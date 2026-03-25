Nádvorník „utekl“ z Opavy včas. Asi jsem měl štěstíčko, ulevil si nový kouč Artisu
V malé nadsázce: Vítězem čerstvé korupční aféry v českém fotbale je hlavně on. Trenér Roman Nádvorník (53) na konci víkendu „zběhl“ z Opavy do Artisu a teď už na dálku sleduje, jak se slezský klub potápí ke dnu. „Potkalo se to. Asi jsem měl teď štěstíčko,“ zasmál se nástupce odvolaného Jiřího Chytrého.
S brněnským celkem prahne Roman Nádvorník po nejvyšší soutěži. Kdyby v Opavě zůstal jen o den déle, mohl být dnes v totálním stresu a nejistotě. Přesun do Artisu má pro něj důsledky, s nimiž předem nepočítal. Může si dvakrát blahořečit, že ten pikantní a introverzní krok udělal. „Vůbec jsem nevěděl, že se něco takového odehraje,“ přesvědčoval trenér. „Odešel jsem v pravý okamžik,“ ulevilo se mu.
Mrzí vás, že je do korupčního skandálu tak výrazně zapojena i Opava, ještě v neděli „váš“ klub?
„Tyhle věci by tam neměly být. Je to špatně. Fotbal by měl být radost, bavit lidi. Tyto okolní vlivy jsou úplně špatně. Doufám, že jich bude co nejméně.“
Mezi obviněnými jsou i někteří vaši bývalí svěřenci. Řekl byste to do nich?
„Těžko se k tomu vyjadřovat. Médii něco proběhlo, ale abych řekl pravdu, ještě jsem si to nepřečetl. Po nástupu do Artisu jsem měl během dvou dnů spoustu práce, věcí k řešení. V podstatě o tom nic nevím.“
Každopádně na osudu Opavy může Artis směrem k baráži hodně vydělat, že?
„Na Opavě to může zanechat nějaké stopy. Třeba dojde k odečtu bodů. Na jednu stranu nám to může pomoct. Ale my musíme začít vyhrávat. Pokud to tak nebude, vůbec nic nám nepomůže. Je to o nás, abychom potvrdili ambice, které klub má.“
Na nabídku jste kývl na konci víkendu, je to tak?
„Zrodilo se to v sobotu po zápase. My jsme skončili zápas v šest hodin, kdy začínal hrát Artis s Ústím. Do té doby jsem s ním žádný kontakt neměl. Asi hodinku po porážce mi lidé z Artisu volali, jestli bych se s nimi nemohl sejít. V neděli jsme měli schůzku.“
Čím vás uchvátila možnost jít uprostřed sezony do Brna?
„Trénoval jsem tři mančafty v první a tři ve druhé lize. Všude jsme brali hráče po konci smlouvy, přicházeli za nula. Výběr byl samozřejmě omezený. Teď jsem se poprvé dostal do mužstva, kde je možnost si kádr poskládat, vybrat si typologicky hráče na pozice. Zaujaly mě i ambice, rozvoj klubu, možnost profesního růstu. Tohle převážilo i nad úspěchem, který byl v Opavě.“
Fanoušci SFC vás kvapný odchod nenesli lehce.
„Zaznamenal jsem jenom negativní reakce. (smích) Všichni víme, jací jsou fanoušci v Opavě. Když se vám daří, milují vás, jsou fantastičtí. Pokud se něco stane, je to přesně naopak. Ale můžu jim jenom poděkovat. Když jsem tam byl, skvěle nás podporovali. Přišel jsem tým zachránit a ten úkol jsem splnil. To, že jsme letos byli na barážových příčkách, bylo trošičku nad plán. Hráči opravdu hráli na hraně svých možností. Odcházel jsem s čistým stolem.“
Je Artis kvalitou kádru o něco výš?
„V Opavě byli taky zajímaví hráči, kteří mají na první ligu. Třeba Papalele je momentálně asi nejlepší křídlo ve druhé lize. Když jsme hráli s Artisem, do sedmdesáté minuty jsme byli jednoznačně lepším mužstvem. Rozhodlo, když pak oba týmy vystřídaly. Z jejich strany přišla na hřiště velká kvalita. Z naší tolik ne. Nakonec nás Artis přetlačil a skončilo to 3:3, i když jsme měli vyhrát.“
Jak na vás zapůsobil první den u týmu?
„Na začátek je plno nových věcí, jak ode mě, tak od hráčů. Ale počasí nám vyšlo, kluci se snažili. První dojem mám dobrý. Měli jsme trošku delší debatu ohledně tréninkového procesu a nastavení směrem k zápasu.“
Změníte toho hodně?
„Zjednoduším to. Když má mužstvo s takovou kvalitou letos bilanci třinácti zápasů a dvou výher, asi je něco špatně. Čeká nás hodně práce. Na druhou stranu, kvalita je tu fakt velká. Musíme nastavit hlavu a naučit tým co nejrychleji vyhrávat.“
Útočník Jean-David Beauguel v úterý netrénoval. Je pořád zraněný?
„Posunuli jsme se. Už začíná běhat a dělat i jiné věci. Věřím, že bude během čtrnácti dnů k dispozici, protože pro náš styl hry je strašně důležitý hráč. Ondra Čoudek je s jednadvacítkou, Ománci u své reprezentace.“
Proč by měl být váš nový tým první, který postoupí ze druhé ligy přes baráž?
„V kádru jsou zkušení hráči, kteří umí hrát pod tlakem, před velkou diváckou kulisou. Tohle druholigové týmy většinou nemají. Tady jsou kluci obouchaní první ligou, takových zápasů hráli mraky. V baráži rozhoduje víc nastavení hlavy než fotbalová kvalita.“
Odvine se vaše budoucnost od toho, zda naplníte letos postupová cíl?
„Budu tu i v příští sezoně. (úsměv) Ve fotbale nikdy nevíte, ale podepsal jsem smlouvu na dva a čtvrt roku. Postup letos není podmínka. Ale všude chci vyhrávat, s každým mužstvem.“
Z Jihlavy jste přivedl na místo asistenta Jiřího Lercha. Co od něj čekáte?
„Realizační tým, který jsem měl v Opavě, tam musel zůstat. Řešil jsem narychlo asistenta a Jirka Lerch má velké zkušenosti na všech možných pozicích. Hráli jsme proti sobě baráž, známe se dlouho. Rozsah jeho pomoci je velký a znalost hráčů v první a ve druhé lize taky. Pokud se chcete posouvat, realizační tým by měl být co nejsilnější.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|20
|17
|2
|1
|46:14
|53
|2
Táborsko
|20
|12
|3
|5
|38:19
|39
|3
Opava
|20
|10
|8
|2
|34:18
|38
|4
Artis
|20
|10
|5
|5
|32:24
|35
|5
Žižkov
|20
|10
|3
|7
|26:29
|33
|6
Příbram
|20
|9
|4
|7
|19:23
|31
|7
Ústí
|20
|8
|3
|9
|35:34
|27
|8
Baník B
|20
|8
|3
|9
|29:28
|27
|9
Slavia B
|20
|7
|4
|9
|30:24
|25
|10
Č. Budějovice
|20
|7
|3
|10
|20:28
|24
|11
Vlašim
|20
|6
|5
|9
|27:25
|23
|12
Chrudim
|20
|5
|7
|8
|24:37
|22
|13
Kroměříž
|20
|6
|1
|13
|18:35
|19
|14
Jihlava
|20
|4
|6
|10
|20:26
|18
|15
Prostějov
|20
|4
|6
|10
|22:30
|18
|16
Sparta B
|20
|5
|1
|14
|15:41
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup