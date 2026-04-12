Klíma ze Zbrojovky po debaklu v Opavě: Omlouvám se fanouškům. Fotbalovostí to nešlo
Tahle porážka bolí. A šokuje. Brněnská Zbrojovka, druholigový suverén, předvedla v sobotu v Opavě (0:4) ve 22. kole Chance Národní Ligy zdaleka nejslabší výkon v sezoně. „Bylo to těžké do samého konce. Ale museli jsme si vyžrat to, co jsme si nadrobili v prvním poločase,“ prohlásil krajní obránce Jakub Klíma (27). „Tohle si musíme zapamatovat,“ dodal.
Co byste řekl k výkonu Zbrojovky v Opavě?
„Chtěl bych se omluvit našim fanouškům a zároveň jim i poděkovat. I když se prohraje hodně tvrdě, oni jsou v tom s námi. Po zápase měli všechno právo světa na nás řvát, ale cítil jsem od nich hrozně velkou podporu. Nebyl to od nás dobrý výkon.“
Proč?
„Nevím, můžu jen spekulovat, jestli jsme si mysleli, že to půjde stejnou hrou jako s Chrudimí. Ale rozhodně to nebylo to samé. Opava na nás vylezla, hrála jeden na jednoho. Asi jsme čekali, že to pořád půjde nějakou fotbalovostí. Ale evidentně to tady nešlo. Opavu je potřeba pochválit, podala dobrý výkon. Hrála jednoduše. Věděla, v čem je silná a co chce. Stačilo jí dát to nahoru a ti tři hráči (Ndiaye, Sy, Papalele) jsou kvalitní, rychlostní a v laufu. My si z toho musíme vzít to nejlepší, pokud to jde. Možná je dobře, že to přišlo v tuhle chvíli, kdy si to trošku můžeme dovolit.“
Rozhovor pokračuje pod grafikou
Co dál?
„Musíme se z toho poučit a říct si, že takhle to nepůjde. Rozhodně nemáme čas mít hlavu dole. Máme svůj jasný cíl a za ním si musíme jít.“
Když jste prohrávali 0:1 a sudí vám vyloučil stopera Markoviče, říkal jste si, že je po zápase?
„Já jsem věřil, že tento tým má na to sílu a vůli to zlomit. Nebylo nic rozhodnuté. Ale následný gól z trestňáku byl na hlavu, a to mluvím za sebe, hrozně těžký. Bylo to neskutečné potrestání. Za stavu 0:2 a o jednoho hráče míň už je to hrozně těžké. Ale i tak nesmíme přestat hrát a bojovat. To, že jsme dostali ještě další dva góly, je pro nás hrozně špatně.“
Neměli jste v hlavě, že bude soupeř po vypuknutí korupční aféry, která se ho velmi dotýká, rozklížený a půjde to skoro samo?
„Já jsem si právě proto říkal, že je potřeba si na ně dát pozor. Kdybych byl v takové situaci, o to víc bych makal. A přesně to Opava ukázala. Navzdory aférám má sílu. My hrajeme hned ve středu. Musíme ukázat, že tohle byl výpadek, který se nebude opakovat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|22
|18
|2
|2
|48:18
|56
|2
Opava
|22
|11
|8
|3
|38:20
|41
|3
Táborsko
|22
|12
|4
|6
|39:24
|40
|4
Artis
|22
|11
|5
|6
|35:28
|38
|5
Žižkov
|22
|11
|4
|7
|30:32
|37
|6
Příbram
|22
|10
|4
|8
|22:25
|34
|7
Ústí
|22
|10
|3
|9
|41:35
|33
|8
Baník B
|22
|9
|3
|10
|32:32
|30
|9
Vlašim
|22
|8
|5
|9
|32:26
|29
|10
Č. Budějovice
|22
|8
|3
|11
|22:30
|27
|11
Slavia B
|22
|7
|5
|10
|33:32
|26
|12
Chrudim
|22
|6
|7
|9
|30:40
|25
|13
Kroměříž
|22
|7
|1
|14
|21:37
|22
|14
Jihlava
|22
|4
|7
|11
|22:29
|19
|15
Prostějov
|22
|4
|7
|11
|24:34
|19
|16
Sparta B
|22
|5
|2
|15
|16:43
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup