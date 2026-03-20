Loučka o posilách z áčka: Martinec byl skvělý, od Kuola jsme asi čekali trošičku víc
I béčko Sparty se trápí. A hodně. Na jaře Letenští zůstávají přikovaní ke dnu tabulky fotbalové Chance Národní Ligy, poslední prohru jim ve 20. kole v domácím prostředí uštědřila ve velké pohodě hrající Vlašim. Skóre 0:1 neodvrátil ani krok, ke kterému se Sparta normálně neuchyluje – posílení z áčka. Jakub Martinec ani Garang Kuol rozdíl neudělali. „Nejsme nebezpeční,“ lituje Luboš Loučka, který má deset zápasů na odvrácení sestupu.
Poprvé v sezoně se za B-tým objevili na hřišti dva hráči áčka. Bude tato výpomoc pokračovat i do budoucna?
(zamyslí se) „Asi buďme trpěliví. Takhle to bylo pro dnešek, áčko mělo zrušené kolo. Kuba Martinec navíc nemohl hrát ani Konferenční ligu. Garang Kuol toho moc neodehrál, tak je poslali, aby nám pomohli.“
Jak se ta výpomoc rodila?
„Náznak, že s námi půjde Kuba, jsme měli už ve čtvrtek, ten den s námi trénoval. O Kuolovi jsme se dozvěděli po zápase s Alkmaarem, kolem půlnoci.“
Ale efekt to nepřineslo…
„Martinec je hodně znát, to je hráč, který sem vůbec nepatří. Byli jsme moc rádi, že přišel, jeho výkon byl skvělý.“
Od Kuola jste čekal víc?
„Je to pro něj těžké, přišel do jiného prostředí, hrál s kluky, se kterými nikdy nehrál. Chemie a součinnost ani nejde za takovou dobu vytvořit. Měl tam dobré věci, ale asi jsme trošičku víc od něj očekávali. Ale nechci na něj házet prohru, protože nic nevymyslel.“
Proč jste tedy opět prohráli?
„Dostali jsme gól ze situace, kterou jsme chtěli, aby soupeř hrál, ale nezachytili jsme náběh. Ale celý zápas měl společný jmenovatel – nejsme nebezpeční. Vůbec nejsme nebezpeční v útočné třetině. Ve druhé půli už jsme se tam dostávali, ale nic z toho nebylo.“
To je ten největší problém?
„Ano, nevybavuji si, že bychom měli nějakou větší šanci ze hry. Příležitostí je málo. Jsme moc daleko, nejdeme do prostorů, kde to bolí. Není tam kvalita jeden na jednoho, ani žádné překvapivé řešení.“
Je už situace v tabulce hodně kritická?
„To vlastně je už od začátku sezony, kdy první tři kola ovlivnila vyloučení. Když hrajete téměř jeden zápas ze tří v deseti hráčích, těžko se dá pomýšlet na body. Ale proti Vlašimi jsme si věřili. Nemyslím si, že by nás přehráli, ale dali o gól víc.“
Sedmnáctiletý Hugo Sochůrek už je hráč áčka?
„To je asi jasná věc. Nejen já, ale celý klub za něj má strašnou radost. Svůj potenciál ukazuje při každém doteku s balonem. Je radost se na něj koukat. Nechci říct, že je zakřiknutý, ale je to skromný a pracovitý kluk, který přesně ví, co má na hřišti dělat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|20
|17
|2
|1
|46:14
|53
|2
Táborsko
|19
|12
|3
|4
|37:17
|39
|3
Opava
|19
|9
|8
|2
|31:17
|35
|4
Artis
|19
|10
|5
|4
|31:21
|35
|5
Žižkov
|20
|10
|3
|7
|26:29
|33
|6
Příbram
|20
|9
|4
|7
|19:23
|31
|7
Baník B
|19
|8
|3
|8
|28:25
|27
|8
Slavia B
|20
|7
|4
|9
|30:24
|25
|9
Ústí
|19
|7
|3
|9
|32:33
|24
|10
Č. Budějovice
|20
|7
|3
|10
|20:28
|24
|11
Vlašim
|20
|6
|5
|9
|27:25
|23
|12
Chrudim
|19
|4
|7
|8
|21:36
|19
|13
Jihlava
|19
|4
|6
|9
|19:23
|18
|14
Prostějov
|20
|4
|6
|10
|22:30
|18
|15
Kroměříž
|19
|5
|1
|13
|16:34
|16
|16
Sparta B
|20
|5
|1
|14
|15:41
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup