Exmanažer Vyškova o aféře: Trenérovi bylo do breku. Obvinění kapitána nechápe
Z toho, že měl Filip Štěpánek, před dvěma lety kapitán Vyškova, ovlivnit předloňskou baráž ve prospěch Karviné, je tehdejší manažer klubu Zbyněk Zbořil v šoku. „Vůbec mi to nejde do hlavy. Volal jsem si s trenérem Kameníkem a bylo mu do breku,“ popsal současný člen managementu druholigového Artisu Brno. Nechce se mu věřit, že by se do korupčního skandálu zapletl tehdejší kapitán a lídr mužstva.
Tušili jste, co se chystá?
„Tohle se vůbec nedalo tušit… Děláte rok vše pro to, abyste se dostali do baráže, a pak se dozvíte tohle. K našemu kapitánovi mi to vůbec nesedí.“
Proč?
„Vůbec nevím, co se v jeho hlavě mohlo stát. Filip byl vůdčí typ, charakterní hráč. Nejde mi to k němu. Neviděl jsem tam tehdy nic podezřelého. Řekli jsme si, že se na ty zápasy ještě jednou podíváme.“
Zpětně se vám nevybaví žádná jeho chyba, špatný přístup?
„Byly to klasické zápasy o jednom gólu. S Karvinou i se Zlínem. Vlastně neukoukatelné. Nejde mi to do palice. Měli jsme v týmu Kayonda, Syllu, Krollise, Fombu. Hned po baráži odešel Štěpánek do Zbrojovky.“
Dostal fotbal další krutou ránu, která ho v očích veřejnosti po čase opět znedůvěryhodní?
„Nemyslím si to. Za poslední rok se udělalo hodně práce. Za mě je to naopak dobrý krok. Velcí kluci, kteří vstoupili do fotbalu, nechtějí být s takovými věcmi spojováni. Věřím, že to nakonec bude ku prospěchu. Každopádně, pokud se ty případy prokážou, jsem pro exemplární tresty, aby si to příště každý rozmyslel.“
Do kauzy je hodně zapletená Opava, váš přímý konkurent v boji o baráž. Z toho můžete ve finále těžit, co?
„Takhle vůbec nepřemýšlím. S Martinem Latkou mám dobrý vztah, řešili jsme teď příchod trenéra Nádvorníka. Načasování celé věci je nicméně zajímavé. Timing před baráží o mistrovství světa není dobrý, ale nevím, jestli se to dalo úplně ovlivnit.“