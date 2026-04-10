Fanouškům Dynama dochází trpělivost: Nneke, prodej to… A nadávky Markovičovi
Dění v budějovickém Dynamu přidělává starosti i nejvěrnějším fanouškům. Ti z kotle, kteří druholigový klub pravidelně podporují za jednou z branek, hlasitě protestovali během pátečního duelu s fotbalisty Ústí (1:2). „Nneke, prodej to, Nneke prodej to…,“ skandovali mimo jiné kousek od vchodů do kabin už o poločasové přestávce. Rovněž po utkání dávali najevo nespokojenost vůči vedení klubu, byť tým i přes prohru celou dobu podporovali. Vyjadřovali se proti zahraniční majitelce Nneke Ede a Miroslavu Markovičovi, který zastává funkci Operations Managera.
Na tabuli svítil poločasový stav 1:1, Dynamo proti Ústí v úvodním dějství nehrálo úplně špatný fotbal. Na úvodní gól Do Marcolina zareagoval vyrovnáním Stanley Ogbonna. Skalní fanoušci se ale zaměřili na dění mimo hřiště. O přestávce se přesunuli ze svých míst za bránou směrem za hlavní tribunu, kde jsou vchody do kabin, tiskového centra nebo do VIP prostor stadionu Střelecký ostrov.
„Nneke, prodej to, Nneke prodej to!“ skandoval hlouček jihočeských příznivců. Další pokřiky obsahovaly nadávky směrem k Miroslavu Markovičovi, který z pozice Operations Managera dohlíží na denní provoz klubu. „Markovič ven!“ ozývalo se z tribuny i během druhého poločasu.
Protesty pokračovaly také po zápase, který domácí prohráli 1:2, o bodech pro Ústí rozhodl zkušený Pavel Moulis. Domácí fans poděkovali týmu za výkon, ale znovu směřovali k hlavní tribuně, kde se dožadovali rozhovoru s kritizovaným Markovičem. Vše jistila bezpečnostní služba, vyjma nadávek a pokřikování se nic dramatičtějšího nestalo. Zhruba půl hodiny po utkání hlouček nespokojených příznivců čekání na Markoviče vzdal a opustil areál.
„V zápase si toho vůbec nevšímám. Samozřejmě vím, jaká je situace, jsou tam různé rozpory. Ale jsem tu od toho, abych hrál fotbal. Snažím se do toho moc nemontovat, ať se to hlavně vyřeší co nejlépe ku prospěchu klubu i fanoušků. Fotbal tady má tradici a my ji chceme udržet,“ pověděl v rozhovoru pro Sport po utkání záložník Dynama David Krch, který za áčko nastoupil poprvé na jaře před domácím publikem.
Nový kouč: Potřebujeme dál pracovat
Fanouškům se evidentně nelíbí, kam klub pod stávajícím vedením směřuje. Majitelka Ede se svými spolupracovníky v minulých týdnech odvolala portugalského kouče Pedra Resendeho, kterého si příznivci velmi oblíbili a i během zápasů mu vyjadřovali podporu. Poprvé na domácím stadionu mužstvo vedl kyperský trenér Nikodimos Papavasileiou.
„Kontrolovali jsme hru, ale dostali jsme v úvodu laciný gól. Pak jsme dobře zareagovali, vyrovnali jsme a měli další šance. Zápas mohl vypadat jinak. Musíme na tomhle stavět, viděl jsem hodně pozitivních věcí. Potřebujeme dál pracovat,“ hodnotil zápas pro iSport nový kouč Dynama.
Vyjádřil se i k tomu, co ho přivedlo na jih Čech. „Jde o historický klub, lidé z vedení mě přesvědčili, že tady je možnost něco společně vytvořit. Vím, že tady jsou určité problémy, ale uvnitř klubu všechno funguje. Není mou starostí řešit věci, které se dějí mimo hřiště,“ dodal.
V Dynamu se řeší zásadní problémy – probíhá spor mezi vedením města a majitelkou klubu. Rada města Českých Budějovic na pondělním jednání bude projednávat možnosti dalšího postupu, hrozí i vypovězením nájemní smlouvy na stadion. Zástupci města tvrdí, že klub neplní podmínky pronájmu. Stadion je klíčový, bez něj tradiční organizace nemá kde hrát profesionální soutěže.
V zákulisí se spekuluje také o tom, že město se chystá majitelce Ede nabídnout, že od ní klub odkoupí. Vlastnictví Střeleckého ostrova je silnou vyjednávací pákou. V příštím týdnu, pravděpodobně v úterý po jednání městské rady, by měla proběhnout schůzka mezi vedením Dynama a zástupci města.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|21
|18
|2
|1
|48:14
|56
|2
Táborsko
|22
|12
|4
|6
|39:24
|40
|3
Opava
|21
|10
|8
|3
|34:20
|38
|4
Artis
|21
|11
|5
|5
|34:25
|38
|5
Žižkov
|21
|10
|4
|7
|28:31
|34
|6
Příbram
|22
|10
|4
|8
|22:25
|34
|7
Ústí
|22
|10
|3
|9
|41:35
|33
|8
Baník B
|22
|9
|3
|10
|32:32
|30
|9
Č. Budějovice
|22
|8
|3
|11
|22:30
|27
|10
Vlašim
|21
|7
|5
|9
|29:25
|26
|11
Slavia B
|22
|7
|5
|10
|33:32
|26
|12
Chrudim
|22
|6
|7
|9
|30:40
|25
|13
Kroměříž
|22
|7
|1
|14
|21:37
|22
|14
Jihlava
|21
|4
|7
|10
|21:27
|19
|15
Prostějov
|22
|4
|7
|11
|24:34
|19
|16
Sparta B
|22
|5
|2
|15
|16:43
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup