Vlašim bojuje i mimo hřiště. Z darování krve je tradice: Můžeme někomu zachránit život

Fotbalisté Vlašimi od roku 2024 pravidelně darují krevZdroj: FC Sellier & Bellot Vlašim / fcsbvlasim.cz
Petr Fantyš
Chance Národní Liga
Druholigový klub ze středních Čech nehraje jen o body. Fotbalová Vlašim se zapojuje do darování krve a zároveň pomáhá financovat nákup defibrilátorů pro sportoviště ve městě. Postupně z toho vznikla tradice, která přesahuje hranice samotného fotbalu.

Začalo to relativně nenápadně. V roce 2024 padl v klubu nápad zapojit se do darování krve. Nejprve šlo spíš o komorní akci, do které se zapojila především stará garda. Postupně se ale projekt rozrostl natolik, že dnes pod hlavičkou Vlašimi chodí na odběry prakticky celý klub.

„Prvotním impulzem bylo zapojit se do dění mimo hřiště a ukázat, že nejsme jen o výsledcích. Chtěli jsme lidem ukázat, že umíme pomoci i jinak,“ popisuje tiskový mluvčí klubu Jiří Paýr.

Z jednorázové iniciativy se rychle stala tradice. Odběry probíhají dvakrát ročně a účast se stabilně pohybuje okolo pětadvaceti až třiceti lidí. Na poměry regionálního klubu velmi solidní číslo, které zároveň ukazuje, že nejde jen o symbolické gesto.

Specifickou podobu dostala akce letos na jaře. Kvůli zápasovému programu A-týmu nebylo možné zapojit hráče klasickou formou, a tak přišlo jiné řešení. Vlašim propojila darování krve s městskou iniciativou „Vlašim – srdeční záležitost“, jejímž cílem je pořízení AED přístrojů na sportoviště – tedy automatizovaných externích defibrilátorů, které mohou při náhlé zástavě srdce výrazně zvýšit šanci na přežití.

Hráči podpořili projekt symbolicky – nastoupili k utkání s Dynamem České Budějovice v tematických tričkách, jejichž prodej pomohl sbírce. Další prostředky přitekly i přímo ze zápasu, když do projektu zamířilo deset procent ze vstupného.

Akce navíc překročila hranice fotbalu. Na podzim 2025 se poprvé zapojili i vlašimští hokejisté a spolupráce pokračovala i letos na jaře. Projekt tak postupně získává širší komunitní rozměr.

Důležitý je přitom motiv, který klub opakuje: nejde o jednorázovou mediální kampaň. „Nechceme to dělat kvůli slávě. Věříme, že když nás dvakrát do roka pětadvacet daruje krev, může to někomu zachránit život,“ dodává Paýr.

