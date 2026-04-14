Majitelka Dynama reaguje: Klub neprodám! Proti mé osobě je systematický tlak
Dopolední jednání o budoucnosti Dynama vyústilo v prohlášení jihočeského hejtmana Martina Kuby (Naše Česko), že město nabídlo stávající majitelce klubu Nnece Ede nabídku na odkup. Ta zareagovala v úterý odpoledne jasně – prodávat městu Českým Budějovicím nechce, naopak se cítí být zatlačena do kouta. „Požadavek na prodej klubu považuji za výrazně nátlakový a zcela nekorektní,“ zdůrazňuje v prohlášení, které má server iSport k dispozici.
V úterý dopoledne se v Českých Budějovicích sešlo vedení města a kraje s majitelkou Dynama, aby jednalo o budoucnosti druholigové organizace. Hejtman Martin Kuba po jednání prohlásil, že město hodlá od Nneky Ede klub odkoupit.
Důvodem jsou narůstající spory a údajné neplnění povinností vyplývající z nájemní smlouvy ke stadionu Střelecký ostrov, na kterém budějovické áčko hraje druhou ligu a má ho dlouhodobě v pronájmu od města. Zahraniční majitelka Ede ale v úterý odpoledne zareagovala tak, že nabídku na prodej klubu nepřijme.
„Chci jednoznačně odmítnout jakékoliv požadavky na prodej klubu. Dlouhodobě se cítím být ze strany města i kraje, konkrétně v zastoupení pana Kuby, vystavována systematickému tlaku, který vnímám jako cílený proti mé osobě. Požadavek na prodej klubu považuji za výrazně nátlakový a zcela nekorektní,“ zdůraznila.
Nepřijatelný přístup, reaguje majitelka Dynama
Kuba tlumočil zájem vedení budějovického magistrátu, že by město rádo druholigový klub převzalo, stabilizovalo a na přechodnou dobu řídilo, než by ho připravilo k prodeji dalšímu zájemci. To ale stávající britská majitelka s nigerijskými kořeny po úterním jednání důrazně odmítla.
„Chci sdělit naprosto jasně: klub za žádných okolností neprodám. Navzdory aktuálnímu tlaku a znehodnocování mé investice zůstává mým cílem pokračovat v budování silného Dynama a vrátit klub zpět tam, kam patří – do nejvyšší soutěže,“ vyjádřila se.
Zároveň odmítá, že by klub neplnil povinnosti, kvůli kterým se město chystá dát po středečním jednání rady výpověď ke smlouvě o pronájmu stadionu. „Veškeré požadované podklady týkající se vyúčtování, které byly předmětem sporu, byly z naší strany pro vyloučení všech pochybností dodány a ze strany města akceptovány,“ dodala. „Jako první žena v českém profesionálním fotbale na této pozici jsem očekávala výzvy, nikoliv však jednání tohoto charakteru. Takový přístup považuji za nepřijatelný.“
Napjatá situace ohledně fungování klubu bude mít další vývoj. Pokud vedení města ve středu ráno smlouvu o stadionu skutečně vypoví, může být pro současné Dynamo problém uspět v probíhajícím licenčním řízení pro druhou ligu na následující sezonu – jednou z podmínek je mít k dispozici stadion s patřičnými parametry, kde bude klub hrát.
|Kompletní prohlášení majitelky Dynama České Budějovice
„Dnešní schůzka mezi zástupci klubu a vedením města a kraje proběhla za účasti pana Maroše, pana Lavičky, pana Kuby a pana Miroslava Markoviče. Tímto chci jednoznačně odmítnout jakékoliv požadavky na prodej klubu. Dlouhodobě se cítím být ze strany města i kraje, konkrétně v zastoupení pana Kuby, vystavována systematickému tlaku, který vnímám jako cílený proti mé osobě. Požadavek na prodej klubu považuji za výrazně nátlakový a zcela nekorektní.
Zároveň považuji za důležité uvést, že veškeré požadované podklady týkající se vyúčtování, které byly předmětem sporu, byly z naší strany pro vyloučení všech pochybností dodány a ze strany města akceptovány.
Chci také upozornit, že podobné kroky mohou mít zásadní dopad na samotnou existenci klubu. V případě vypovězení smluv ze strany města hrozí reálné ohrožení kontinuity a budoucnosti značky Dynamo, včetně její dlouhodobě budované a respektované akademie.
Jako první žena v českém profesionálním fotbale na této pozici jsem očekávala výzvy, nikoliv však jednání tohoto charakteru. Takový přístup považuji za nepřijatelný. V reakci na vzniklou situaci jsem připravena bránit sebe i klub všemi dostupnými právními prostředky.
Závěrem chci sdělit naprosto jasně: klub za žádných okolností neprodám. Navzdory aktuálnímu tlaku a znehodnocování mé investice zůstává mým cílem pokračovat v budování silného Dynama a vrátit klub zpět tam, kam patří – do nejvyšší soutěže.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|22
|18
|2
|2
|48:18
|56
|2
Opava
|22
|11
|8
|3
|38:20
|41
|3
Táborsko
|22
|12
|4
|6
|39:24
|40
|4
Artis
|22
|11
|5
|6
|35:28
|38
|5
Žižkov
|22
|11
|4
|7
|30:32
|37
|6
Příbram
|22
|10
|4
|8
|22:25
|34
|7
Ústí
|22
|10
|3
|9
|41:35
|33
|8
Baník B
|22
|9
|3
|10
|32:32
|30
|9
Vlašim
|22
|8
|5
|9
|32:26
|29
|10
Č. Budějovice
|22
|8
|3
|11
|22:30
|27
|11
Slavia B
|22
|7
|5
|10
|33:32
|26
|12
Chrudim
|22
|6
|7
|9
|30:40
|25
|13
Kroměříž
|22
|7
|1
|14
|21:37
|22
|14
Jihlava
|22
|4
|7
|11
|22:29
|19
|15
Prostějov
|22
|4
|7
|11
|24:34
|19
|16
Sparta B
|22
|5
|2
|15
|16:43
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup