Zbrojovka zvýšila náskok v čele. Béčko Sparty zase padlo, Necid pálil proti Žižkovu
Fotbalisté Táborska v 21. kole druhé ligy utrpěli debakl 0:4 na hřišti nováčka soutěže Ústí nad Labem. Zaváhání druhého celku tabulky nevyužila třetí Opava, která podlehla 0:2 Vlašimi. Jihlava remizovala v záchranářském souboji 1:1 s Prostějovem. Zbrojovka porazila Chrudim 2:0, obě branky padly v první půli. Výhru 2:1 nad Kroměříží oslavil i další klub z Brna - Artis. Rezerva Slavie remizovala se Žižkovem 2:2. Sparta „B“ podlehla Českým Budějovicím 0:1.
Zbrojovka vstřelila obě branky v rozmezí 30. až 35. minuty, kdy se prosadili Janetzký s Texlem. Brněnský tým v této sezoně druhé nejvyšší soutěže prohrál pouze jednou a bodovou sérii natáhl na 15 zápasů a na prvním místě má náskok už 17 bodů. Chrudim nenavázala na minulé dvě výhry.
Taktéž Příbram rozhodla v Ostravě o vítězství v úvodním dějství dvěma brankami, o něž se postarali Jedlička se Šmigou. Konečný výsledek stanovil po přestávce Málek. Středočeši triumfovali potřetí za sebou a na třetí Opavu, která drží druhou barážovou pozici.
Na lavičce Artisu skončil v březnové reprezentační pauze kvůli neuspokojivým výsledkům trenér Jiří Chytrý i jeho asistenti. Ambiciózní brněnský klub aktivoval výstupní klauzuli a sáhl po kouči konkurenční Opavy Nádvorníkovi. Hosty poslal v Kroměříži do vedení Adediran, po změně stran se prosadil Navrátil. Duel zdramatizoval Kříž, jenže na vyrovnání už domácí nedosáhli.
Debakl Táborska
Ústí vedlo nad Táborskem o dvě branky už v 23. minutě. Skóre otevřel Vondrášek a následně Moulisův pokutový kop skončil v síti i s přispěním brankáře Pastornického, jemuž byl připsán vlastní gól. V závěrečné čtvrthodině přidal další dva zásahy Černý.
Opavu ve Vlašimi premiérově vedl Jan Navrátil, který se posunul do role hlavního kouče po odchodu Romana Nádvorníka ke konkurenčnímu Artisu Brno. Slezané nastoupili poprvé od začátku vyšetřování korupční a sázkařské kauzy, ve které je mezi obviněnými i opavský klub včetně obránců Štěpánka s Pejšou. Oba mají pozastavenou činnost, v nominaci na utkání tak chyběli.
Vlašim poslal do vedeni v 22. minutě nadvakrát Dordič, jenž po zimním příchodu do klubu vstřelil třetí branku v pátém soutěžním zápase. V 72. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen kapitán hostů Janoščin a v závěru zužitkoval přesilovku Soukeník.
Béčko Sparty ztrácí na záchranu 3 body
Jihlava byla po Křivánkově hlavičce z 21. minuty dlouho blízko vítězné premiéře nového trenéra Marka Nikla. V 78. minutě ale srovnal Fišer a oba celky prodloužily čekání na ligové vítězství. Prostějov nevyhrál pojedenácté v řadě, Jihlava pošesté.
Žižkov vedl v poločase 2:0 proti béčku Slavie po gólech Ondráška s Prokešem, u obou zásahů si připsal asistenci Ambler. Po hodině hry však bylo vyrovnáno, v rychlém sledu se dvakrát prosadil Necid, jenž v minulé sezoně střelecký táhl právě Žižkov.
Českým Budějovicím stačil k výhře 1:0 a posunu na devátou příčku jediný gól Antonína Vaníčka z 24. minuty. Vítěznou premiéru na lavičce Dynama tak prožil kyperský trenér Papavasiliu, který nahradil odvolaného Portugalce Resendeho. Sparta prohrála počtvrté za sebou, na záchranu ztrácí tři body.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|21
|18
|2
|1
|48:14
|56
|2
Táborsko
|21
|12
|3
|6
|38:23
|39
|3
Opava
|21
|10
|8
|3
|34:20
|38
|4
Artis
|21
|11
|5
|5
|34:25
|38
|5
Příbram
|21
|10
|4
|7
|22:23
|34
|6
Žižkov
|21
|10
|4
|7
|28:31
|34
|7
Ústí
|21
|9
|3
|9
|39:34
|30
|8
Baník B
|21
|8
|3
|10
|29:31
|27
|9
Č. Budějovice
|21
|8
|3
|10
|21:28
|27
|10
Slavia B
|21
|7
|5
|9
|32:26
|26
|11
Vlašim
|21
|7
|5
|9
|29:25
|26
|12
Chrudim
|21
|5
|7
|9
|24:39
|22
|13
Jihlava
|21
|4
|7
|10
|21:27
|19
|14
Prostějov
|21
|4
|7
|10
|23:31
|19
|15
Kroměříž
|21
|6
|1
|14
|19:37
|19
|16
Sparta B
|21
|5
|1
|15
|15:42
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup