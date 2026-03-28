Nikl měl nabídku ze Sparty: Nezvládl bych to. Svůj styl v Jihlavě měnit nechce
Těsně po dovršení padesátky se vrhnul do nového druholigového dobrodružství. Marek Nikl (50) dostal za úkol přivést k záchraně Jihlavu, kterou na začátku repre pauzy nečekaně opustila trenérská dvojice Jiří Lerch-Lukáš Jarolím. Bývalý reprezentační obránce opustil asistentské místo v pražské Dukle. Před sezonou měl také nabídku z pražské Sparty. Od ženské složky. „Líbí se mi filozofie klubu," vysvětlil v rozhovoru pro iSport „přestup" z Julisky na Vysočinu.
Proč dneska netrénujete ženy Sparty?
„Nezvládl bych to.“
Jak to?
„Mám doma čtyři syny. Nevím, jak bych komunikoval se ženami. Neumím si to představit. Asi bych to fakt nedal.“ (úsměv)
Laso z Jihlavy jste vzal kvůli tomu, že šlo o nabídku na pozici hlavního kouče?
„Ano, taky proto. Míst je málo. Líbí se mi i filozofie klubu, která mi byla při pohovorech prezentována. Stejně jsem ji vnímal, když jsme proti Jihlavě hráli. Zaujalo mě to. Děkuji Dukle za ten půlrok. Byla to pro mě zajímavá zkušenost. I vztahy byly v pohodě. Pavel Šustr (hlavní trenér) mi říkal, že pokud odejdu, měl by místo mě přijít Michal Šmarda.“