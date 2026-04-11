Marná Zbrojovka: 0:4 v Opavě! Ostudný výkon, hlesl kouč Svědík. Facka v pravý čas?
Tohle je pro kouče Martina Svědíka a jeho tým vážné varování. Zbrojovka brzy bude slavit postup mezi elitu, ale s výkonem, který předvedla v Opavě (0:4) by šla za rok šupem zase dolů. Druholigový suverén se rozpadl už v první půli, kdy dostal tři góly, přišel o vyloučeného stopera Alexe Markoviče a v útoku ukázal strašně málo. V deseti už samozřejmě neměl nárok na obrat. „Nejhorší výkon, co jsem ve Zbrojovce. Nebyl důstojný nás, a ani klubu,“ láteřil trenér Martin Svědík. „Je potřeba se fanouškům omluvit.“
S takovým výbuchem prvního týmu tabulky nikdo nepočítal. Kouč Svědík nicméně prý už po třech minutách hry poznal, že s jeho hráči je něco špatně. Pomalu a nepřesně rozehrávali, působili bohorovně. „Měli jsme špatně nastavené hlavy,“ viděl zřetelně šéf lavičky. „Náš výkon ani hodnotit nechci. Byl ostudný. Přijeli jsme sem s profesorským výkonem. Žádný hráč nepodal hodný toho, co očekáváme. Opava byla jednoznačně lepší a vyhrála zaslouženě,“ dodal.
Respekt k domácím. Opavu drtivě zasáhla korupční kauza, v níž figurují (oficiální) spolumajitel klubu Martin Latka, obránce Filip Štěpánek a její nedávný útočník Tomáš Rataj. Navíc mužstvo kvapně a nečekaně opustil trenér Roman Nádvorník, považovaný za strůjce výkonnostního vzestupu SFC. Vypadalo to, že se klub pod tíhou nepříznivých událostí složí, zbytek ročníku nějak uplácá a přestane snít o baráži. Ještě minulý víkend na to dával razítko, soubor Jana Navrátila prohrál ve Vlašimi 0:2.
Jenže přišla další sobota, příjezd lídra tabulky, na tři tisícovky lidí v hledišti a Opavští vystřihli působivý výkon. Všechny trable nechali mimo hřiště a rychlým procesem zmuchlali favorita, na jehož soupisce opět chyběl zraněný tahoun Lukáš Vorlický. „Klobouk dolů před tím, co kluci předvedli. Obrovský respekt,“ smekl kouč vítězů Jan Navrátil. „Je to velké vítězství,“ dodal.
Svědík: Domácí byli nastavení jinak...
Zkázu hostů načal Babacar Sy parádní hlavičkou zády k bráně. Stejného hráče pak podrazil při brejku vracející se Alex Markovič a za brnknutí o nohu tasil sudí Dalibor Černý bez váhání červenou kartu. Za pár vteřin zakroutil Matěj Helešic přímák z hranice vápna levačkou do horního rohu a se Zbrojovkou byl amen. „Domácí byli nastavení jinak. I na tu nekomfortní zónu. Víc se rvali, vyhrávali souboje. My jsme chtěli furt hrát fotbal, ale ani ten nám nešel. S takovým nastavením nejde vyhrát,“ uvedl Svědík. „V jiných zápasech jsme dřeli až do konce a odměnilo nás to,“ srovnal s předchozími duely.
Další hrubku v defenzivě ztrestal Latyr Ndiaye, k němuž pustil balon stoper Stanislav Hoffman a senegalský útočník měl moře času, aby zblízka zamířil k tyči. Gólovou radost si vychutnal ještě jednou ve druhé půli, když zavěsil obratným kopem po rohu. „Ani jsme nevěděli, koho vystřídat. Na střídání bylo tak devět hráčů,“ posteskl si trenér poražených. Vrcholem zmaru hostů bylo Kanakimanovo sólo v 87. minutě. Střídající křídelník sice udělal gólmanovi hezkou kličku, jenže jeho střelu do prázdné brány zastavil skvělým skluzem obránce Ondřej Lehoczki.
Svědíkova parta prohrála teprve podruhé v sezoně, poprvé na jaře. Náskok má stále obrovský, prakticky nedostižný. Ovšem ve hře je hodně rezerv. Opava je odhalila a potrestala, což naprostá většina ostatních celků soutěže dosud nesvedla. „Byl to nejhorší zápas, co jsem tady zažil,“ podotkl zadák Jakub Klíma a stejně jako trenér se omlouval fanouškům. Těch dorazilo do Slezska plno a byli hodně slyšet. „Doufám, že ta facka přišla v pravý čas. Může mít výchovný efekt. Hrajeme hned ve středu se Žižkovem, můžeme se z toho dostat a nastavit si hlavy jinak,“ doufal Svědík, jenž ocenil představení soupeře.
Opava zaválela, výborně zahráli nahoře afričtí rychlíci Ndiaye, Papalele a Sy. „Byli nepříjemní,“ uznal Klíma. „Na tom, jak domácí hráli, má velký podíl předchozí trenér Nádvorník. Za dva zápasy se toho moc nezmění. Ve Vlašimi dostali za vyučenou a teď jsme tu facku dostali zase my,“ prohodil Svědík.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|22
|18
|2
|2
|48:18
|56
|2
Opava
|22
|11
|8
|3
|38:20
|41
|3
Táborsko
|22
|12
|4
|6
|39:24
|40
|4
Artis
|22
|11
|5
|6
|35:28
|38
|5
Žižkov
|21
|10
|4
|7
|28:31
|34
|6
Příbram
|22
|10
|4
|8
|22:25
|34
|7
Ústí
|22
|10
|3
|9
|41:35
|33
|8
Baník B
|22
|9
|3
|10
|32:32
|30
|9
Vlašim
|22
|8
|5
|9
|32:26
|29
|10
Č. Budějovice
|22
|8
|3
|11
|22:30
|27
|11
Slavia B
|22
|7
|5
|10
|33:32
|26
|12
Chrudim
|22
|6
|7
|9
|30:40
|25
|13
Kroměříž
|22
|7
|1
|14
|21:37
|22
|14
Jihlava
|21
|4
|7
|10
|21:27
|19
|15
Prostějov
|22
|4
|7
|11
|24:34
|19
|16
Sparta B
|22
|5
|2
|15
|16:43
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup