Analytik Dobiáš v Ústí: Gabonec jako další hit? Jsme součástí světového trhu
Když na podzim nastoupil Nikola Krstovič z Atalanty Bergamo v Lize mistrů proti Slavii, velkou zásluhu na tom měl Jakub Dobiáš (36), který ho kdysi objevil pro Dunajskou Stredu. Mezi majstrštyky datového analytika patří i Ernest Muci, jehož doporučil do Legie Varšava, která jej později rekordně prodala do Besiktase. Může být dalším hitem v řadě Alan Do Marcolino, jenž stylovou patičkou sestřelil ambiciózní Artis? Gabonský reprezentant se stal jedním z prvních úlovků nového výkonného ředitele druholigového Ústí nad Labem, kam zamířil po letním konci v Pardubicích.
Jak jste do Ústí získali útočníka z druhé portugalské ligy, osminásobného reprezentanta Gabonu, jenž v národním týmu nastoupil i vedle hvězdného Pierra-Emericka Aubameyanga?
„Viděli jsme hráče, který má výkonnost na vyšší úroveň, ale nedostal prostor. Byl ve dvou výrazně větších organizacích, než jsme my. Pokaždé měl před sebou velmi dobrého útočníka, který dával dvanáct až patnáct gólů za sezonu. Nedostával dostatečnou minutáž ve srovnání s tím, jaké podával výkony. U nás prostor dostane. Hledali jsme s trenéry konkrétní profil – fyzicky dominantního útočníka, který zvládne souboje a zakončení ze vzduchu. On ten profil splňuje, proto jsme šli cíleně po něm.“
Řadu fotbalistů jste objevil pro prvoligové kluby z daných zemí, ať už šlo o Dunajskou Stredu, Legii Varšava, Slavii či Pardubice. Může vaše metodologie uspět na úrovni druhé ligy?
„Máme nastavený proces, který funguje napříč ligami. Není to o jednotlivci, ale o kvalitě rozhodování v klubu. Pokud děláš dobrý výběr hráčů, funguje to v první i druhé lize. My hledáme hráče, kde je jasný fit mezi jejich profilem a naším způsobem hry. Pokud tam není, nejdeme do toho.“
Vzhledem k zahraniční vlastnické struktuře Vyškova poznala dříve druhá liga internacionalizaci. Očekáváte, že do ciziny bude sahat čím dál víc klubů i na této úrovni?
„Jsme součástí globálního trhu. Pokud neporovnávate hráče napříč ligami, pracujete neefektivně. Pokud máte jasný systém, taktiku a vizi, je podle mě