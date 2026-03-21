Fanoušci Budějovic vyvolávali trenéra, schází odstavená opora: Už nechci tyhle otázky

Útočník Viktorie Žižkov Zdeněk Ondrášek v zápase proti svému bývalému klubu z Českých Budějovic
Fotbalisté Českých Budějovic prohráli i druhý zápas v jarní části Chance Národní Ligy
Českobudějovičtí fotbalisté schytali v pátek večer druhou jarní porážku – doma nestačili na Viktorii Žižkov a padli 0:2. Pražský celek zvládl po Opavě (1:0) druhý tříbodový zápas po sobě, proti bývalému klubu se prosadil Zdeněk Ondrášek. Trenér jihočeského celku Pedro Resende pochopitelně nebyl spokojený. Mužstvu chybí důležití hráči, třeba odstavená opora David Krch (22). „Co vám k tomu mám říct, to je otázka na vedení,“ reagoval portugalský kouč na dotaz iSportu, proč podzimní opora může nastupovat pouze za třetiligovou rezervu.

Dynamo mělo proti Žižkovu hned v úvodu obrovskou šanci. Osmnáctiletý útočník Ogbonna Stanley Chizurum, zimní posila z Nigérie, šel v páté minutě sám na brankáře, ale neproměnil. Ve druhé půli zahodil velkou příležitost David Vaníček. Naopak Žižkov na jihu Čech proměnil dvě nebezpečné akce a slavil výhru 2:0. První gól vstřelil exbudějovický forvard Zdeněk Ondrášek.

„V prvním poločase jsme měli šanci, kdybychom dali gól, zápas třeba vypadal jinak,“ konstatoval zklamaný kouč Dynama Pedro Resende. „Po přestávce jsme se snažili, ale nejsme schopni vstřelit branku. Chybí nám věci, které jsou nezbytné v závěrečné části hřiště. Když k tomu děláme takové chyby, je složité vyhrávat. Takhle musíme přijmout porážku.“

Dynamo ze čtyř jarních zápasů uhrálo čtyři body, v tabulce zůstává na desátém místě. V pátek v podvečer přišla na Střelecký ostrov slabá návštěva (1 127 diváků). Skalní fanoušci za bránou, mnozí vysvlečení do půl těla, i přes prohru vyvolávali jméno trenéra, který na jihu Čech odvádí solidní práci. „Fanoušci vidí a oceňují, jak s týmem pracujeme, pro nás je jejich podpora velice důležitá. Jsem za to šťastný,“ vzkázal portugalský kouč, který na jih Čech dorazil loni v létě.

V akci dva hráči, co zmeškali zimní přípravu

Resende nemá v klubu jednoduchou pozici – z rozhodnutí vedení nesmí na jaře využívat klíčového záložníka Davida Krcha, který odmítl prodloužit smlouvu a od léta je domluvený na angažmá v konkurenční Opavě. Sice zůstává v tréninku, ale na jaře odehrál pouze dva zápasy za béčko.

„To je otázka na vedení, ne na mě. Ptáte se mě na to pokaždé, ale já už nechci dostávat tyhle otázky. Nejsem blázen, abych na tohle odpovídal,“ reagoval nespokojený trenér. „David nám určitě chybí, je to skvělý hráč,“ doplnil trenéra stoper Jan Brabec (23).

Proti Žižkovu už nastoupili dva hráči, kteří zmeškali zimní přípravu kvůli absenci povolení pobytu v Česku. Simon Omon (23) a Jude Sunday (21) naskočili do druhého poločasu, oba mohou být pro tým v ofenzivě rozdílovými. Ani na lavičce stále nebyl Chukwudi Igbokwe (23), se čtyřmi brankami na podzim jeden z nejlepších střelců týmu.

„Věřím, že se po zranění brzy vrátí Jirka Skalák, Sunday a Simon budou moc hrát víc. Ztratili hodně času, musí dost trénovat, ale jsou pro nás velice důležití,“ zmínil Resende.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka20172146:1453
2Táborsko20123538:1939
3Opava20108234:1838
4Artis20105532:2435
5Žižkov20103726:2933
6Příbram2094719:2331
7Ústí2083935:3427
8Baník B2083929:2827
9Slavia B2074930:2425
10Č. Budějovice20731020:2824
11Vlašim2065927:2523
12Chrudim2057824:3722
13Kroměříž20611318:3519
14Jihlava20461020:2618
15Prostějov20461022:3018
16Sparta B20511415:4116
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

