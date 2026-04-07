Majitelka Budějovic promluvila: Odsoudila chování Jelena, důvody odvolání trenéra
V turbulentním období udělala radost Dynamu České Budějovice především velikonoční výhra 1:0 na Spartě proti letenské rezervě. Klub se po svátcích vyjádřil k aktuálním událostem, které poškozují renomé tradiční jihočeské značky. Britská majitelka s nigerijskými kořeny Nneka Ede poskytla obsáhlý rozhovor na klubových stránkách a sociálních sítích. „Dost bylo spekulací, tady jsou fakta,“ začíná text. Šéfka Dynama okomentovala odvolání trenéra Pedra Resendeho, potvrdila jmenování nového sportovního ředitele a odsoudila chování externího ekonomického spolupracovníka Davida Jelena. Jednání s městem vidí odlišně, než jak ho na veřejnosti prezentuje náměstek budějovické primátorky Petr Maroš. Sport její výroky doplňuje svými komentáři.
O odvolání trenéra Pedra Resendeho
„Tým měl na jaře špatné výsledky a zároveň nepředváděl dobré výkony, bez jakýchkoli náznaků zlepšení. Vyvrcholením byla domácí porážka se Žižkovem a celkově slabý výkon. Tým navíc nebyl v dobré fyzické kondici. V průběhu ligy byla přibližně dvoutýdenní reprezentační pauza. Překvapilo nás, že trenér dal týmu tři dny volna a někteří členové realizačního týmu odjeli na dovolenou do zahraničí. Zároveň nebyly naplánovány žádné přípravné zápasy ani jiný program, který by tuto pauzu využil ke zlepšení týmu. V tu chvíli jsme přestali rozumět směřování, kterým se trenér ubíral. Doufám, že s novým trenérem (Nikodimos Papavasiliou) se tým bude postupně zlepšovat a podávat stále lepší výkony.“
Komentář Sportu: „Dynamo uhrálo ve čtyřech jarních kolech čtyři body, proti Žižkovu doplatilo také na neproměňování šancí. Odvolaný trenér Resende byl ve složité situaci - už na začátku zimy upozorňoval, že mužstvo hlavně do ofenzivy potřebuje posílit. Někteří důležití hráči mu navíc kvůli čekání na pracovní povolení v přípravě chyběli, mužstvo na rozdíl od většiny druholigových soupeřů nezamířilo na zahraniční soustředění. Volno dostal tým po náročném bloku, kdy se před vstupem do jara intenzivně trénovalo a mužstvo odehrálo devět přípravných zápasů.
O konci sportovního ředitele Michaëla Michée
„Mohu potvrdit, že již nepůsobí na pozici sportovního ředitele. Ráda bych mu poděkovala za jeho nasazení a práci, kterou pro klub odvedl. Původně byl Michaël přítomen přímo v Českých Budějovicích, nicméně z osobních důvodů již nemohl být dlouhodobě na místě. Dohodli jsme se proto, že bude klub podporovat do doby, než nastoupí nový sportovní ředitel. Novým sportovním ředitelem se stal Miguel Álvarez Sánchez.“
Komentář Sportu: Michaël Michée nebyl podle informací Sportu v Českých Budějovicích od října, většinu času řídil klub na dálku, komunikace při jednáních o kádru a transferech byla v rámci klubu složitá. Jeho španělský nástupce už má být v Česku přítomný, přichází s velmi pestrou kariérou – v relativně krátkém období prošel mnoha kluby v Arábii.
O prvním startu Davida Krcha na Spartě
„David Krch je kvalitní hráč. Už v minulé sezoně za předchozího vedení nedostával v A-týmu Dynama příležitosti. Od našeho příchodu věříme v mladé talenty, a i on dostal svou šanci. Nový trenér mu nyní dal příležitost a bude záležet především na Davidovi, jak ji využije. Nikdy jsme ho nechtěli prodávat a tuto informaci jsme mu jasně komunikovali. V listopadu 2025 jsme mu nabídli nový, vylepšený dvouletý kontrakt, ale rozhodl se podepsat smlouvu s Opavou.“
Komentář Sportu: Ve chvíli, kdy klíčový záložník Dynama odmítl podepsat novou smlouvu, dostal od vedení zákaz nastupovat za první tým. Ačkoliv si trenér Resende přál zařadit ho do sestavy, mohl s áčkem pouze trénovat a zápasy absolvoval v béčku. Situace se nečekaně změnila s příchodem nového trenéra.
O chování Davida Jelena na videích u budějovického magistrátu
„Toto chování jednoznačně odsuzuji, klub již vydal oficiální stanovisko. Pan Jelen je nezávislý externí účetní s více než 25 lety praxe. Nedokážu vysvětlit, jaký tlak vedl k tomu, že reagoval tímto způsobem, který je samozřejmě nepřijatelný. Pan Jelen se za své chování veřejně omluvil všem, kterých se to dotklo.“
Komentář Sportu: Naprosto ostudná záležitost, která ničí tvář klubu a veškeré snahy o to, aby veřejnost brala projekt Nneky Ede v Budějovicích vážně. Když se člověk zodpovědný za výplaty a ekonomické záležitosti v klubu v noci dobývá se staženými kalhotami do budovy magistrátu, docílí pouze toho, že je on i značka, kterou v tu chvíli reprezentuje, akorát k smíchu.
O vyúčtování městské dotace určené na provoz stadionu Střelecký ostrov
„Dne 20. února 2026 jsme obdrželi žádost o předložení zprávy o údržbě a plánu regenerace hřiště s termínem do 28. února. Na základě této žádosti klub zaslal požadované dokumenty dne 26. února, tedy v rámci stanovené lhůty. Dne 25. února 2026 se pánové Michal Sobota a Miroslav Markovič (zástupci klubu) setkali s panem Velikovským v jeho kanceláři. Důvodem této schůzky bylo jejich představení městu, respektive panu Velikovskému, který je zástupcem města odpovědným za sportovní zařízení včetně stadionu. Během schůzky se pan Sobota rovněž zeptal pana Velikovského, zda je nutné předložit nějaké další dokumenty nebo zda něco nechybí. Pan Velikovský odpověděl, že je vše v pořádku a že zůstaneme v kontaktu.“
Komentář Sportu: Majitelka Nneka Ede od letního příchodu do klubu deklaruje zájem o komunikaci s městem a plnění veškerých závazků, zároveň si postěžovala na chování některých zástupců města, zmiňovala náměstka primátorky Petra Maroše. Ten má na jednání a komunikaci s klubem jiný názor, obě strany se liší i v pohledu na to, jak klub plní závazky vůči poskytovaným dotacím na stadion.
O snahách ukončení nájemní smlouvy na stadion
„Toto není poprvé, co se ke klubu dostaly spekulace, že Petr Maroš má v úmyslu ukončit nájemní smlouvu na stadion, případně ji přehodnotit tak, aby klubu bylo účtováno velmi vysoké nájemné, které by mohlo být pro klub neúnosné. Tyto informace se šířily už v prosinci 2025 a byly častým tématem nejen uvnitř klubu, ale i ve městě. Dne 12. ledna 2026, během jednání správní rady akademie, tuto spekulaci zmínil také pan Jiří Kotrba (člen správní rady akademie České Budějovice). Uvedl, že slyšel, že město plánuje ukončit nájemní smlouvu na stadion. O několik dní později nás znovu kontaktoval s tím, že si informaci ověřil u Petra Maroše, který potvrdil, že žádné takové oznámení klubu doručeno nebylo. Dynamo neobdrželo žádné další požadavky na doplnění dokumentů ani na finanční zprávu. Bylo pro mě šokující vidět vyjádření Petra Maroše v médiích, že klub porušil smlouvu a nepředložil finanční výkazy, které přitom nebyly požadovány. Pokud existuje jakýkoli další požadavek na finanční výkazy s termínem do 28. března 2026, požádaly jsme, aby nám byla tato výzva zaslána.“
Komentář Sportu: stadion Střelecký ostrov patří městu, které přes něj může tlačit na vedení budějovického klubu. Opět se strany rozchází v pohledu na dodržování nájemní smlouvy. V roce, kdy jsou komunální volby, může jít i o politické téma. Podle informací Sportu jsou zástupci města přesvědčení o tom, že vedení klubu pod majitelkou Ede neplní podmínky smlouvy o pronájmu stadionu a Dynamu dají výpověď. Stadion je nutnou podmínkou pro to, aby klub dostal na další sezonu licenci pro profesionální druhou ligu.
O výzvách Jiřího Kotrby, člena správní rady akademie klubu
„Dne 4. března jsem obdržela velmi znevažující a agresivní e-mail od pana Jiřího Kotrby, ve kterém mě vyzýval k prodeji klubu. Nepředložil přitom žádnou konkrétní nabídku, částku ani návrh řešení. Mé rozhodnutí umožnit panu Kotrbovi vstup do vedení akademie by nemělo být vnímáno jako příležitost k tomu, aby mě opakovaně napadal nebo znevažoval. Již v prosinci 2025 mě pan Kotrba vyzýval ke změně trenéra A-týmu (Pedro Resende). Informovala jsem ho, že chci trenéra Pedra podpořit a dát mu více času. Pan Kotrba mi také zaslal životopis jím doporučeného trenéra a navrhoval mu nabídnout pětiletý kontrakt, což je velmi nestandardní, zejména u trenéra staršího 60 let. E-mail, který mi pan Kotrba zaslal 4. března, byl navíc vnitřně rozporuplný – na jedné straně v něm trenéra Pedra Resendeho oceňoval, na druhé straně už v prosinci 2025 tlačil na jeho odvolání, což jsem odmítla. Jsem vždy otevřená věcné a konstruktivní diskuzi. Nejsem však ochotná reagovat na komunikaci, která je založená na nepravdivých narativech a skrytém záměru odkoupit klub. Takto se seriózní nabídky na odkup klubu rozhodně nepodávají.“
Komentář Sportu: Sport má k dispozici zmiňovaný email od Jiřího Kotrby. Je v něm kritický, ale rozhodně ne agresivní, naopak se snaží věcně popsat aktuální problémy Dynama. V Budějovicích mohou růst snahy vedoucí k tomu, aby Ede klub v brzké době prodala a řízení tradiční značky se chopila jiná skupina. „Za sebe mám jasno v tom, že tahle „parta“ by měla co nejrychleji z Dynama zmizet a dělat ostudu někde jinde. Klub s historií Dynama si tohle prostě nezaslouží. Poslední vývoj překročil všechny únosné meze,“ konstatoval hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (Naše Česko) s tím, že v brzké době představí konkrétní kroky.