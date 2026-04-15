Město vypovědělo Dynamu smlouvu ze stadionu, hrozí ztráta licence! Podpora z Ústí
Českobudějovická rada ve středu vypověděla fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu. Klub na něm nestihne dokončit příští sezonu a hrozí tak, že od Fotbalové asociace ČR (FAČR) nedostane licenci. Radnice avizovala, že pokud majitelka klubu Nneka Ede Dynamo neprodá, městský stadion nebudou moci fotbalisté k zápasům využívat. Výpovědní lhůta je rok a začne platit 1. května. ČTK to řekl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (Naše Česko).
„Budeme dělat nějaké kroky, abychom fotbal v Budějovicích udrželi. Paní majitelku vždy rádi pozveme ke stolu a pořád platí naše nabídka na odkup klubu, kterou jsme jí včera (v úterý) dali,“ uvedl. Ede v úterý zveřejnila prohlášení, že klub neprodá a nabídku města neakceptuje. Obě strany se nebavily o částce, za niž by byl klub na prodej. Vedení radnice však uvedlo, že je ochotné majitelce zaplatit peníze, které do Dynama investovala. Město by pak hledalo nového kupce a klub provozovalo jen dočasně.
„Pokud by paní majitelka chtěla hrát fotbal s klubem jinde, záleželo by na rozhodnutí FAČR, zda by asociace přesun povolila. Kdyby skutečně z Českých Budějovic odešla, zřejmě by si s sebou vzala i hráče, kteří mají platnou smlouvu. Akademie s mládežnickými týmy by zůstala zde,“ řekl Maroš.
Město klubu poskytuje měsíčně téměř půl milionu korun na údržbu stadionu. Radnice vždy žádá roční vyúčtování těchto služeb, což je součástí smlouvy s Dynamem. Klub měl vyúčtování dodat do 28. února, ale dodal jej po urgenci s více než měsíčním zpožděním. Externí spolupracovník Dynama na manažerské pozici se navíc v předminulém týdnu v noci natáčel před radnicí, kdy nadával Marošovi. Záznam z toho pak zveřejnil na sociální síti. Město proto uvedlo, že situace v klubu je nadále neúnosná a rozhodlo se ji řešit odkoupením Dynama.
Českobudějovický celek na sociálních sítích podpořil jiný druholigový klub - ústecký Viagem. „Je potřeba rozlišovat mezi nabídkou a vydíráním,“ píše se na instagramovém profilu Ústí u společné fotografie majitelky Dynama se zástupci Viagemu v čele s majitelem Přemyslem Kubáněm a jeho manželkou Viktorií, členkou klubového představenstva.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|22
|18
|2
|2
|48:18
|56
|2
Opava
|22
|11
|8
|3
|38:20
|41
|3
Táborsko
|22
|12
|4
|6
|39:24
|40
|4
Artis
|22
|11
|5
|6
|35:28
|38
|5
Žižkov
|22
|11
|4
|7
|30:32
|37
|6
Příbram
|22
|10
|4
|8
|22:25
|34
|7
Ústí
|22
|10
|3
|9
|41:35
|33
|8
Baník B
|22
|9
|3
|10
|32:32
|30
|9
Vlašim
|22
|8
|5
|9
|32:26
|29
|10
Č. Budějovice
|22
|8
|3
|11
|22:30
|27
|11
Slavia B
|22
|7
|5
|10
|33:32
|26
|12
Chrudim
|22
|6
|7
|9
|30:40
|25
|13
Kroměříž
|22
|7
|1
|14
|21:37
|22
|14
Jihlava
|22
|4
|7
|11
|22:29
|19
|15
Prostějov
|22
|4
|7
|11
|24:34
|19
|16
Sparta B
|22
|5
|2
|15
|16:43
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup
