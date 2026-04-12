Artis podlehl Vlašimi a třetí Táborsko nepřeskočil. Žižkov slaví výhru nad Jihlavou
Fotbalisté brněnské Zbrojovky v dlouhém oslabení utrpěli ve šlágru 22. kola druhé ligy debakl 0:4 v Opavě. Suverénní lídr tabulky prohrál v soutěži teprve podruhé, přesto dál míří k přímému návratu mezi elitu po třech letech. Svěřenci trenéra Martina Svědíka jsou v čele o 15 bodů před dnešním soupeřem. Slezané vystřídali o bod na druhém místě, které zajišťuje účast v baráži, Táborsko. Druhý brněnský celek Artis doma podlehl Vlašimi 1:3 a nevyužil možnost posunout se na jednu ze dvou barážových příček.
Fotbalisté Žižkova porazili doma Jihlavu 2:1. Viktoria neprohrála na jaře ani v šestém utkání, z toho počtvrté zvítězila a z páté pozice ztrácí už jen tři body na třetí Táborsko. Naopak Vysočina čeká už sedm kol na vítězství a je na tom bodově stále stejně jako předposlední Prostějov.
Pražané o třetí domácí výhře po sobě rozhodli na přelomu poločasů, kdy se trefili Prošek s Amblerem. V závěru zdramatizoval utkání Beneš, Viktoria ale nakonec porazila Jihlavu i podruhé v sezoně. Hosté nevyhráli ani druhý zápas pod trenérem Niklem, jenž v minulosti na Žižkově působil.
Zbrojovka poprvé od srpna bez bodu
Opavu poslal do vedení v šesté minutě Sy. Ve 24. minutě Markovič nedovoleně zastavil autora prvního gólu, který by běžel sám na branku, a dostal červenou kartu. Z opakovaných záběrů nebylo patrné, o jak velký kontakt se ze strany brněnského obránce jednalo. Opava přesilovku okamžitě dvakrát využila zásluhou Helešice a Ndiayeho. Druhý jmenovaný po přestávce stanovil konečné skóre.
Zbrojovka nebodovala po 15 kolech poprvé od loňského srpna. Slezané, kteří jsou vyšetřováni v korupční a sázkařské kauze, na druhý pokus poprvé vyhráli pod koučem Navrátilem.
Bodově se na Opavu mohl dotáhnout Artis. Brněnský tým ale nevyužil páteční zaváhání Táborska s poslední Spartou B a po porážce s Vlašimí za ním zůstal o dva body na čtvrtém místě. Hosté vedli díky Kašpárkovi, po změně stran přidal druhý zásah Koné. S okamžitou odpovědí přispěchal Fomba, jenže poslední slovo měl Rama.
Středočeši jsou neporaženi už sedm kol, pošesté z toho zvítězili a jsou devátí. Artis nebodoval ve třetím z posledních čtyř zápasů a ve druhém duelu pod trenérem Nádvorníkem poprvé našel přemožitele.
Rezerva Sparty uhrála remízu s Táborskem
Táborsko se proti rezervnímu týmu Sparty dlouho nemohlo prosadit. Od 58. minuty hrálo v přesilovce poté, co sparťan Mensah dostal krátce po sobě dvě žluté karty. Jeden ze dvou nejlepších střelců druholigové sezony Matějka navíc neproměnil penaltu. Až v 88. minutě se domácí konečně dočkali zásluhou střídajícího Voleského, jenže v nastavení stihl odpovědět Říha.
Jihočeši po předchozích dvou porážkách získali pouze bod a před třetí Opavou, která drží poslední barážovou příčku, a brněnským Artisem mají jen dvoubodový náskok. Oba pronásledovatelé Táborska budou hrát v sobotu. Pražané čekají na výhru už osm kol a od záchrany je dělí dva body, Jihlava má ale duel k dobru.
O záchranu bojující Kroměříž vstřelila obě branky v Příbrami během čtyř minut po uplynutí půlhodiny hry. Postarali se o ně Holík s Večeřou. Zdramatizovat duel mohl Šmiga, ale z pokutového kopu neskóroval. Hanácká Slavia zvítězila potřetí z posledních čtyř kol a na první sestupovou příčku, jež patří Prostějovu, má tříbodový náskok.
Prostějov doma podlehl ostravskému B-mužstvu 1:3. Hosté vedli už od druhé minuty poté, co se Jaroň trefil z penalty. Ve druhé půli zvýšil Škrkoň, rychlé snížení obstaral Hais, jenže poslední slovo měl střídající Drozd. Hanáci nedokázali vyhrát už 12 zápasů v řadě, Baník zabral po čtyřech porážkách a je osmý.
Chrudim si proti rezervě Slavie zastřílela, dvakrát se trefil Schön. Dvěma brankami se do statistik zapsal i slávista Behenský, který si dal v první půli vlastní gól, po změně stran skóroval do správné sítě. Východočeši naplno bodovali ve třetím z posledních čtyř kol a patří jim 12. místo, Pražané jsou na tom jen bod a jednu příčku lépe. Na výhru čekají sedm kol.
Ústí nad Labem vedlo v Českých Budějovicích od třetí minuty po zásahu Do Marcolina. Za domácí opdověděl Chizurum, ale po přestávce vystřelil hostům třetí výhru po sobě Moulis. Severočeši zvítězili potřetí za sebou a jsou sedmí, Dynamo je deváté.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|22
|18
|2
|2
|48:18
|56
|2
Opava
|22
|11
|8
|3
|38:20
|41
|3
Táborsko
|22
|12
|4
|6
|39:24
|40
|4
Artis
|22
|11
|5
|6
|35:28
|38
|5
Žižkov
|22
|11
|4
|7
|30:32
|37
|6
Příbram
|22
|10
|4
|8
|22:25
|34
|7
Ústí
|22
|10
|3
|9
|41:35
|33
|8
Baník B
|22
|9
|3
|10
|32:32
|30
|9
Vlašim
|22
|8
|5
|9
|32:26
|29
|10
Č. Budějovice
|22
|8
|3
|11
|22:30
|27
|11
Slavia B
|22
|7
|5
|10
|33:32
|26
|12
Chrudim
|22
|6
|7
|9
|30:40
|25
|13
Kroměříž
|22
|7
|1
|14
|21:37
|22
|14
Jihlava
|22
|4
|7
|11
|22:29
|19
|15
Prostějov
|22
|4
|7
|11
|24:34
|19
|16
Sparta B
|22
|5
|2
|15
|16:43
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup