Fanoušci Zbrojovky postrachem druhé ligy. Zdemolovali záchody v Opavě, škoda 250 tisíc!
Fanoušci Zbrojovky jsou zdrojem hrůzy na druholigových stadionech. V neděli po výprasku Brna v Opavě (0:4) zdemolovali stadion slezského klubu. Odnesly to záchody, škoda se vyšplhala do statisíců a celou věcí se intenzivně zabývají policisté. Není to přitom poprvé, kdy příznivci Brna pustošili něčí stadion.
Toalety jsou na odpis. Vyrvané dveře z pantů, počmárané i posprejované zdi. Snad jediné štěstí, že šlo o kontejnerové záchody, které nebyly pevnou součástí útrob stadionu. Jsou totiž naprosto zdemolované, tohle nebude mít cenu ani renovovat.
„Podle prvotního vyjádření dodavatele záchodů je kontejner už neopravitelný, což by znamenalo škodu okolo čtvrt milionu korun,“ uvedl obavy výkonný ředitel SFC Filip Labuda. „První informace jsme od policie dostali již během zápasu společně s naší pořadatelskou službou,“ doplnil.
„Opavští policisté věc zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezřením spáchání trestného činu poškození cizí věci,“ sdělila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
Věc komplikuje fakt, že záchody běžně nebývají pod dohledem kamerového systému, ani u nich nestojí pořadatelé. I tak bylo v souvislosti s pyrotechnikou, nedovoleným maskováním či neuposlechnutím výzvy, několik diváků zadrženo a obviněno z přestupku či pokutováno.
Zbrojovka v aktuální sezoně táhne, má vyšší domácí návštěvnost než celá řada prvoligových týmů. Zároveň její podporovatelé v hojném počtu vyráží i na venkovní utkání. Nyní šlo pravděpodobně o frustrovanou reakci na drtivý debakl od Opavy znamenající teprve druhou porážku v sezoně. Část fanoušků se ovšem dostala také do konfliktu s policií.
„Celou situaci budeme řešit se zástupci fanoušků s jasným cílem: zajistit, aby se podobné excesy, které poškozují dobré jméno našeho klubu, v budoucnu neopakovaly,“ ujistila Zbrojovka v klubovém prohlášení.
Bude Opava vymáhat po brněnském klubu náhradu škody? „Záleží na postoji Brna, my to po nich násilně žádat nebudeme,“ řekl Labuda pro TV Prima.
V Ústí pálili sedačky a ohrožovali moderátorky
Nešlo o první výtržnosti brněnských podporovatelů v probíhajícím ročníku. A na rozdíl od Opavy, odlišný postoj zaujal na podzim majitel ústeckého Viagemu Přemysl Kubáň. V říjnovém druholigovém zápase v Ústí nad Labem fanoušci Zbrojovky zapalovali plastové sedačky, reklamní bannery a prolomili plot oddělující hostující sektor od hřiště. Navrch jeden z nich ohrožoval pověstné ústecké moderátorky, zasáhnout musela ochranka. To, že dvousethlavý dav onehdy skandoval „Vyvalte ko*y, přijeli Zbrojováci!“ bylo to nejmenší.
„Budeme posílat fakturu do Brna, ať to za ty lidi zaplatí. Zapálit umělohmotnou sedačku je celkem jednoduché, to holt zvládne i průměrný Brňák,“ tvrdil tehdy ústecký boss Kubáň.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|22
|18
|2
|2
|48:18
|56
|2
Opava
|22
|11
|8
|3
|38:20
|41
|3
Táborsko
|22
|12
|4
|6
|39:24
|40
|4
Artis
|22
|11
|5
|6
|35:28
|38
|5
Žižkov
|22
|11
|4
|7
|30:32
|37
|6
Příbram
|22
|10
|4
|8
|22:25
|34
|7
Ústí
|22
|10
|3
|9
|41:35
|33
|8
Baník B
|22
|9
|3
|10
|32:32
|30
|9
Vlašim
|22
|8
|5
|9
|32:26
|29
|10
Č. Budějovice
|22
|8
|3
|11
|22:30
|27
|11
Slavia B
|22
|7
|5
|10
|33:32
|26
|12
Chrudim
|22
|6
|7
|9
|30:40
|25
|13
Kroměříž
|22
|7
|1
|14
|21:37
|22
|14
Jihlava
|22
|4
|7
|11
|22:29
|19
|15
Prostějov
|22
|4
|7
|11
|24:34
|19
|16
Sparta B
|22
|5
|2
|15
|16:43
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup