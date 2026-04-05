Čoudek z Artisu o kouči Nádvorníkovi: Je těžké proti němu hrát. V Kroměříži viděl touhu

Nový kouč Artisu Brno Roman Nádvorník na prvním tréninku
Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Ze srazu reprezentační „jednadvacítky“ se Ondřej Čoudek vrátil do klubu, kde už vládl kouč Roman Nádvorník. Úplně jiný typ než jeho předchůdce Jiří Chytrý. Hlasitější, přísnější, náročnější na všechny kolem. „Od kluků jsem slyšel, že dostali hned zabrat,“ líčí talentovaný stoper, jehož pozice v základu zůstala i po změně šéfa lavičky pevná. Premiéra nového kouče dopadla dobře, Artis vydřel v 21. kole Chance Národní Ligy triumf v Kroměříži 2:1.

Viděl jste ve hře něco jiného než za kouče Chytrého?
„Těžko říct. Zaměřili jsme se na to, abychom zápas zvládli. Byla vidět velká bojovnost a touha po vítězství. Třeba tohle se změnilo. Nebylo to o extra fotbale, ani terén tomu nepřispěl. Divím se, že je tady hřiště v takovém stavu, teploty už jsou přece vyšší. Musíme se odrazit od tří bodů, protože předchozí dvě utkání jsme prohráli.“

Snažili jste se hrát vzadu jednoduše, aby vás trávník nevytrestal?
„Určitě. Pokyny byly takové, abychom vzadu nevymýšleli nějaké přihrávky na střed. Nevíte, jak balon odskočí.“

Trenér Nádvorník říkal, že překopává celý styl. Potvrdíte to?
„Já jsem se vrátil z reprezentace a bylo to pro mě něco jiného. Za dva, tři tréninky si na to člověk zvykne. S trenérem jsem se bavil. Hned jak jsem přijel, zavolal si mě a říkal, co po mně chce. Byl jsem hned vtažen do děje. Od kluků jsem slyšel, že dostali hned zabrat. Ale to k tomu patří.“

On byl nedávno v Táborsku, zatímco vy jste působil v nedalekých Českých Budějovicích. Sledoval jste jeho práci?
„Registroval jsem ho hlavně, když jsme hráli proti nim. Je to hodně impulzivní, energický trenér. Umí hráče namotivovat. Viděli jsme to i na jaře proti Opavě, když ji ještě trénoval. Není lehké proti němu hrát.“

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka21182148:1456
2Táborsko21123638:2339
3Opava21108334:2038
4Artis21115534:2538
5Příbram21104722:2334
6Žižkov21104728:3134
7Ústí2193939:3430
8Baník B21831029:3127
9Č. Budějovice21831021:2827
10Slavia B2175932:2626
11Vlašim2175929:2526
12Chrudim2157924:3922
13Jihlava21471021:2719
14Prostějov21471023:3119
15Kroměříž21611419:3719
16Sparta B21511515:4216
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

