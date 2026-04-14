Město chce koupit fotbalové Budějovice. Majitelka má nabídku, pokud nepřijme, tak...
Na začátku týdne se rozhoduje o osudu fotbalového Dynama, aktuálně druholigového klubu. V Českých Budějovicích proběhla v úterý dopoledne schůzka mezi představiteli města, kraje a majitelkou klubu Nnekou Ede. Od vedení jihočeské metropole zaznělo, že chtějí organizaci zachránit tím, že ji od zahraničního vlastníka koupí. Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba po jednání potvrdil, že vedení klubu má úterý na rozmyšlenou, jak s nabídkou naloží.
Jedna z klíčových schůzek ohledně budoucnosti Dynama začala v úterý v 11.30, po ní vystoupil před novináře jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko). Potvrdil, že vedení města a kraje podalo majitelce Nnece Ede nabídku na odkup klubu.
„Abychom dokázali značku ochránit a v Českých Budějovicích ji udržet, nabídli jsme paní majitelce odkup akcií Dynama tak, aby je do svého držení získalo město. Bylo by to na přechodnou dobu, abychom klub stabilizovali,“ uvedl Kuba. „Rozhodně nejsme přesvědčení o tom, že město má dlouhodobě vlastnit klub. Ale po eskapádách, které jsme zažili s různými majiteli, je nutné značku stabilizovat a jsme připraveni ji od současné majitelky koupit,“ zdůraznil.
Vedení kraje a města vstoupily do jednání o odkupu klubu ve chvíli, kdy narůstaly spory mezi představiteli Dynama a městem, navíc opepřené skandálním chováním Davida Jelena (člověka zodpovědného za ekonomiku klubu) před budějovickou radnicí, kde se v nočních hodinách mimo jiné se staženými kalhoty dobýval dovnitř budovy magistrátu.
„Celé další jednání z našeho pohledu dosáhlo situace, že skutečně nedělá dobré jméno Jihočeskému kraji a městu České Budějovice. Nemůžeme se na klub dívat jenom jako na soukromou investici, je to pro nás značka spojená s historií města a kraje. Jde nám také o budoucnost mladých fotbalistů, kteří jsou v akademii, kterou financujeme z veřejných zdrojů města a kraje,“ zdůvodnil Kuba.
Spory narůstaly od letního příchodu zahraniční majitelky do klubu. Aktuálním svárem je situace ohledně stadionu Střelecký ostrov, který má klub dlouhodobě v pronájmu od města. Dle předešlých vyjádření ze strany magistrátu vedení klubu nedodalo podklady pro vyúčtování pronájmu, na které město přispívá z veřejných zdrojů, tím pádem nedodržovalo smlouvu. Druhá strana tvrdí opak, že dokumenty dodalo a vše je v pořádku.
Také kvůli tomu vedení města na středeční mimořádné jednání rady chystá výpověď ze smlouvy, což pro klub znamená problém pro další sezonu. V případě, že město k tomuto pravděpodobnému kroku přistoupí, poběží dvanáctiměsíční výpovědní lhůta. V probíhajícím licenčním řízení tím pádem klub nebude mít jak doložit, na jakém stadionu dohraje příští sezonu.
Vedení města navrhuje jasné řešení – na úterní schůzce stávající majitelce nabídlo, že od ní klub koupí. „Domluvili jsme, že během dneška bychom od nich měli dostat informaci, jestli jsou připraveni se o prodeji bavit, nebo ne. Podle toho uzpůsobíme další kroky. Zítra se schází rada města, která bude velmi pravděpodobně pokračovat v jednání o smlouvě mezi klubem a sportovním areálem Dynama, na kterém oni hrají. Velmi pravděpodobně přistoupíme k vypovězení smlouvy, to znamená, že klub by neměl v té chvíli kde hrát ligu,“ zmínil Kuba.
Vedení klubu opakovaně argumentovalo, že podklady městu dodávalo správně a není důvod k podání výpovědi na stadion, v tom se pohledy znesvářených stran rozchází. „Pro mě je zarážející, že majitelka a manažeři v klubu neměli pocit, že se něco děje špatně. Spíš měli pocit, že je chyba v komunikaci na straně města. Což pro nás všechny bylo trochu překvapivé,“ divil se Kuba. „Ale nechci situaci hrotit, je třeba udělat maximum pro to, abychom v Budějovicích klub zachránili. Nemá cenu vysílat nepříjemné vzkazy. Ale rozhodně sem nepřišel někdo, kdo měl pocit, že se na jeho straně děje něco špatně.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|22
|18
|2
|2
|48:18
|56
|2
Opava
|22
|11
|8
|3
|38:20
|41
|3
Táborsko
|22
|12
|4
|6
|39:24
|40
|4
Artis
|22
|11
|5
|6
|35:28
|38
|5
Žižkov
|22
|11
|4
|7
|30:32
|37
|6
Příbram
|22
|10
|4
|8
|22:25
|34
|7
Ústí
|22
|10
|3
|9
|41:35
|33
|8
Baník B
|22
|9
|3
|10
|32:32
|30
|9
Vlašim
|22
|8
|5
|9
|32:26
|29
|10
Č. Budějovice
|22
|8
|3
|11
|22:30
|27
|11
Slavia B
|22
|7
|5
|10
|33:32
|26
|12
Chrudim
|22
|6
|7
|9
|30:40
|25
|13
Kroměříž
|22
|7
|1
|14
|21:37
|22
|14
Jihlava
|22
|4
|7
|11
|22:29
|19
|15
Prostějov
|22
|4
|7
|11
|24:34
|19
|16
Sparta B
|22
|5
|2
|15
|16:43
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup