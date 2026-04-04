Táborsko v jarní mizérii, přijde strach o baráž? Kronďák: Je výhoda, že má Opava problémy
Výbuch. Fotbalisté Táborska selhali v pátečním utkání 21. kola Chance Národní Ligy v Ústí nad Labem 0:4 a prodloužili své jarní zoufalství. Přestože po polovině sezony jejich pozice za vedoucí Zbrojovkou vypadala neotřesitelně, nyní budou mít co dělat, aby vůbec uhájili vstupenku do baráže. „Teď už je pro nás každý další zápas finále,“ řekl po výprasku na severu Čech od druholigového nováčka trenér Radek Kronďák.
Zatímco za celý podzim Táborsko nebodovalo jen dvakrát (a to ještě se Zbrojovkou inkasovalo rozhodující gól na 1:2 v nastavení), nyní prožívá jarní mizérii. Padlo čtyřikrát z posledních pěti případů a náskok před Opavou s Artisem se povážlivě tenčí. Do souboje o baráž navíc může klidně promluvit i pátý Žižkov.
„Na podzim jsme v některých zápasech vedli 3:0 ve 30. minutě a proměnili všechno, do čeho kopli. To, co nám tehdy vycházelo, teď nefunguje. Nejsme schopni proměňovat šance, ačkoli si je vytváříme. Nic nám tam nespadne,“ zoufal si Kronďák a statistiky mu daly za pravdu. Vždyť na střely měl jeho tým víc než dvojnásobnou převahu. „Jenže všechno šlo vedle, nebo doprostřed na Grigara,“ věděl.
„Sedí nám týmy, které proti nám chtějí hrát fotbal. Máme víc prostoru, tolik na nás nedoráží a nejsou takoví psi jako Kroměříž nebo Příbram hrající z bloku, ti vám nenechají volného místa. Proti Táborsku, Artisu a Zbrojovce to bývá fotbalovější,“ pochvaloval si ústecký útočník Pavel Moulis.
Táborsko začalo v Ústí strašidelně, brzy prohrávalo o dva góly. Pak sice soupeře mačkalo, ten však hrozil z brejků.
Nejlepší střelec Matějka: Se*e mě to
„Krutý výsledek,“ vydechoval kouč Jihočechů. „Trápí nás efektivita. A dostat dva góly po standardkách, to mě upřímně se*e,“ vadilo nejlepšímu střelci Chance Národní Ligy Lukáši Matějkovi. „To se nám dřív nestávalo. I penaltu si domácí vybojovali po rohu,“ přidal se Kronďák.
Jak vnímá současný výsledkový pokles? „Tak, že nejsme jediní, kdo prohrávají. Každý může porazit každého, v tom je druhá liga brutální. Pro nás je jediným štěstím, že Opava taky ztratila a jsme pořád nahoře. Příště hrajeme dvakrát po sobě doma a potřebujeme to zvládnout. Herně to nebylo špatné v Ústí, ani předtím s Brnem nebo Kroměříží. Bohužel hodně situací končí v naší bráně,“ litoval Kronďák.
Táborsku může pomoct současné rozpoložení Opavy. Slezané se vmísili mezi největší druholigové favority, jejich až nečekaný progres však může zastavit aktuální korupční a sázkařská aféra, do níž se namočili a která může fotbalisty SFC psychicky nahlodat. K tomu přišli o trenéra Romana Nádvorníka. Bude tudíž jeden konkurent ze hry venku?
„Se situací Opavy nijak nepočítám. Když ne ona, pokud nebudeme vyhrávat, dožene nás zespodu někdo jiný. Je pro nás výhoda, že Opava má problémy a že nám soupeři v tabulce neutíkají. Body si ale musíme udělat sami. Teď už je pro nás každý zápas jako finále,“ burcoval Kronďák.
Nadále zůstává ambicí s koncem května vyzvat prvoligového protivníka a rozdat si to s ním o nejvyšší soutěž. Barážového cíle se 55letý stratég nezřekl. „Určitě ne,“ měl jasno.
„Jsme druzí, proto musí být baráž metou. Na jaře se nám nedaří, ale máme štěstí, že nevyhrála Opava, což je pro nás dobře,“ uzavřel stabilní zakončovatel Matějka. Plzeňský odchovanec si loni vyzkoušel ligu s Duklou, dočká se jí i s Táborem?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|21
|18
|2
|1
|48:14
|56
|2
Táborsko
|21
|12
|3
|6
|38:23
|39
|3
Opava
|21
|10
|8
|3
|34:20
|38
|4
Artis
|21
|11
|5
|5
|34:25
|38
|5
Příbram
|21
|10
|4
|7
|22:23
|34
|6
Žižkov
|21
|10
|4
|7
|28:31
|34
|7
Ústí
|21
|9
|3
|9
|39:34
|30
|8
Baník B
|21
|8
|3
|10
|29:31
|27
|9
Č. Budějovice
|21
|8
|3
|10
|21:28
|27
|10
Slavia B
|21
|7
|5
|9
|32:26
|26
|11
Vlašim
|21
|7
|5
|9
|29:25
|26
|12
Chrudim
|21
|5
|7
|9
|24:39
|22
|13
Jihlava
|21
|4
|7
|10
|21:27
|19
|14
Prostějov
|21
|4
|7
|10
|23:31
|19
|15
Kroměříž
|21
|6
|1
|14
|19:37
|19
|16
Sparta B
|21
|5
|1
|15
|15:42
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup