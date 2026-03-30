Šokující vyhazov v Dynamu. Trenéři měli třicet minut bez rozloučení, klub řídí jediný člověk

Odvolaný trenér Českých Budějovic Pedro Resende
Odvolaný trenér Českých Budějovic Pedro ResendeZdroj: Profimedia.cz
Fotbalisté Českých Budějovic prohráli i druhý zápas v jarní části Chance Národní Ligy
Útočník Viktorie Žižkov Zdeněk Ondrášek v zápase proti svému bývalému klubu z Českých Budějovic
Kádr českobudějovických fotbalistů prošel přes zimu řadou změn
Fotbalisté Českých Budějovic oslavují gól Jiřího Skaláka (uprostřed)
Dynamo České Budějovice v zimní přípravě
Jonáš Bartoš
V neděli vydalo jihočeské fotbalové Dynamo strohou, ale velmi zásadní zprávu. Druholigový klub oznámil odvolání hlavního kouče Pedra Resendeho a jeho asistenta Nuna Costy. V zákulisí organizace se o ukončení spolupráce s trenéry, kteří se těšili velké podpoře kabiny i fanoušků, hovořilo delší dobu. Způsob změny na zásadní pozici je ale značně šokující – mužstvo ani zaměstnanci se s nimi nemohli oficiálně rozloučit. Chystá se příchod jejich nástupců, pravděpodobně opět cizinců.

V Dynamu České Budějovice se od nedělního oznámení odvolání portugalských trenérů dějí věci. Podle informací iSportu se Pedro Resende a jeho asistent Nuno Costa v pondělí v osm ráno dostavili na stadion. V doprovodu Miroslava Markoviče (Operations Manager) a Davida Tomáška (manažer A-týmu) měli pouhých třicet minut na to, aby si zabalili věci a opustili areál.

Necelá roční spolupráce s Resendem, který byl za svou práci u týmu oceňovaný mezi hráči i odbornou veřejností, skončila velmi rychle a stroze.  

„SK Dynamo České Budějovice odvolalo oba trenéry, Pedra Resendeho a Nuna Joaquima Almeidu Da Silvu Costu, ze svých funkcí s okamžitou platností. Klub jim děkuje a přeje hodně úspěchů v další kariéře!“ napsalo Dynamo na oficiálních stránkách.

Hráči, zaměstnanci klubu ani další lidé neměli možnost se s trenéry oficiálně rozloučit. Původní ranní trénink byl zrušený a mužstvo má sraz na stadionu až odpoledne, už bez odvolaných trenérů. Podle informací iSportu se v týmu narychlo domluvili alespoň na neoficiálním krátkém setkání, než oba portugalští trenéři Budějovice opustí.

Trenér nesměl komunikovat s médii

Co se bude dít v tradiční organizaci dál? Jedním z nových asistentů by měl být někdo z akademie - zdroje iSportu potvrzují zprávu infotbalu, že se jím stane Filip Toncar, dosavadní kouč Dynama U19 a asistent trenéra reprezentační devatenáctky. Z jeho strany by mělo jít o výpomoc do konce sezony.

