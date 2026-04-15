Předplatné

Město vypovědělo Dynamu smlouvu ze stadionu, hrozí ztráta licence! Podpora z Ústí

Budějovická majitelka Nneka Ede (vpravo) na schůzce s představiteli Ústí nad Labem
Budějovická majitelka Nneka Ede (vpravo) na schůzce s představiteli Ústí nad LabemZdroj: Instagram/fkviagemusti
Majitelka Dynama Dorothy Nneka Ede se setkala se zastupiteli města České Budějovice
České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu
Majitelka Dynama Dorothy Nneka Ede se setkala se zastupiteli města České Budějovice
České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu
Majitelka Dynama Dorothy Nneka Ede se setkala se zastupiteli města České Budějovice
České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu
Setkání vedení města České Budějovice a Jihočeského kraje s Dorothy Nneka Ede, majitelkou fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice
20
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (5)

Českobudějovická rada ve středu vypověděla fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu. Klub na něm nestihne dokončit příští sezonu a hrozí tak, že od Fotbalové asociace ČR (FAČR) nedostane licenci. Radnice avizovala, že pokud majitelka klubu Nneka Ede Dynamo neprodá, městský stadion nebudou moci fotbalisté k zápasům využívat. Výpovědní lhůta je rok a začne platit 1. května. ČTK to řekl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (Naše Česko).

„Budeme dělat nějaké kroky, abychom fotbal v Budějovicích udrželi. Paní majitelku vždy rádi pozveme ke stolu a pořád platí naše nabídka na odkup klubu, kterou jsme jí včera (v úterý) dali,“ uvedl. Ede v úterý zveřejnila prohlášení, že klub neprodá a nabídku města neakceptuje. Obě strany se nebavily o částce, za niž by byl klub na prodej. Vedení radnice však uvedlo, že je ochotné majitelce zaplatit peníze, které do Dynama investovala. Město by pak hledalo nového kupce a klub provozovalo jen dočasně.

„Pokud by paní majitelka chtěla hrát fotbal s klubem jinde, záleželo by na rozhodnutí FAČR, zda by asociace přesun povolila. Kdyby skutečně z Českých Budějovic odešla, zřejmě by si s sebou vzala i hráče, kteří mají platnou smlouvu. Akademie s mládežnickými týmy by zůstala zde,“ řekl Maroš.

Zapojte se do diskuze

Uživatel_6126440

Tady o vydírání skutečně jde. Sice s úsměvem a rádoby přátelskými gesty, ale jde.
Vstoupit do diskuze

Město klubu poskytuje měsíčně téměř půl milionu korun na údržbu stadionu. Radnice vždy žádá roční vyúčtování těchto služeb, což je součástí smlouvy s Dynamem. Klub měl vyúčtování dodat do 28. února, ale dodal jej po urgenci s více než měsíčním zpožděním. Externí spolupracovník Dynama na manažerské pozici se navíc v předminulém týdnu v noci natáčel před radnicí, kdy nadával Marošovi. Záznam z toho pak zveřejnil na sociální síti. Město proto uvedlo, že situace v klubu je nadále neúnosná a rozhodlo se ji řešit odkoupením Dynama.

Českobudějovický celek na sociálních sítích podpořil jiný druholigový klub - ústecký Viagem. „Je potřeba rozlišovat mezi nabídkou a vydíráním,“ píše se na instagramovém profilu Ústí u společné fotografie majitelky Dynama se zástupci Viagemu v čele s majitelem Přemyslem Kubáněm a jeho manželkou Viktorií, členkou klubového představenstva.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka22182248:1856
2Opava22118338:2041
3Táborsko22124639:2440
4Artis22115635:2838
5Žižkov22114730:3237
6Příbram22104822:2534
7Ústí22103941:3533
8Baník B22931032:3230
9Vlašim2285932:2629
10Č. Budějovice22831122:3027
11Slavia B22751033:3226
12Chrudim2267930:4025
13Kroměříž22711421:3722
14Jihlava22471122:2919
15Prostějov22471124:3419
16Sparta B22521516:4317
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (5)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů