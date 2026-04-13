Předplatné

Opava vstřebává aféru i Nádvorníka. Veliký šok! Říkal, že nikam nejde, zní z kabiny

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Spadla klec, ale problém má i FAČR. Mafie cílí na slabé kusy, co bude s Karvinou? • Zdroj: iSport.tv
Zbrojovka schytala nevídaný debakl na hřišti Opavy, obránce Jakub Klíma se po zápase omlouval fanouškům
Opava nastoupila poprvé od začátku vyšetřování korupční a sázkařské kauzy, ve Vlašimi prohrála 0:2
Zbrojovka podlehla Opavě 0:4
9
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Stín korupčního skandálu, který může Opavu poslat ze špičky druhé ligy do amatérského fotbalu, jste v sobotu odpoledne během utkání se Zbrojovkou (4:0) lehce přehlédli. Slezský klub, který dostal v předchozích dnech několik tvrdých direktů, funguje dál. Na první pohled stejně jako dřív. Na lídra tabulky dorazily skoro tři tisícovky lidí, které nadchl výkon domácích. „Nebylo to úplně lehké období, ale obrovský respekt před klukama,“ prohlásil trenér Jan Navrátil, nástupce Romana Nádvorníka.

Jeden rozdíl oproti nedávné minulosti tady nicméně byl. Nemohli jste se na tiskovce zeptat na cokoliv. „Jenom k zápasu,“ zakázal mluvčí otázky na dopad aféry, byť právě ta může mít ve finále mnohem zásadnější vliv na budoucnost SFC než výsledky na hřišti. Na něm logicky scházel stoper Filip Štěpánek, důvodně podezřelý z nekalého ovlivňování výsledků. Stejně jako spolumajitel organizace Martin Latka, bývalý obránce Slavie.

Hráči se nicméně chovají jako profíci. Minulý týden sice prohráli ve Vlašimi 0:2, ale nehráli zle. A proti Zbrojovce vypálili působivé představení. „Je radost se dívat na hráče, kteří od začátku do konce jezdí a užívají si fotbal,“ kochal se třiačtyřicetiletý Navrátil, jenž se z pozice asistenta posunul do hlavní role. „Klobouk dolů taky před diváky, kteří přišli a povzbuzovali nás celý zápas. Zbrojovka je obrovsky silná, kluky jsem nabádal k zodpovědnosti.“

Opava, která se v tabulce posunula na druhé místo, okradla favorita i na podzim. Na Srbské remizovala v říjnu 0:0. „Já jsem tady trenér a mou povinností je připravovat tým na zápasy. Kluci mají za povinnost hrát a zkusíme posbírat maximum bodů. Na ostatní týmy se dívat nechci,“ shrnul Navrátil.

„Ve Vlašimi to nebylo úplně ono. Myslím, že jsme to výborným fanouškům odčinili. Hurá ve středu na Baník,“ usmál se záložník Ladislav Mužík, který přesnými centry asistoval u dvou branek. „Určitě mi to pomůže do dalších utkání. Myslím, že mě to nakopne. Líp jsem si o další šanci ani říct nemohl. Ale je to na trenérovi, jsme jeden tým,“ zdůraznil rodák z Korouhve, jenž nechtěl srovnávat Nádvorníka s jeho nástupcem Navrátilem. „Ale šok to byl veliký,“ řekl k náhlému odchodu prvního jmenovaného ke konkurentovi do Artisu. „Trenér Nádvorník nám celou dobu tvrdil, že nikam nejde, nikým kontaktován nebyl a že jde s námi do baráže,“ pronesl s kapkou jízlivosti.

„Ale jdeme dál a jsme silní i bez něj. Momentálně v tom nevidím problém. Artis je náš přímý konkurent a budeme se mu to snažit co nejvíc znepříjemnit, abychom v té trojce byli my. Byla by to taková třešnička. Hlavně pro fanoušky, kteří nás ženou celou sezonu. Takhle bychom jim to mohli krásně vrátit,“ přál si sedmadvacetiletý Mužík.

KonecLIVE
40

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka22182248:1856
2Opava22118338:2041
3Táborsko22124639:2440
4Artis22115635:2838
5Žižkov22114730:3237
6Příbram22104822:2534
7Ústí22103941:3533
8Baník B22931032:3230
9Vlašim2285932:2629
10Č. Budějovice22831122:3027
11Slavia B22751033:3226
12Chrudim2267930:4025
13Kroměříž22711421:3722
14Jihlava22471122:2919
15Prostějov22471124:3419
16Sparta B22521516:4317
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

