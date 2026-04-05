Čoudek z Artisu o kouči Nádvorníkovi: Je těžké proti němu hrát. V Kroměříži viděl touhu
Ze srazu reprezentační „jednadvacítky“ se Ondřej Čoudek vrátil do klubu, kde už vládl kouč Roman Nádvorník. Úplně jiný typ než jeho předchůdce Jiří Chytrý. Hlasitější, přísnější, náročnější na všechny kolem. „Od kluků jsem slyšel, že dostali hned zabrat,“ líčí talentovaný stoper, jehož pozice v základu zůstala i po změně šéfa lavičky pevná. Premiéra nového kouče dopadla dobře, Artis vydřel v 21. kole Chance Národní Ligy triumf v Kroměříži 2:1.
Viděl jste ve hře něco jiného než za kouče Chytrého?
„Těžko říct. Zaměřili jsme se na to, abychom zápas zvládli. Byla vidět velká bojovnost a touha po vítězství. Třeba tohle se změnilo. Nebylo to o extra fotbale, ani terén tomu nepřispěl. Divím se, že je tady hřiště v takovém stavu, teploty už jsou přece vyšší. Musíme se odrazit od tří bodů, protože předchozí dvě utkání jsme prohráli.“
Snažili jste se hrát vzadu jednoduše, aby vás trávník nevytrestal?
„Určitě. Pokyny byly takové, abychom vzadu nevymýšleli nějaké přihrávky na střed. Nevíte, jak balon odskočí.“
Trenér Nádvorník říkal, že překopává celý styl. Potvrdíte to?
„Já jsem se vrátil z reprezentace a bylo to pro mě něco jiného. Za dva, tři tréninky si na to člověk zvykne. S trenérem jsem se bavil. Hned jak jsem přijel, zavolal si mě a říkal, co po mně chce. Byl jsem hned vtažen do děje. Od kluků jsem slyšel, že dostali hned zabrat. Ale to k tomu patří.“
On byl nedávno v Táborsku, zatímco vy jste působil v nedalekých Českých Budějovicích. Sledoval jste jeho práci?
„Registroval jsem ho hlavně, když jsme hráli proti nim. Je to hodně impulzivní, energický trenér. Umí hráče namotivovat. Viděli jsme to i na jaře proti Opavě, když ji ještě trénoval. Není lehké proti němu hrát.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|21
|18
|2
|1
|48:14
|56
|2
Táborsko
|21
|12
|3
|6
|38:23
|39
|3
Opava
|21
|10
|8
|3
|34:20
|38
|4
Artis
|21
|11
|5
|5
|34:25
|38
|5
Příbram
|21
|10
|4
|7
|22:23
|34
|6
Žižkov
|21
|10
|4
|7
|28:31
|34
|7
Ústí
|21
|9
|3
|9
|39:34
|30
|8
Baník B
|21
|8
|3
|10
|29:31
|27
|9
Č. Budějovice
|21
|8
|3
|10
|21:28
|27
|10
Slavia B
|21
|7
|5
|9
|32:26
|26
|11
Vlašim
|21
|7
|5
|9
|29:25
|26
|12
Chrudim
|21
|5
|7
|9
|24:39
|22
|13
Jihlava
|21
|4
|7
|10
|21:27
|19
|14
Prostějov
|21
|4
|7
|10
|23:31
|19
|15
Kroměříž
|21
|6
|1
|14
|19:37
|19
|16
Sparta B
|21
|5
|1
|15
|15:42
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup