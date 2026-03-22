Šok ve druhé lize! Artis změní trenéra. Tým převezme Nádvorník, Chytrý končí

Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
„Přestup“ roku ve druhé lize! Vedení fotbalistů Artisu se podle informací iSportu dohodlo na příchodu kouče Romana Nádvorníka z Opavy! Extrémně pikantní akce by měla být dokončena během nejbližších hodin. Znamená konec Jiřího Chytrého na lavičce brněnského celku, který je po sobotní domácí porážce 1:3 s Ústím nad Labem nevyhnutelný.  

Čerstvě třiapadesátiletý Nádvorník má ve smlouvě s SFC výstupní klauzuli v řádu 1,5-2 miliony korun, kterou nemá miliardář Igor Fait problém zaplatit. Trenérův očekávaný přesun do Brna, který by měly obě strany záhy potvrdit, znamená, že třetí celek Chance Národní Ligy bude bez trenéra a angažmá si začne hledat rovněž Jiří Chytrý.

Ten nedoplatil jen na špatné jarní výsledky a výkony, ale také na vyhrocené vztahy uvnitř klubu. Podle našich informací totálně vázla komunikace mezi ním a vedení včetně jeho bratra Vlastimila, sportovního ředitele. Bývalý reprezentační asistent se uzavřel do svého světa. Bylo otázkou času, kdy na své pozici skončí. Porážka s nováčkem z Ústí byla pomyslnou poslední kapkou.

Podle některých zdrojů byl Chytrého osud dokonce zpečetěn ještě o den dříve. „Jsem obrovsky zklamaný,“ hlesl Chytrý po druhé jarní prohře. „Když v derby dokážeme nějak zahrát, jsem obrovsky zklamaný, že na to v následujícím zápase absolutně nenavážeme. Na to není žádná výmluva, intenzitu a správné nastavení prostě ve hře musíme mít, nemůžeme si vybírat, jestli to tam jednou bude a podruhé ne. Pořád se hledáme a nedokážeme se nějakým způsobem nastartovat,“ dodal.

„Startovat“ už bude mužstvo Nádvorník, který jde tabulkově do horšího. Ze třetího celku do čtvrtého. Navíc po vítězství nad Jihlavou. Ovšem z hlediska financí a ambicí si výrazně polepší. Jeho úkolem bude dotáhnout Artis před baráž do nejvyšší soutěže. Ano, ještě letos.

Odpustí mu fanoušci Opavy „zradu“?

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka20172146:1453
2Táborsko20123538:1939
3Opava20108234:1838
4Artis20105532:2435
5Žižkov20103726:2933
6Příbram2094719:2331
7Ústí2083935:3427
8Baník B2083929:2827
9Slavia B2074930:2425
10Č. Budějovice20731020:2824
11Vlašim2065927:2523
12Chrudim2057824:3722
13Kroměříž20611318:3519
14Jihlava20461020:2618
15Prostějov20461022:3018
16Sparta B20511415:4116
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

