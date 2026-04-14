Fanoušci Zbrojovky postrachem druhé ligy. Zdemolovali záchody v Opavě, škoda 250 tisíc!

Fanoušci Zbrojovky Brno zdemolovali opavský stadion
Fanoušci Zbrojovky jsou zdrojem hrůzy na druholigových stadionech. V neděli po výprasku Brna v Opavě (0:4) zdemolovali stadion slezského klubu. Odnesly to záchody, škoda se vyšplhala do statisíců a celou věcí se intenzivně zabývají policisté. Není to přitom poprvé, kdy příznivci Brna pustošili něčí stadion.

Toalety jsou na odpis. Vyrvané dveře z pantů, počmárané i posprejované zdi. Snad jediné štěstí, že šlo o kontejnerové záchody, které nebyly pevnou součástí útrob stadionu. Jsou totiž naprosto zdemolované, tohle nebude mít cenu ani renovovat.

„Podle prvotního vyjádření dodavatele záchodů je kontejner už neopravitelný, což by znamenalo škodu okolo čtvrt milionu korun,“ uvedl obavy výkonný ředitel SFC Filip Labuda. „První informace jsme od policie dostali již během zápasu společně s naší pořadatelskou službou,“ doplnil.

„Opavští policisté věc zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezřením spáchání trestného činu poškození cizí věci,“ sdělila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Věc komplikuje fakt, že záchody běžně nebývají pod dohledem kamerového systému, ani u nich nestojí pořadatelé. I tak bylo v souvislosti s pyrotechnikou, nedovoleným maskováním či neuposlechnutím výzvy, několik diváků zadrženo a obviněno z přestupku či pokutováno. 

Zbrojovka v aktuální sezoně táhne, má vyšší domácí návštěvnost než celá řada prvoligových týmů. Zároveň její podporovatelé v hojném počtu vyráží i na venkovní utkání. Nyní šlo pravděpodobně o frustrovanou reakci na drtivý debakl od Opavy znamenající teprve druhou porážku v sezoně. Část fanoušků se ovšem dostala také do konfliktu s policií.

„Celou situaci budeme řešit se zástupci fanoušků s jasným cílem: zajistit, aby se podobné excesy, které poškozují dobré jméno našeho klubu, v budoucnu neopakovaly,“ ujistila Zbrojovka v klubovém prohlášení.

Bude Opava vymáhat po brněnském klubu náhradu škody? „Záleží na postoji Brna, my to po nich násilně žádat nebudeme,“ řekl Labuda pro TV Prima.

V Ústí pálili sedačky a ohrožovali moderátorky

Nešlo o první výtržnosti brněnských podporovatelů v probíhajícím ročníku. A na rozdíl od Opavy, odlišný postoj zaujal na podzim majitel ústeckého Viagemu Přemysl Kubáň. V říjnovém druholigovém zápase v Ústí nad Labem fanoušci Zbrojovky zapalovali plastové sedačky, reklamní bannery a prolomili plot oddělující hostující sektor od hřiště. Navrch jeden z nich ohrožoval pověstné ústecké moderátorky, zasáhnout musela ochranka. To, že dvousethlavý dav onehdy skandoval „Vyvalte ko*y, přijeli Zbrojováci!“ bylo to nejmenší.

„Budeme posílat fakturu do Brna, ať to za ty lidi zaplatí. Zapálit umělohmotnou sedačku je celkem jednoduché, to holt zvládne i průměrný Brňák,“ tvrdil tehdy ústecký boss Kubáň.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka22182248:1856
2Opava22118338:2041
3Táborsko22124639:2440
4Artis22115635:2838
5Žižkov22114730:3237
6Příbram22104822:2534
7Ústí22103941:3533
8Baník B22931032:3230
9Vlašim2285932:2629
10Č. Budějovice22831122:3027
11Slavia B22751033:3226
12Chrudim2267930:4025
13Kroměříž22711421:3722
14Jihlava22471122:2919
15Prostějov22471124:3419
16Sparta B22521516:4317
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

