Nádvorník v Artisu: Nervy a první výhra! Hřiště? Něco strašidelného, ulevil si kouč
Byly to nervy až do poslední sekundy. Ale Roman Nádvorník nakonec má, co chtěl. Svou misi v Artisu rozjel vítězstvím 2:1 na hřišti odhodlaného nováčka z Kroměříže. „Hráči se snažili na sto procent splnit to, co jsme si řekli. Jsem rád, že tam i zkušení dokázali dát srdce,“ ocenil poté, co se svými svěřenci ustál závěrečný tlak protivníka a po zaváháních Táborska s Opavou už má zase baráž na dosah.
Jaký byl váš první zápas na lavičce Artisu?
„Věděli jsme, že tady bude velmi náročný terén. Vůbec nerozumím tomu, že se profesionální soutěž hraje na takovém hřišti. To bylo něco strašidelného! Bylo to o nasazení, o bojovnosti. Hráči chtěli zápas zvládnout, kór po pátečních výsledcích. Chtěli jsme se dotáhnout na Táborsko.“
Bolí borce vaše první tréninky?
„Přecházíme na úplně jiné rozestavení a systém, než hráli doteď. Bude asi chviličku trvat, než si na to zvyknou. Ale mužstvo má velmi kvalitní křídla, která chceme dostat do hry. Myslím, že nám to bude vyhovovat s nimi víc než s halfbeky. Chceme využít jejich rychlost nahoře a být víc útoční. Některé věci už byly v Kroměříži ve hře vidět a věřím, že další týden to bude ještě lepší. Velký zásah do sestavy byla absence Martina Pospíšila kvůli čtyřem žlutým kartám. Museli jsme s tím pracovat.“
Slyšel jsem, že jste nastolil tvrdší režim, než byl v klubu za éry Jiřího Chytrého.
„Vidíte, víte toho víc než já. (smích) Určitě jsem odlišný trenér s jinou filozofií než měl ten předešlý. Mám jasnou představu, jak s hráči pracovat. Musím je přesvědčit, že ta moje cesta je správná. V Kroměříži hráči splnili to, co jsme si řekli. Věřím, že nás to nakopne.“
Na konci domácí žádali penaltu za ruku. Hrklo ve vás?
„Penalta je, když to foukne rozhodčí. V první půli zase byly dva zákroky na naše hráče, po kterých se asi mělo pískat. Zápas se odehrál tak, jak se odehrál. Penalta nebyla odpískána ani na jedné straně.“
Nahrává vám trápení Táborska a Opavy, co?
„Proč bych měl spekulovat? Soutěž je rozehraná, ve hře o baráž jsou pořád kromě Zbrojovky, která odskočila, další tři mančafty. Zatím žádné rozhodnutí nepadlo. Dobré výsledky má Žižkov, dotahuje se Příbram.“
Útočník Jean-David Beauguel je pořád zraněný. Potřebujete ho nutně?
„Jednoznačně. Ve druhé lize je to rozdílový hráč. Je obrovský, silný zády k bráně a v boxu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|21
|18
|2
|1
|48:14
|56
|2
Táborsko
|21
|12
|3
|6
|38:23
|39
|3
Opava
|21
|10
|8
|3
|34:20
|38
|4
Artis
|21
|11
|5
|5
|34:25
|38
|5
Příbram
|21
|10
|4
|7
|22:23
|34
|6
Žižkov
|21
|10
|4
|7
|28:31
|34
|7
Ústí
|21
|9
|3
|9
|39:34
|30
|8
Baník B
|21
|8
|3
|10
|29:31
|27
|9
Č. Budějovice
|21
|8
|3
|10
|21:28
|27
|10
Slavia B
|21
|7
|5
|9
|32:26
|26
|11
Vlašim
|21
|7
|5
|9
|29:25
|26
|12
Chrudim
|21
|5
|7
|9
|24:39
|22
|13
Jihlava
|21
|4
|7
|10
|21:27
|19
|14
Prostějov
|21
|4
|7
|10
|23:31
|19
|15
Kroměříž
|21
|6
|1
|14
|19:37
|19
|16
Sparta B
|21
|5
|1
|15
|15:42
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup