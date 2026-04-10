ONLINE: Hraje se druhá liga. Chrudim přejela Slavii B, Budějovice hostí Ústí
Program 22. kola Chance národní ligy otevírá v pátek hned pět utkání. Rezerva pražské Slavie prohrála na hřišti Chrudimi vysoko 1:6. Druhé Táborsko zatím na jaře získalo jen tři body, dnes hraje proti poslední Spartě B. Zajímavý je i duel Českých Budějovic s Ústím nad Labem. ONLINE přenosy ze všech zápasů druhé ligy sledujte na iSportu.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|21
|18
|2
|1
|48:14
|56
|2
Táborsko
|21
|12
|3
|6
|38:23
|39
|3
Opava
|21
|10
|8
|3
|34:20
|38
|4
Artis
|21
|11
|5
|5
|34:25
|38
|5
Příbram
|21
|10
|4
|7
|22:23
|34
|6
Žižkov
|21
|10
|4
|7
|28:31
|34
|7
Ústí
|21
|9
|3
|9
|39:34
|30
|8
Baník B
|21
|8
|3
|10
|29:31
|27
|9
Č. Budějovice
|21
|8
|3
|10
|21:28
|27
|10
Vlašim
|21
|7
|5
|9
|29:25
|26
|11
Slavia B
|22
|7
|5
|10
|33:32
|26
|12
Chrudim
|22
|6
|7
|9
|30:40
|25
|13
Jihlava
|21
|4
|7
|10
|21:27
|19
|14
Prostějov
|21
|4
|7
|10
|23:31
|19
|15
Kroměříž
|21
|6
|1
|14
|19:37
|19
|16
Sparta B
|21
|5
|1
|15
|15:42
|16
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup