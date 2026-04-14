Rataj vstoupil do FAČR, aby čelil obvinění: Chci být proaktivní a očistit své jméno
Bývalý hráč Opavy Tomáš Rataj se sám přihlásil Fotbalové asociaci ČR, aby s ním zahájila vyšetřování v korupční a sázkařské kauze v českém fotbale. Třiadvacetiletý útočník lotyšské Jelgavy v rozhovoru pro server iRozhlas obvinění odmítl, chce očistit své jméno.
Rataj působí v zahraničí a během první vlny obvinění v březnu nebyl členem FAČR. Etická komise se proto nemohla jeho případem zabývat. Hráč se asociaci přihlásil a zaplatil členský příspěvek.
„Když tahle kauza vyšla, tak jsem si svého jména všiml asi až po dvou dnech někde v médiích a byl jsem z toho, musím říct, hodně zaskočený. Dost mě to zasáhlo a myslím si, že je správný krok, být v tomhle proaktivní a očistit svoje jméno u disciplinárního řízení,“ uvedl Rataj.
V souvislosti s opavským klubem vyšetřuje policie i etická komise několik zápasů a osob. Rataj se podle obvinění etické komise mohl provinit narušením regulérnosti soutěže či utkání a přečinem úplatkářství v druholigovém duelu Vyškov - Opava v říjnu 2023. Podle zjištění serveru iRozhlas a Radiožurnálu mohl vědět i o manipulaci zápasů Opavy proti Olomouci B a Frýdlantu nad Ostravicí.
„Tu situaci si vůbec nepamatuju. Nic takového se nestalo,“ uvedl Rataj, který je připravený přijet i osobně do Česka a spolupracovat s vyšetřujícími.
Opačně se zachovali bývalí prvoligoví sudí Pavel Býma a Jan Petřík. Oba před pár dny vystoupili z FAČR a etická komise s nimi řízení zastavila. Na fotbalové půdě tak nemohou být případně potrestáni.
Korupční aféra propukla na konci března. Vedle policejního vyšetřování se případy zabývá i etická komise, která zahájila okolo 50 disciplinárních řízení. Jediným podezřelým klubem z první ligy je v kauze Karviná.