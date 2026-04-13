Budoucnost Dynama: Město zvažuje odkup, ve hře je i založení nového klubu
V následujících dnech se pravděpodobně rozhodne o osudu budějovického Dynama. Už v pondělí ráno se měla záležitostmi druholigového fotbalového klubu, kde probíhají zásadní spory mezi jeho vedením a představiteli města, zabývat Rada města Českých Budějovic. Dva konkrétní body, které byly na programu, nakonec vedení jihočeské metropole odložilo. Rozhodne se pravděpodobně ve středu na základě toho, jak dopadne úterní schůzka mezi zástupci města a majitelkou Nnekou Ede.
Jihočeský klub prožívá zcela zásadní dny klíčové pro svou budoucnost. Probíhá spor mezi jeho vedením a městem. Na pondělním jednání Rady města Českých Budějovic byly na programu dva body ohledně jihočeského Dynama – jednak projednání možné výpovědi z nájmu ke stadionu (přesně Ukončení smlouvy o správě, údržbě a provozu fotbalového stadionu na Střeleckém ostrově) druhou věcí bylo možné uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o užívání fotbalového stadionu Dynamo jiným klubem.
Představitelé města nejsou dlouhodobě spokojeni s tím, jak klub řídí zahraniční majitelka Nneka Ede, která do jihočeské organizace vstoupila v létě. V uplynulých týdnech spory gradují, jednou z věcí je údajné nedodávání vyúčtování za pronájem stadionu ze strany klubu, který vlastní město. Zástupci Dynama naopak tvrdí, že podklady poslali včas.
Ani jeden z bodů týkající se druholigového klubu nakonec pondělní radou neprošel. „Bod (týkající se výpovědi z pronájmu stadionu) byl přerušený, bude k tomu ve středu mimořádná rada města, která zareaguje na zítřejší jednání,“ cituje server Budějcká Drbna Petra Maroše, náměstka primátorky Českých Budějovic.
V úterý dojde na zásadní schůzku mezi majitelkou Nnekou Ede a zástupci města. Až po ní chtějí radní rozhodnout, k jakým krokům přistoupí. „Rada města bude připravená na všechny možnosti. Když dojde k dohodě, začneme dělat konkrétní kroky. Když nedojde, přijdou ty nepříjemné, tedy i případná výpověď smlouvy,“ uvedl Maroš.
Nový klub v Budějovicích?
Mezi lidmi pohybujících se v okolí jihočeského klubu zaznívá možnost, že město klub od zahraniční majitelky dočasně převezme. „Jedna z variant je nabídka na odkup ze strany města. Ale těch variant je víc, všechny je chceme představit paní majitelce,“ upřesnil budějovický náměstek.
Krajním řešením může být i to, že město dá současným vlastníkům Dynama výpověď ze stadionu a v Budějovicích vznikne úplně nový klub (proto byl na radu přichystaný bod ohledně užívání fotbalového stadionu Dynamo jiným klubem). „Ta značka už se v minulosti přenášela mezi různými společnostmi. Může tedy vzniknout i nový klub, který by na ni navázal,“ připustil Maroš.
Jasněji může být ve středu po jednání mimořádné rady, kde si vedení města vyhodnotí výsledky úterního jednání. Vztahy mezi klubem a municipalitou jsou v současné chvíli velmi napjaté a jen složitě se budou dávat dohromady.
Pomyslným vrcholem bylo nedávné vystoupení Davida Jelena, člověka zodpovědného za ekonomický chod klubu, před městskou radnicí. V nočních hodinách se dobýval do kanceláře náměstka Maroše, na natočeném videu si stáhl kalhoty a vyvolal značné pobouření. Majitelka klubu Ede se za chování externího spolupracovníka klubu omluvila, Jelen už pro Dynamo nepracuje.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|22
|18
|2
|2
|48:18
|56
|2
Opava
|22
|11
|8
|3
|38:20
|41
|3
Táborsko
|22
|12
|4
|6
|39:24
|40
|4
Artis
|22
|11
|5
|6
|35:28
|38
|5
Žižkov
|22
|11
|4
|7
|30:32
|37
|6
Příbram
|22
|10
|4
|8
|22:25
|34
|7
Ústí
|22
|10
|3
|9
|41:35
|33
|8
Baník B
|22
|9
|3
|10
|32:32
|30
|9
Vlašim
|22
|8
|5
|9
|32:26
|29
|10
Č. Budějovice
|22
|8
|3
|11
|22:30
|27
|11
Slavia B
|22
|7
|5
|10
|33:32
|26
|12
Chrudim
|22
|6
|7
|9
|30:40
|25
|13
Kroměříž
|22
|7
|1
|14
|21:37
|22
|14
Jihlava
|22
|4
|7
|11
|22:29
|19
|15
Prostějov
|22
|4
|7
|11
|24:34
|19
|16
Sparta B
|22
|5
|2
|15
|16:43
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup