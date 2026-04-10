Chrudim přejela rezervu Slavie 6:1, Táborsko remizovalo se Spartou. Prohra Budějovic
Program 22. kola Chance národní ligy otevřelo v pátek hned pět utkání. Rezerva pražské Slavie prohrála na hřišti Chrudimi vysoko 1:6, Táborsko remizovalo 1:1 s poslední Spartou B. České Budějovice doma podlehly 1:2 Ústí nad Labem. Kroměříž slaví a veze si tři body z Příbrami, kde zvítězila 2:0.
Podrobnosti připravujeme.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|21
|18
|2
|1
|48:14
|56
|2
Táborsko
|22
|12
|4
|6
|39:24
|40
|3
Opava
|21
|10
|8
|3
|34:20
|38
|4
Artis
|21
|11
|5
|5
|34:25
|38
|5
Žižkov
|21
|10
|4
|7
|28:31
|34
|6
Příbram
|22
|10
|4
|8
|22:25
|34
|7
Ústí
|22
|10
|3
|9
|41:35
|33
|8
Baník B
|22
|9
|3
|10
|32:32
|30
|9
Č. Budějovice
|22
|8
|3
|11
|22:30
|27
|10
Vlašim
|21
|7
|5
|9
|29:25
|26
|11
Slavia B
|22
|7
|5
|10
|33:32
|26
|12
Chrudim
|22
|6
|7
|9
|30:40
|25
|13
Kroměříž
|22
|7
|1
|14
|21:37
|22
|14
Jihlava
|21
|4
|7
|10
|21:27
|19
|15
Prostějov
|22
|4
|7
|11
|24:34
|19
|16
Sparta B
|22
|5
|2
|15
|16:43
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup