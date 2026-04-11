Předplatné

ONLINE: Opava - Zbrojovka 3:0. Artis čelí Vlašimi, Táborsko remizovalo se Spartou

Opavští fotbalisté se radují z gólu
Opavští fotbalisté se radují z góluZdroj: Profimedia.cz / ČTK / Chaloupka Miroslav
Radost fotbalistů Zbrojovky
Radost chrudimských fotbalistů
Gólová radost fotbalistů Táborska
4
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (8)

Sobotní program 22. kola fotbalové Chance Národní Ligy přináší dvě klání. První Zbrojovka hraje na hřišti Opavy, kde se chce přilížit k postupu mezi elitu. Artis Brno vítá klub z Vlašimi. Táborsko v pátek doma po divokém závěru překvapivě remizovalo s poslední Spartou B 1:1 a v sobotu může klesnout z druhého místa na čtvrté a vypadnout z barážových příček. Dynamo padlo s Ústím.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE Přestávka
30Tipsport1,0460250Detail
LIVE
--Tipsport1.63.884.9Detail

Táborsko uhrálo remízu s rezervou Sparty

Táborsko se proti rezervnímu týmu Sparty dlouho nemohlo prosadit. Od 58. minuty hrálo v přesilovce poté, co sparťan Mensah dostal krátce po sobě dvě žluté karty. Jeden ze dvou nejlepších střelců druholigové sezony Matějka navíc neproměnil penaltu. Až v 88. minutě se domácí konečně dočkali zásluhou střídajícího Voleského, jenže v nastavení stihl odpovědět Říha.

Jihočeši po předchozích dvou porážkách získali pouze bod a před třetí Opavou, která drží poslední barážovou příčku, a brněnským Artisem mají jen dvoubodový náskok. Oba pronásledovatelé Táborska budou hrát v sobotu. Pražané čekají na výhru už osm kol a od záchrany je dělí dva body, Jihlava má ale duel k dobru.

O záchranu bojující Kroměříž vstřelila obě branky v Příbrami během čtyř minut po uplynutí půlhodiny hry. Postarali se o ně Holík s Večeřou. Zdramatizovat duel mohl Šmiga, ale z pokutového kopu neskóroval. Hanácká Slavia zvítězila potřetí z posledních čtyř kol a na první sestupovou příčku, jež patří Prostějovu, má tříbodový náskok.

Prostějov doma podlehl ostravskému B-mužstvu 1:3. Hosté vedli už od druhé minuty poté, co se Jaroň trefil z penalty. Ve druhé půli zvýšil Škrkoň, rychlé snížení obstaral Hais, jenže poslední slovo měl střídající Drozd. Hanáci nedokázali vyhrát už 12 zápasů v řadě, Baník zabral po čtyřech porážkách a je osmý.

Chrudim si proti rezervě Slavie zastřílela, dvakrát se trefil Schön. Dvěma brankami se do statistik zapsal i slávista Behenský, který si dal v první půli vlastní gól, po změně stran skóroval do správné sítě. Východočeši naplno bodovali ve třetím z posledních čtyř kol a patří jim 12. místo, Pražané jsou na tom jen bod a jednu příčku lépe. Na výhru čekají sedm kol.

Ústí nad Labem vedlo v Českých Budějovicích od třetí minuty po zásahu Do Marcolina. Za domácí opdověděl Chizurum, ale po přestávce vystřelil hostům třetí výhru po sobě Moulis. Severočeši zvítězili potřetí za sebou a jsou sedmí, Dynamo je deváté.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka21182148:1456
2Táborsko22124639:2440
3Opava21108334:2038
4Artis21115534:2538
5Žižkov21104728:3134
6Příbram22104822:2534
7Ústí22103941:3533
8Baník B22931032:3230
9Č. Budějovice22831122:3027
10Vlašim2175929:2526
11Slavia B22751033:3226
12Chrudim2267930:4025
13Kroměříž22711421:3722
14Jihlava21471021:2719
15Prostějov22471124:3419
16Sparta B22521516:4317
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (8)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů