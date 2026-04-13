Opava vstřebává aféru i Nádvorníka. Veliký šok! Říkal, že nikam nejde, zní z kabiny
Stín korupčního skandálu, který může Opavu poslat ze špičky druhé ligy do amatérského fotbalu, jste v sobotu odpoledne během utkání se Zbrojovkou (4:0) lehce přehlédli. Slezský klub, který dostal v předchozích dnech několik tvrdých direktů, funguje dál. Na první pohled stejně jako dřív. Na lídra tabulky dorazily skoro tři tisícovky lidí, které nadchl výkon domácích. „Nebylo to úplně lehké období, ale obrovský respekt před klukama,“ prohlásil trenér Jan Navrátil, nástupce Romana Nádvorníka.
Jeden rozdíl oproti nedávné minulosti tady nicméně byl. Nemohli jste se na tiskovce zeptat na cokoliv. „Jenom k zápasu,“ zakázal mluvčí otázky na dopad aféry, byť právě ta může mít ve finále mnohem zásadnější vliv na budoucnost SFC než výsledky na hřišti. Na něm logicky scházel stoper Filip Štěpánek, důvodně podezřelý z nekalého ovlivňování výsledků. Stejně jako spolumajitel organizace Martin Latka, bývalý obránce Slavie.
Hráči se nicméně chovají jako profíci. Minulý týden sice prohráli ve Vlašimi 0:2, ale nehráli zle. A proti Zbrojovce vypálili působivé představení. „Je radost se dívat na hráče, kteří od začátku do konce jezdí a užívají si fotbal,“ kochal se třiačtyřicetiletý Navrátil, jenž se z pozice asistenta posunul do hlavní role. „Klobouk dolů taky před diváky, kteří přišli a povzbuzovali nás celý zápas. Zbrojovka je obrovsky silná, kluky jsem nabádal k zodpovědnosti.“
Opava, která se v tabulce posunula na druhé místo, okradla favorita i na podzim. Na Srbské remizovala v říjnu 0:0. „Já jsem tady trenér a mou povinností je připravovat tým na zápasy. Kluci mají za povinnost hrát a zkusíme posbírat maximum bodů. Na ostatní týmy se dívat nechci,“ shrnul Navrátil.
„Ve Vlašimi to nebylo úplně ono. Myslím, že jsme to výborným fanouškům odčinili. Hurá ve středu na Baník,“ usmál se záložník Ladislav Mužík, který přesnými centry asistoval u dvou branek. „Určitě mi to pomůže do dalších utkání. Myslím, že mě to nakopne. Líp jsem si o další šanci ani říct nemohl. Ale je to na trenérovi, jsme jeden tým,“ zdůraznil rodák z Korouhve, jenž nechtěl srovnávat Nádvorníka s jeho nástupcem Navrátilem. „Ale šok to byl veliký,“ řekl k náhlému odchodu prvního jmenovaného ke konkurentovi do Artisu. „Trenér Nádvorník nám celou dobu tvrdil, že nikam nejde, nikým kontaktován nebyl a že jde s námi do baráže,“ pronesl s kapkou jízlivosti.
„Ale jdeme dál a jsme silní i bez něj. Momentálně v tom nevidím problém. Artis je náš přímý konkurent a budeme se mu to snažit co nejvíc znepříjemnit, abychom v té trojce byli my. Byla by to taková třešnička. Hlavně pro fanoušky, kteří nás ženou celou sezonu. Takhle bychom jim to mohli krásně vrátit,“ přál si sedmadvacetiletý Mužík.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|22
|18
|2
|2
|48:18
|56
|2
Opava
|22
|11
|8
|3
|38:20
|41
|3
Táborsko
|22
|12
|4
|6
|39:24
|40
|4
Artis
|22
|11
|5
|6
|35:28
|38
|5
Žižkov
|22
|11
|4
|7
|30:32
|37
|6
Příbram
|22
|10
|4
|8
|22:25
|34
|7
Ústí
|22
|10
|3
|9
|41:35
|33
|8
Baník B
|22
|9
|3
|10
|32:32
|30
|9
Vlašim
|22
|8
|5
|9
|32:26
|29
|10
Č. Budějovice
|22
|8
|3
|11
|22:30
|27
|11
Slavia B
|22
|7
|5
|10
|33:32
|26
|12
Chrudim
|22
|6
|7
|9
|30:40
|25
|13
Kroměříž
|22
|7
|1
|14
|21:37
|22
|14
Jihlava
|22
|4
|7
|11
|22:29
|19
|15
Prostějov
|22
|4
|7
|11
|24:34
|19
|16
Sparta B
|22
|5
|2
|15
|16:43
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup