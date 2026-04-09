Kdo půjde do baráže? (Nejen) aféra nejvíc nahrává Artisu. Táborsko v krizi
Devět kol před koncem druhé ligy jsou největší uchazeči o baráž v menší či větší krizi. Najednou jako by se mezi elitu nikomu nechtělo. Táborsko vyhrálo na jaře jediný zápas z pěti, Opava náhle přišla o úspěšného trenéra a nejspíš ji zničí korupční kauza. Do hry se tak dostávají dva nečekané týmy – Viktoria Žižkov a FK Příbram. „Klasikou“ zůstává brněnský Artis, který může na současné turbulentní době navzdory hernímu i výsledkovému trápení nejvíc vydělat. Od největšího konkurenta získal schopného kouče Romana Nádvorníka, má peníze a zkušený kádr, který by měl tvrdě atakovat druhé místo. Pojďme se podívat na aktuální situaci pěti celků od druhého do šestého místa. O přímém postupu vedoucí Zbrojovky nikdo nepochybuje, má obrovský náskok.
2. Táborsko
39 bodů
Na jaře: 1-0-4 – 3 body. Skóre: 3:9
Velká podzimní jízda je minulostí. Kronďákův soubor sice stále drží druhé místo, ovšem už jen o bod před dvěma pronásledovateli. Na jaře patří k nejhorším týmům soutěže, bodoval pouze jednou, a to výhrou 1:0 na hřišti Baníku B. Původní vážný konkurent brněnské Zbrojovky dokázal prohrát i doma s poslední Kroměříží. Za výrazným zhoršením hledejme i mimofotbalové důvody. Proslýchá se, že majitel Petr Kolář prodává (či prodal) klub Matějovi Turkovi, vlastníkovi pražské Dukly. Důvod? Údajně nespokojenost s nastavením spolupráce s prvoligovou Plzní, kam zamířil z Táborska manažer Martin Vozábal, plus dlouhodobě komplikovaná jednání o rekonstrukci stadionu. Vrcholem herního zmaru byla poslední porážka 0:4 v Ústí nad Labem. O trenéra Radka Kronďáka může být zájem v jiných klubech. Před angažováním Romana Skuhravého ho chtělo Slovácko.
3. Opava
38 bodů
Na jaře: 3-1-2 – 10 bodů. Skóre: 10:7
Ještě před březnovou reprezentační pauzou byla fotbalová obloha ve Slezsku vymalovaná do růžova. Kouč Roman Nádvorník vycepoval své svěřence na úroveň, která by SFC zajistila místenku v baráži o nejvyšší soutěž. Jenže během dvou dnů se celá pohádka proměnila v horror. V neděli trenér oznámil, že využije výstupní klauzuli a odchází do konkurenčního Artisu. V pondělí se pak rozjela korupční kauza, v níž figurují mimo jiné majitel Opavy Martin Latka a stoper Filip Štěpánek. Najednou existují reálné obavy o budoucnost profi fotbalu ve městě. Odchází sponzoři, město už taky nemusí být tak štědré. Mega průšvih se hned promítl i na hřiště. Nový trenér Jan Navrátil začal porážkou 0:2 ve Vlašimi. Co bude dál? Nikdo netuší. Dobře ale nebude.
4. Artis Brno
38 bodů
Na jaře: 2-2-2 – 8 bodů. Skóre: 8:10
V bývalé Líšni pořád sní o historickém průniku mezi elitu. Tahle meta může vypadat nereálně, neboť tým plný starších hráčů na jaře těžce tápe. Nahrává mu ovšem podobné klopýtání konkurence a vypuknutí korupčního skandálu, který může potopit největšího rivala Opavu. A je tu ještě jedna, možná významnější okolnost. Mužstvo po Jiřím Chytrém, který si v klubu dělal zle, převzal na začátku reprezentační přestávky uznávaný kouč Roman Nádvorník. Přitvrdil režim, za pochodu překopává systém hry. A hlavně, hned v prvním utkání uspěl v Kroměříži (2:1). Artis na klíčovém postu posílil, zatímco Opavu stejným tahem oslabil. Hůř už by být nemělo, naopak se Pospíšilovi a spol. otevírá dokořán cesta ke druhému místu. Pokud někdo může v baráži zaskočit prvoligistu, je to ambiciózní brněnský výběr.
5. Příbram
34 bodů
Na jaře: 3-1-1 – 10 bodů. Skóre: 7:2
Taky zíráte, co? Klub „nesmrtelného“ Jaroslava Starky znovu (pokolikáté už?) ožil. Příbram rozjela sezonu jako nováček čtyřmi porážkami, kdekdo ji odsoudil k dalšímu sestupu. Jenže Kohoutův soubor se chytl a aktuálně táhne sérii tří vítězných duelů v řadě. Na jaře prohrál jen v Brně se Zbrojovkou 0:1, když nebyl daleko od zisku bodu. V pěti zápasech inkasoval brankář Martin Melichar pouze dvakrát, naposledy Středočeši oslnili triumfem 3:0 v Ostravě proti rezervě Baníku. Na hrotu válí Daniel Šmiga, autor šesti branek. Na jeho formu doplatil matador Jakub Řezníček, pro něhož už není v základu místo. Těžko čekat, že by chudá Příbram reálně zaútočila na postup mezi elitu, na druhou stranu, v tomto klubu je možné úplně všechno.
6. Žižkov
34 bodů
Na jaře: 3-2-0 – 11 bodů. Skóre: 9:5
Podobně nenápadně jako Příbram se sune nahoru tradiční pražský klub. O baráži, natož první lize, se na Žižkově nahlas nemluví, nicméně pokud si Tichaiova parta udrží současnou výkonnost, posun před Táborsko s Opavou, kde řeší závažné interní problémy, není nereálný. Naopak. Herní kvalita a zkušenosti Jiráska, Proška, Ondráška, Petráka či Brandnera jsou na druhou ligu pořád nadstandardní. Viktorka na jaře dosud nepohrála, doma například porazila Opavu. A to hrála třikrát venku. O ambicích hodně napoví nedělní souboj se zachraňující se Jihlavou. V dalším kole přijde interesantní konfrontace v Brně se Svědíkovou Zbrojovkou, suverénem soutěže.