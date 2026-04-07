Majitelka Dynama kritizovala Kotrbu: Velmi agresivní! Web iSport má zmíněný mail
Majitelka Dynama České Budějovice Nneka Ede prostřednictvím klubových stránek zveřejnila obsáhlý rozhovor, kde se vyjadřuje k aktuálním záležitostem v klubu. Mimo jiné se v něm ohradila vůči Jiřímu Kotrbovi. Dlouholetému trenérovi a funkcionářovi, dnes členovi správní rady akademie České Budějovice. Šéfka jihočeské organizace se odvolává na „znevažující a agresivní mail.“ Sport má jeho obsah k dispozici, co v něm přesně je?
Inkriminovaný mail, jehož úryvky zveřejnil také server inFotbal, odeslal Jiří Kotrba 4. března před polednem, poslal anglickou i českou verzi. „Obdržela jsem velmi znevažující a agresivní e-mail od pana Jiřího Kotrby, ve kterém mě vyzýval k prodeji klubu. Nepředložil přitom žádnou konkrétní nabídku, částku ani návrh řešení. Mé rozhodnutí umožnit panu Kotrbovi vstup do vedení akademie by nemělo být vnímáno jako příležitost k tomu, aby mě opakovaně napadal nebo znevažoval,“ vyjádřila se mimo jiné Nneka Ede v rozhovoru pro klubové stránky Dynama.
Kotrba je k majitelce klubu sice kritický, ale rozhodně ne znevažující či agresivní. Slova o možném zvážení prodeje klubu jsou až na úplném konci textu.
„Nejsem bohužel jediný, kdo má pochybnosti o aktuálním vývoji. Proto Vás zdvořile, ale otevřeně žádám, abyste zvážila i krajní možnost. A tím je prodej klubu do rukou někoho, kdo bude více respektovat jeho historii a kdo je připraven systematicky pracovat na jeho rozvoji. Upřímně se omlouvám, ale v současném způsobu vedení tuto perspektivu nevidím,“ píše Kotrba.
Člověk spjatý s jihočeským regionem a s velkou praxí z českého fotbalového prostředí zmiňuje jiné nedostatky, které v jeho očích sráží aktuálně druholigový klub.
„Při našem osobním jednání jsem zdůraznil, že dlouhodobá nepřítomnost sportovního ředitele je neudržitelná. Tato role je klíčová a nelze ji nahradit vytvořením pozice „Operations Manager“. Do této funkce jste jmenovala pana Miroslava Markoviče, který byl ještě nedávno aktivním hráčem. Jeho snahu nijak nezpochybňuji a lidsky si jeho úsilí vážím. Přesto samotná znalost češtiny nemůže nahradit potřebné zkušenosti, vzdělání ani praxi v řízení fotbalového klubu,“ zmiňuje jeden z palčivých problémů ve strukturách klubu.
Britské podnikatelky se ale slova jihočeské osobnosti evidentně dotkla. „E-mail, který mi pan Kotrba zaslal 4. března, byl navíc vnitřně rozporuplný – na jedné straně v něm trenéra Pedra Resendeho oceňoval, na druhé straně už v prosinci 2025 tlačil na jeho odvolání, což jsem odmítla. Jsem vždy otevřená věcné a konstruktivní diskuzi. Nejsem však ochotná reagovat na komunikaci, která je založená na nepravdivých narativech a skrytém záměru odkoupit klub. Takto se seriózní nabídky na odkup klubu rozhodně nepodávají,“ vyjádřila se Ede.
Kotrba v souvislosti s nedávno odvolaným portugalským trenérem zmiňuje absenci trenérské profilicence, zároveň ale oceňuje jeho kvality, které si pochvalovali i hráči v kabině. „Ani kvalitní práce hlavního trenéra, kterého si upřímně vážím, nemůže dlouhodobě vyrovnat nedostatky v organizační struktuře. A to i přesto, že ani trenér nesplňuje formální požadavky na vzdělání hlavního trenéra, které jsou v České republice standardní. Jeho trpělivost považuji za obdivuhodnou,“ zmiňuje Kotrba.
Nelíbí se mu, že klubu schází důležití pracovníci v kancelářích. „Klíčové osoby, které by měly být denně přítomny a tvořit pevný základ profesionálního řízení klubu – majitelka nebo její zástupce, hlavní ekonom, sportovní ředitel a generální sekretář – nejsou v kancelářích běžně k zastižení. Je pak obtížné očekávat, že se podaří změnit pohled města, kraje či fanoušků na dění v klubu,“ zdůrazňuje Kotrba.
Dění v Dynamu bude mít v následujících dnech a týdnech další vývoj. Z vedení města jdou signály, že možná přistoupí k výpovědi smlouvy na pronájem stadionu Střelecký ostrov. Bez něj klub nesplní kritéria nutné pro obdržení licence pro profesionální soutěže na následující sezonu.
KOMPLETNÍ ZNĚNÍ DOPISU JIŘÍHO KOTRBY:
Věc: Podněty k aktuálnímu řízení klubu SK Dynamo České Budějovice
Vážená paní majitelko,
dovoluji si Vás oslovit ve věci aktuálního řízení našeho klubu. Od listopadu loňského roku se Vám opakovaně snažím předat své přesvědčení, že je nutné provést zásadní kroky v oblasti managementu klubu i vedení A týmu. Musím však konstatovat, že kromě jediného pozitivního kroku nedošlo k žádným změnám, které by posilovaly profesionalitu či stabilitu klubu.
Oceňuji Váš pokus obnovit vztahy s představiteli města a kraje. Schůzku s prvním náměstkem hejtmana Jihočeského kraje, panem Ing. Hajduškem, považuji za důležitý krok správným směrem. Ostatní následné kroky však ve mně vyvolávají pochybnosti o tom, zda skutečně směřují ke zlepšení fungování „A týmu“ a k posílení obrazu klubu na veřejnosti.
Při našem osobním jednání jsem zdůraznil, že dlouhodobá nepřítomnost sportovního ředitele je neudržitelná. Tato role je klíčová a nelze ji nahradit vytvořením pozice „Operations Manager“. Do této funkce jste jmenovala pana Miroslava Markoviče, který byl ještě nedávno aktivním hráčem. Jeho snahu nijak nezpochybňuji a lidsky si jeho úsilí vážím. Přesto samotná znalost češtiny nemůže nahradit potřebné zkušenosti, vzdělání ani praxi v řízení fotbalového klubu. Situaci mu navíc komplikuje skutečnost, že po odchodu dlouholetého sekretáře pana Čadka, zůstal na většinu agendy v podstatě sám. Sportovní ředitel přitom řeší zásadní věci na dálku, prostřednictvím e‑mailů či telefonicky, což nepůsobí profesionálně ani důvěryhodně.
Je třeba připomenout, že člověk bez manažerské praxe byl po skončení hráčské kariéry velmi rychle postaven do vysoce odpovědné role v období, kdy klub prochází mimořádně citlivou fází. Rozumím tomu, že výběr spolupracovníků je výhradně ve Vaší kompetenci. Nicméně ve světle své více než třicetileté zkušenosti v různých fotbalových funkcích – hráče, trenéra, sportovního ředitele, generálního manažera i akcionáře – nedokáži porozumět současné personální koncepci.
Je pochopitelné, že změny potřebují čas. Přesto je zřejmé, že pomyslných „sto dnů hájení“ již uplynulo a pozitivní vývoj bohužel stále nevidím. Klíčové osoby, které by měly být denně přítomny a tvořit pevný základ profesionálního řízení klubu – majitelka nebo její zástupce, hlavní ekonom, sportovní ředitel a generální sekretář – nejsou v kancelářích běžně k zastižení. Je pak obtížné očekávat, že se podaří změnit pohled města, kraje či fanoušků na dění v klubu.
Ani kvalitní práce hlavního trenéra, kterého si upřímně vážím, nemůže dlouhodobě vyrovnat nedostatky v organizační struktuře. A to i přesto, že ani trenér nesplňuje formální požadavky na vzdělání hlavního trenéra, které jsou v České republice standardní. Jeho trpělivost považuji za obdivuhodnou.
Vážená paní majitelko, prosím přijměte má slova jako snahu upozornit na rizika a nedostatky, nikoli jako útok či výraz osobní dotčenosti. I druhá liga je náročná soutěž a nepřeji si, aby klub riskoval boj o její udržení. Případný sestup by měl závažné následky – nejen z hlediska prestiže v regionu, ale i z hlediska licenčních procesů. Navíc by mohl ohrozit nejvyšší licenci naší „Fotbalové akademie“, která funguje od roku 1979 a je pro mě osobně velmi důležitou součástí historie i současnosti klubu.
Zároveň chci jasně uvést, že nemám ambici působit v žádné výkonné funkci ve Vašem klubu. Moje zpětná vazba není motivována snahou získat pozici, ale čistě starostí o směřování SK Dynamo a jeho dlouhodobou stabilitu.
Nejsem bohužel jediný, kdo má pochybnosti o aktuálním vývoji. Proto Vás zdvořile, ale otevřeně žádám, abyste zvážila i krajní možnost. A tím je prodej klubu do rukou někoho, kdo bude více respektovat jeho historii a kdo je připraven systematicky pracovat na jeho rozvoji. Upřímně se omlouvám, ale v současném způsobu vedení tuto perspektivu nevidím.
Přesto doufám, že se mé obavy nenaplní, a přeji Vám i našemu klubu úspěšnou jarní sezónu.
S úctou Jiří Kotrba
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|21
|18
|2
|1
|48:14
|56
|2
Táborsko
|21
|12
|3
|6
|38:23
|39
|3
Opava
|21
|10
|8
|3
|34:20
|38
|4
Artis
|21
|11
|5
|5
|34:25
|38
|5
Příbram
|21
|10
|4
|7
|22:23
|34
|6
Žižkov
|21
|10
|4
|7
|28:31
|34
|7
Ústí
|21
|9
|3
|9
|39:34
|30
|8
Baník B
|21
|8
|3
|10
|29:31
|27
|9
Č. Budějovice
|21
|8
|3
|10
|21:28
|27
|10
Slavia B
|21
|7
|5
|9
|32:26
|26
|11
Vlašim
|21
|7
|5
|9
|29:25
|26
|12
Chrudim
|21
|5
|7
|9
|24:39
|22
|13
Jihlava
|21
|4
|7
|10
|21:27
|19
|14
Prostějov
|21
|4
|7
|10
|23:31
|19
|15
Kroměříž
|21
|6
|1
|14
|19:37
|19
|16
Sparta B
|21
|5
|1
|15
|15:42
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup