Šokující vyhazov v Dynamu. Trenéři měli třicet minut bez rozloučení, klub představil náhradu
V neděli vydalo jihočeské Dynamo strohou, ale velmi zásadní zprávu. Druholigový klub oznámil odvolání hlavního kouče Pedra Resendeho a jeho asistenta Nuna Costy. V zákulisí organizace se o ukončení spolupráce s trenéry, kteří se těšili velké podpoře kabiny i fanoušků, hovořilo delší dobu. Způsob změny na zásadní pozici je ale značně šokující – mužstvo ani zaměstnanci se s nimi nemohli oficiálně rozloučit. Došlo na jmenování nástupců – Dynamo povede zkušený kyperský kouč Nikodimos Papavasiliou, jeho asistenty jsou Nikolas Kalakoutis a Filip Toncar.
V Dynamu České Budějovice se od nedělního oznámení odvolání portugalských trenérů dějí věci. Podle informací iSportu se Pedro Resende a jeho asistent Nuno Costa v pondělí v osm ráno dostavili na stadion. V doprovodu Miroslava Markoviče (Operations Manager) a Davida Tomáška (manažer A-týmu) měli pouhých třicet minut na to, aby si zabalili věci a opustili areál.
Necelá roční spolupráce s Resendem, který byl za svou práci u týmu oceňovaný mezi hráči i odbornou veřejností, skončila velmi rychle a stroze.
„SK Dynamo České Budějovice odvolalo oba trenéry, Pedra Resendeho a Nuna Joaquima Almeidu Da Silvu Costu, ze svých funkcí s okamžitou platností. Klub jim děkuje a přeje hodně úspěchů v další kariéře!“ napsalo Dynamo na oficiálních stránkách.
Hráči, zaměstnanci klubu ani další lidé neměli možnost se s trenéry oficiálně rozloučit. Původní ranní trénink byl zrušený a mužstvo se na stadionu sešlo až odpoledne, už bez odvolaných trenérů. V týmu se narychlo domluvili alespoň na neoficiálním krátkém setkání, než oba portugalští trenéři Budějovice definitivně opustili.
Dynamo ještě v pondělí oznámilo nové trenéry. Hlavním kouč áčka se stal zkušený Kypřan Nikodimos Papavasiliou, jeho asistentem bude Nikolas Kalakoutis. Mají přinést mezinárodní zkušenosti i znalost českého prostředí – Papavasiliou několik let žije v Česku.
Do historie se zapsal jako vůbec první Kypřan, který nastoupil v anglické Premier League. V 90. letech oblékal dres Newcastlu United a během své hráčské kariéry nasbíral cenné zkušenosti na nejvyšší úrovni. Po jejím skončení trénoval na Kypru, v Řecku i v Egyptě. V sezoně 2015/2016 vedl také slovenský Slovan Bratislava. Druhý asistent přichází z budějovické akademie - Filip Toncar, dosavadní kouč Dynama U19 a asistent trenéra reprezentační devatenáctky. Z jeho strany by mělo jít o výpomoc do konce sezony.
Trenér nesměl komunikovat s médii
Odvolaný Resende udělal od letního nástupu s týmem zasaženým sestupem do druhé ligy kus práce, obměněné mužstvo se drží na desátém místě tabulky a na turbulentní podmínky v tradiční jihočeské organizaci nemělo úplně špatný podzim. „Jsme s tebou, Pedro,“ vyvěsili skalní příznivci transparent během posledního domácího utkání s Viktorií Žižkov (0:2).
