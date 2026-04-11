ONLINE: Artis čelí Vlašimi. Opava porazila Zbrojovku 4:0, Táborsko remizovalo se Spartou
Sobotní program 22. kola fotbalové Chance Národní Ligy přináší dvě klání. První Zbrojovka vyhořela na hřišti Opavy v poměru 0:4. Artis Brno vítá klub z Vlašimi. Táborsko v pátek doma po divokém závěru překvapivě remizovalo s poslední Spartou B 1:1 a v sobotu může klesnout na čtvrté místo a vypadnout z barážových příček. Dynamo padlo s Ústím.
Chance Národní Liga 2025/2026
Fotbalisté brněnské Zbrojovky v dlouhém oslabení utrpěli ve šlágru kola druhé ligy debakl 0:4 v Opavě. Suverénní lídr tabulky prohrál v soutěži teprve podruhé, přesto dál míří k přímému návratu mezi elitu po třech letech. Svěřenci trenéra Martina Svědíka jsou v čele o 15 bodů. Slezané vystřídali o bod na druhém místě, které zajišťuje účast v baráži, Táborsko.
Domácí poslal do vedení v šesté minutě Sy. Ve 24. minutě Markovič nedovoleně zastavil autora první branky, který by běžel sám na branku, a dostal červenou kartu. Z opakovaných záběrů nebylo patrné, o jak velký kontakt se ze strany brněnského obránce jednalo. Opava přesilovku okamžitě dvakrát využila zásluhou Helešice a Ndiayeho. Druhý jmenovaný po přestávce stanovil konečné skóre.
Slezané, kteří jsou vyšetřováni v korupční a sázkařské kauze, na druhý pokus poprvé vyhráli pod koučem Navrátilem. Bodově se na ně může dotáhnout jiný brněnský celek Artis. Zbrojovka nebodovala po 15 kolech poprvé od loňského srpna.
Rezerva Sparty uhrála remízu s Táborskem
Táborsko se proti rezervnímu týmu Sparty dlouho nemohlo prosadit. Od 58. minuty hrálo v přesilovce poté, co sparťan Mensah dostal krátce po sobě dvě žluté karty. Jeden ze dvou nejlepších střelců druholigové sezony Matějka navíc neproměnil penaltu. Až v 88. minutě se domácí konečně dočkali zásluhou střídajícího Voleského, jenže v nastavení stihl odpovědět Říha.
Jihočeši po předchozích dvou porážkách získali pouze bod a před třetí Opavou, která drží poslední barážovou příčku, a brněnským Artisem mají jen dvoubodový náskok. Oba pronásledovatelé Táborska budou hrát v sobotu. Pražané čekají na výhru už osm kol a od záchrany je dělí dva body, Jihlava má ale duel k dobru.
O záchranu bojující Kroměříž vstřelila obě branky v Příbrami během čtyř minut po uplynutí půlhodiny hry. Postarali se o ně Holík s Večeřou. Zdramatizovat duel mohl Šmiga, ale z pokutového kopu neskóroval. Hanácká Slavia zvítězila potřetí z posledních čtyř kol a na první sestupovou příčku, jež patří Prostějovu, má tříbodový náskok.
Prostějov doma podlehl ostravskému B-mužstvu 1:3. Hosté vedli už od druhé minuty poté, co se Jaroň trefil z penalty. Ve druhé půli zvýšil Škrkoň, rychlé snížení obstaral Hais, jenže poslední slovo měl střídající Drozd. Hanáci nedokázali vyhrát už 12 zápasů v řadě, Baník zabral po čtyřech porážkách a je osmý.
Chrudim si proti rezervě Slavie zastřílela, dvakrát se trefil Schön. Dvěma brankami se do statistik zapsal i slávista Behenský, který si dal v první půli vlastní gól, po změně stran skóroval do správné sítě. Východočeši naplno bodovali ve třetím z posledních čtyř kol a patří jim 12. místo, Pražané jsou na tom jen bod a jednu příčku lépe. Na výhru čekají sedm kol.
Ústí nad Labem vedlo v Českých Budějovicích od třetí minuty po zásahu Do Marcolina. Za domácí opdověděl Chizurum, ale po přestávce vystřelil hostům třetí výhru po sobě Moulis. Severočeši zvítězili potřetí za sebou a jsou sedmí, Dynamo je deváté.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|22
|18
|2
|2
|48:18
|56
|2
Opava
|22
|11
|8
|3
|38:20
|41
|3
Táborsko
|22
|12
|4
|6
|39:24
|40
|4
Artis
|21
|11
|5
|5
|34:25
|38
|5
Žižkov
|21
|10
|4
|7
|28:31
|34
|6
Příbram
|22
|10
|4
|8
|22:25
|34
|7
Ústí
|22
|10
|3
|9
|41:35
|33
|8
Baník B
|22
|9
|3
|10
|32:32
|30
|9
Č. Budějovice
|22
|8
|3
|11
|22:30
|27
|10
Vlašim
|21
|7
|5
|9
|29:25
|26
|11
Slavia B
|22
|7
|5
|10
|33:32
|26
|12
Chrudim
|22
|6
|7
|9
|30:40
|25
|13
Kroměříž
|22
|7
|1
|14
|21:37
|22
|14
Jihlava
|21
|4
|7
|10
|21:27
|19
|15
Prostějov
|22
|4
|7
|11
|24:34
|19
|16
Sparta B
|22
|5
|2
|15
|16:43
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup