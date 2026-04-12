Artis podlehl Vlašimi a třetí Táborsko nepřeskočil. Žižkov slaví výhru nad Jihlavou

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z branky
Chance Národní Liga
Fotbalisté brněnské Zbrojovky v dlouhém oslabení utrpěli ve šlágru 22. kola druhé ligy debakl 0:4 v Opavě. Suverénní lídr tabulky prohrál v soutěži teprve podruhé, přesto dál míří k přímému návratu mezi elitu po třech letech. Svěřenci trenéra Martina Svědíka jsou v čele o 15 bodů před dnešním soupeřem. Slezané vystřídali o bod na druhém místě, které zajišťuje účast v baráži, Táborsko. Druhý brněnský celek Artis doma podlehl Vlašimi 1:3 a nevyužil možnost posunout se na jednu ze dvou barážových příček.

Fotbalisté Žižkova porazili doma Jihlavu 2:1. Viktoria neprohrála na jaře ani v šestém utkání, z toho počtvrté zvítězila a z páté pozice ztrácí už jen tři body na třetí Táborsko. Naopak Vysočina čeká už sedm kol na vítězství a je na tom bodově stále stejně jako předposlední Prostějov.

Pražané o třetí domácí výhře po sobě rozhodli na přelomu poločasů, kdy se trefili Prošek s Amblerem. V závěru zdramatizoval utkání Beneš, Viktoria ale nakonec porazila Jihlavu i podruhé v sezoně. Hosté nevyhráli ani druhý zápas pod trenérem Niklem, jenž v minulosti na Žižkově působil.

Zbrojovka poprvé od srpna bez bodu

Opavu poslal do vedení v šesté minutě Sy. Ve 24. minutě Markovič nedovoleně zastavil autora prvního gólu, který by běžel sám na branku, a dostal červenou kartu. Z opakovaných záběrů nebylo patrné, o jak velký kontakt se ze strany brněnského obránce jednalo. Opava přesilovku okamžitě dvakrát využila zásluhou Helešice a Ndiayeho. Druhý jmenovaný po přestávce stanovil konečné skóre.

Zbrojovka nebodovala po 15 kolech poprvé od loňského srpna. Slezané, kteří jsou vyšetřováni v korupční a sázkařské kauze, na druhý pokus poprvé vyhráli pod koučem Navrátilem.

Bodově se na Opavu mohl dotáhnout Artis. Brněnský tým ale nevyužil páteční zaváhání Táborska s poslední Spartou B a po porážce s Vlašimí za ním zůstal o dva body na čtvrtém místě. Hosté vedli díky Kašpárkovi, po změně stran přidal druhý zásah Koné. S okamžitou odpovědí přispěchal Fomba, jenže poslední slovo měl Rama.

Středočeši jsou neporaženi už sedm kol, pošesté z toho zvítězili a jsou devátí. Artis nebodoval ve třetím z posledních čtyř zápasů a ve druhém duelu pod trenérem Nádvorníkem poprvé našel přemožitele.

Rezerva Sparty uhrála remízu s Táborskem

Táborsko se proti rezervnímu týmu Sparty dlouho nemohlo prosadit. Od 58. minuty hrálo v přesilovce poté, co sparťan Mensah dostal krátce po sobě dvě žluté karty. Jeden ze dvou nejlepších střelců druholigové sezony Matějka navíc neproměnil penaltu. Až v 88. minutě se domácí konečně dočkali zásluhou střídajícího Voleského, jenže v nastavení stihl odpovědět Říha.

Jihočeši po předchozích dvou porážkách získali pouze bod a před třetí Opavou, která drží poslední barážovou příčku, a brněnským Artisem mají jen dvoubodový náskok. Oba pronásledovatelé Táborska budou hrát v sobotu. Pražané čekají na výhru už osm kol a od záchrany je dělí dva body, Jihlava má ale duel k dobru.

O záchranu bojující Kroměříž vstřelila obě branky v Příbrami během čtyř minut po uplynutí půlhodiny hry. Postarali se o ně Holík s Večeřou. Zdramatizovat duel mohl Šmiga, ale z pokutového kopu neskóroval. Hanácká Slavia zvítězila potřetí z posledních čtyř kol a na první sestupovou příčku, jež patří Prostějovu, má tříbodový náskok.

Prostějov doma podlehl ostravskému B-mužstvu 1:3. Hosté vedli už od druhé minuty poté, co se Jaroň trefil z penalty. Ve druhé půli zvýšil Škrkoň, rychlé snížení obstaral Hais, jenže poslední slovo měl střídající Drozd. Hanáci nedokázali vyhrát už 12 zápasů v řadě, Baník zabral po čtyřech porážkách a je osmý.

Chrudim si proti rezervě Slavie zastřílela, dvakrát se trefil Schön. Dvěma brankami se do statistik zapsal i slávista Behenský, který si dal v první půli vlastní gól, po změně stran skóroval do správné sítě. Východočeši naplno bodovali ve třetím z posledních čtyř kol a patří jim 12. místo, Pražané jsou na tom jen bod a jednu příčku lépe. Na výhru čekají sedm kol.

Ústí nad Labem vedlo v Českých Budějovicích od třetí minuty po zásahu Do Marcolina. Za domácí opdověděl Chizurum, ale po přestávce vystřelil hostům třetí výhru po sobě Moulis. Severočeši zvítězili potřetí za sebou a jsou sedmí, Dynamo je deváté.

Chance Národní Liga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka22182248:1856
2Opava22118338:2041
3Táborsko22124639:2440
4Artis22115635:2838
5Žižkov22114730:3237
6Příbram22104822:2534
7Ústí22103941:3533
8Baník B22931032:3230
9Vlašim2285932:2629
10Č. Budějovice22831122:3027
11Slavia B22751033:3226
12Chrudim2267930:4025
13Kroměříž22711421:3722
14Jihlava22471122:2919
15Prostějov22471124:3419
16Sparta B22521516:4317
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

