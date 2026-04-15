ONLINE: Zbrojovka - Žižkov 1:0. Artis otočil zápas se Spartou B, Opava padla s Baníkem
Ve středu je na programu kompletní 23. kolo Chance Národní Ligy. Fotbalisté Zbrojovky na domácím trávníku vyzývají v dobré formě hrající Žižkov. Brněnský Artis porazil rezervu Sparty 3:1, béčko Baníku porazilo druhou Opavu 2:0. Výhru slaví i Slavia B, 1:0 přehrála Jihlavu. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|22
|18
|2
|2
|48:18
|56
|2
Opava
|23
|11
|8
|4
|38:22
|41
|3
Artis
|23
|12
|5
|6
|38:29
|41
|4
Táborsko
|22
|12
|4
|6
|39:24
|40
|5
Žižkov
|22
|11
|4
|7
|30:32
|37
|6
Příbram
|22
|10
|4
|8
|22:25
|34
|7
Ústí
|22
|10
|3
|9
|41:35
|33
|8
Baník B
|23
|10
|3
|10
|34:32
|33
|9
Vlašim
|22
|8
|5
|9
|32:26
|29
|10
Slavia B
|23
|8
|5
|10
|34:32
|29
|11
Č. Budějovice
|22
|8
|3
|11
|22:30
|27
|12
Chrudim
|22
|6
|7
|9
|30:40
|25
|13
Kroměříž
|23
|7
|2
|14
|21:37
|23
|14
Prostějov
|23
|4
|8
|11
|24:34
|20
|15
Jihlava
|23
|4
|7
|12
|22:30
|19
|16
Sparta B
|23
|5
|2
|16
|17:46
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup