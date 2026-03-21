Fanoušci Dynama vyvolávali trenéra, schází odstavená opora: Už nechci tyhle otázky
Českobudějovičtí fotbalisté schytali v pátek večer druhou jarní porážku – doma nestačili na Viktorii Žižkov a padli 0:2. Pražský celek zvládl po Opavě (1:0) druhý tříbodový zápas po sobě, proti bývalému klubu se prosadil Zdeněk Ondrášek. Trenér jihočeského celku Pedro Resende pochopitelně nebyl spokojený. Mužstvu chybí důležití hráči, třeba odstavená opora David Krch (22). „Co vám k tomu mám říct, to je otázka na vedení,“ reagoval portugalský kouč na dotaz iSportu, proč podzimní opora může nastupovat pouze za třetiligovou rezervu.
Dynamo mělo proti Žižkovu hned v úvodu obrovskou šanci. Osmnáctiletý útočník Ogbonna Stanley Chizurum, zimní posila z Nigérie, šel v páté minutě sám na brankáře, ale neproměnil. Ve druhé půli zahodil velkou příležitost David Vaníček. Naopak Žižkov na jihu Čech proměnil dvě nebezpečné akce a slavil výhru 2:0. První gól vstřelil exbudějovický forvard Zdeněk Ondrášek.
„V prvním poločase jsme měli šanci, kdybychom dali gól, zápas třeba vypadal jinak,“ konstatoval zklamaný kouč Dynama Pedro Resende. „Po přestávce jsme se snažili, ale nejsme schopni vstřelit branku. Chybí nám věci, které jsou nezbytné v závěrečné části hřiště. Když k tomu děláme takové chyby, je složité vyhrávat. Takhle musíme přijmout porážku.“
Dynamo ze čtyř jarních zápasů uhrálo čtyři body, v tabulce zůstává na desátém místě. V pátek v podvečer přišla na Střelecký ostrov slabá návštěva (1 127 diváků). Skalní fanoušci za bránou, mnozí vysvlečení do půl těla, i přes prohru vyvolávali jméno trenéra, který na jihu Čech odvádí solidní práci. „Fanoušci vidí a oceňují, jak s týmem pracujeme, pro nás je jejich podpora velice důležitá. Jsem za to šťastný,“ vzkázal portugalský kouč, který na jih Čech dorazil loni v létě.
V akci dva hráči, co zmeškali zimní přípravu
Resende nemá v klubu jednoduchou pozici – z rozhodnutí vedení nesmí na jaře využívat klíčového záložníka Davida Krcha, který odmítl prodloužit smlouvu a od léta je domluvený na angažmá v konkurenční Opavě. Sice zůstává v tréninku, ale na jaře odehrál pouze dva zápasy za béčko.
„To je otázka na vedení, ne na mě. Ptáte se mě na to pokaždé, ale já už nechci dostávat tyhle otázky. Nejsem blázen, abych na tohle odpovídal,“ reagoval nespokojený trenér. „David nám určitě chybí, je to skvělý hráč,“ doplnil trenéra stoper Jan Brabec (23).
Proti Žižkovu už nastoupili dva hráči, kteří zmeškali zimní přípravu kvůli absenci povolení pobytu v Česku. Simon Omon (23) a Jude Sunday (21) naskočili do druhého poločasu, oba mohou být pro tým v ofenzivě rozdílovými. Ani na lavičce stále nebyl Chukwudi Igbokwe (23), se čtyřmi brankami na podzim jeden z nejlepších střelců týmu.
„Věřím, že se po zranění brzy vrátí Jirka Skalák, Sunday a Simon budou moc hrát víc. Ztratili hodně času, musí dost trénovat, ale jsou pro nás velice důležití,“ zmínil Resende.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|20
|17
|2
|1
|46:14
|53
|2
Táborsko
|19
|12
|3
|4
|37:17
|39
|3
Opava
|19
|9
|8
|2
|31:17
|35
|4
Artis
|19
|10
|5
|4
|31:21
|35
|5
Žižkov
|20
|10
|3
|7
|26:29
|33
|6
Příbram
|20
|9
|4
|7
|19:23
|31
|7
Baník B
|20
|8
|3
|9
|29:28
|27
|8
Slavia B
|20
|7
|4
|9
|30:24
|25
|9
Ústí
|19
|7
|3
|9
|32:33
|24
|10
Č. Budějovice
|20
|7
|3
|10
|20:28
|24
|11
Vlašim
|20
|6
|5
|9
|27:25
|23
|12
Chrudim
|20
|5
|7
|8
|24:37
|22
|13
Jihlava
|19
|4
|6
|9
|19:23
|18
|14
Prostějov
|20
|4
|6
|10
|22:30
|18
|15
Kroměříž
|19
|5
|1
|13
|16:34
|16
|16
Sparta B
|20
|5
|1
|14
|15:41
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup