlický! Zbrojovka? Nechci se o tom týmu bavit, odsekl kouč Prostějova
Jo, přesně tohle je Zbrojovka. Mužstvo momentu, které ve druhé fotbalové lize od podzimu už téměř jistě nebude. Jeho náskok roste, po předehrávce 20. kola je čtrnáctibodový. „Budu asi krutej, ale vůbec se nechci bavit o týmu, který hrál proti nám,“ prohlásil Jan Podolák, nakrknutý kouč Prostějova po porážce 1:2 v nastaveném čase po standardce. Pod oběma trefami je (jak jinak) podpis Lukáše Vorlického. „Zase jsme to zvládli, protože jsme tým. Hráči si za tím jdou, vědí, co chtějí,“ tvrdil trenér Martin Svědík.
Dvakrát s Prostějovem? Díky, stačilo. Z hanáckého celku, zápolícího o záchranu, se málem stala noční můra Svědíkovy party. Na podzim s ním utrpěla dosud jedinou porážku v ročníku (1:2) a na jaře byla na spadnutí remíza. Než přišla třetí minuta nastavení, potažení Vorlického od Marka Poláška (zavinil rukou i penaltu) a přímý kop. Ten rozehrál Lukáš Vorlický a balon záhadně propašoval k zadní tyči. Zdálo se, že přízemní nahrávku jemně tečoval domácí smolař Lukáš Hrdlička. „Šli jsme spolu do souboje, střetli jsme se nohama, ale ani jeden z nás míč netrefil. Je to gól Lukáše Vorlického, propadlo to tam,“ ujišťoval stoper Tomáš Břečka, jenž se z branky radoval snad nejvíc.
Také první gól obstaral vychvalovaný žolík Vorlický, jenž opět přišel na plac po půli. A záhy si vzal „desítku“, nařízenou za Poláškovu ruku ve skluzu po Granečného centru. Svou ránu utáhl k tyči, od ní se míč odrazil od sítě. Nechytatelné. „Byli tam hráči, kteří to umí kopnout,“ zmínil Svědík po čtvrté jarní výhře.
Prostějov nicméně vyrovnal, hrál sympaticky, otevřeně. Jeden z brejků dotáhl dorážkou z vápna Daniel Hais, jenž suveréna tabulky ztrestal už na podzim v Brně. Nakonec jeho zásah nestačil ani na bod a domácí těžce nesli, že (a jak) na konci přišli o remízu. Nelíbilo se jim, že sudí nařídili přímý kop za souboj Vorlického s Poláškem.
Hráči se před exekucí mezi sebou strkali, z Hanáků sálal pocit křivdy. „Sudí jsou tam od toho, aby pískali, oni rozhodují. Já a ani hráči na hřišti to nezměníme,“ pokrčil rameny Podolák. „Musíme předvádět kvalitní výkony a to nám pak dá výsledek. Kluci vidí, že hrajeme celkem solidní fotbal.“
Když se měl domácí kouč na dotaz redaktora iSport vyjádřit k přípravě na eso Vorlického, odmítl jakýkoliv komentář. „Nechci se bavit o hráčích Brna. Nechci být nepříjemný, ale fakt nechci. Je to kádr kolegy, určitě vám to zhodnotí on,“ shodil rázně otázku ze stolu. O vítězích, kteří jsou na jaře bodově stoprocentní, nehodlal utrousit ani slovo. „Neberte to osobně,“ vysvětloval pak omluvně.
Ke Zbrojovce se ochotně vyjádřil jeho protějšek. „První poločas byl jeden z našich nejlepších na jaře,“ chválil Svědík. „Bohužel nás teď trošku trápí koncovka. Chybí nám góly Vachouška, Rymarenka, Velicha. Bylo by to pro nás daleko snazší.“
Také mu vadilo, že jeho soubor inkasoval po vlastním rohu, kdy soupeř rychle vytáhl hru nahoru a udeřil. „To je trestuhodné, nesmí se nám to stát,“ zdůraznil trenér, jehož tým pak musel opět dobývat defenzivu bojovného soka.
Zbrojovku rozpohybovali žolíci v čele s Vorlickým, znát byli i Kanakimana či Cicilia. A rovněž velký kotel fanoušků za brankou. „Hráči, kteří tam přišli, do toho dali větší život, tlak a kvalitu,“ ocenil trenér. „Dát gól v 94. minutě je paráda a další posílení do kabiny Je to taková třešnička na dortu. Jsem moc rád, že jsme to zvládli za tři body,“ dodal.
Pohodlný náskok v čele neznamená, že Brno poleví. To Svědík nikdy nedopustí. Nechystá v dalších kolech větší rotaci sestavy, nebude si hrát s rozestavením či dávat šanci mladíkům, kteří ještě na druhou ligu nemají. S ničím takovým nepočítejte. „Pořád není náskok tak dostatečný, abychom si mohli říct, že jsme postoupili do první ligy. Každý říká, že už to Zbrojovka má, všichni nás do toho tlačí. Je to taková past,“ varoval před jakýmkoliv podceněním. „Nechceme těmto řečem podlehnout. Je to o koncentraci hráčů, aby dohrávali tyhle zápasy až do konce a ukázali vítězného ducha. Třeba stopeři Markovič a Břečka se s tím v Prostějově vypořádali velmi dobře. Chytili to za správný konec.“
Výhrou na Hané si borci vybojovali delší volno v repre pauze. V ní čeká druholigového lídra přátelský duel s prvoligovými Teplicemi. Severočeši pojedou skoro přes celou republiku do Rosic. Hraje se příští pátek od 11 hodin. S nabídkou přišly samy. „Cením si toho, že váží takovou cestu. Bude to skvělá prověrka,“ tušil brněnský kouč.
Mimochodem, v Prostějově vyhrála Zbrojovka poprvé od roku 1983.
Tomáš Břečka, stoper Zbrojovky: Bylo to nepříjemné
„Chtěli jsme Prostějovu vrátit porážku z podzimu, měli jsme to v hlavách. Každý viděl, že ten zápas je o tom, jak budeme hrát my. Byli jsme často na míči, s čímž jsme počítali. Bylo to jenom o tom, jestli proměníme šance, které si vytvoříme. V prvním poločase jsme měli tři a nezvládli jsme je. Věděli jsme, že se soupeř připravoval na rychlé brejky. Z jednoho nám taky dal gól. Bylo to nepříjemné. Nakonec jsme to zlomili v poslední minutě. Ale koncovku musíme zlepšit. Jak říkal trenér, není co podceňovat. Kdybychom z něčeho slevili, akorát nás to potrestá. Teď jsme první, a pokud postoupíme, rád bych si zahrál první ligu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|20
|17
|2
|1
|46:14
|53
|2
Táborsko
|19
|12
|3
|4
|37:17
|39
|3
Opava
|19
|9
|8
|2
|31:17
|35
|4
Artis
|19
|10
|5
|4
|31:21
|35
|5
Žižkov
|20
|10
|3
|7
|26:29
|33
|6
Příbram
|20
|9
|4
|7
|19:23
|31
|7
Baník B
|19
|8
|3
|8
|28:25
|27
|8
Slavia B
|20
|7
|4
|9
|30:24
|25
|9
Ústí
|19
|7
|3
|9
|32:33
|24
|10
Č. Budějovice
|20
|7
|3
|10
|20:28
|24
|11
Vlašim
|20
|6
|5
|9
|27:25
|23
|12
Chrudim
|19
|4
|7
|8
|21:36
|19
|13
Jihlava
|19
|4
|6
|9
|19:23
|18
|14
Prostějov
|20
|4
|6
|10
|22:30
|18
|15
Kroměříž
|19
|5
|1
|13
|16:34
|16
|16
Sparta B
|20
|5
|1
|14
|15:41
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup