Zbrojovka - Žižkov 1:0. Artis porazil rezervu Sparty, Táborsko poskočilo na druhé místo
Fotbalisté Zbrojovky Brno v 23. kole druhé ligy zdolali doma 1:0 Žižkov a v čele tabulky mají náskok 16 bodů na druhé Táborsko, které zvládlo stejným výsledkem jihočeské derby s Českými Budějovicemi. Na třetí příčku se propadla Opava porážkou 0:2 s rezervou Ostravy. Bodově se na ni dotáhl Artis Brno vítězstvím 3:1 na hřišti poslední Sparty B.
Zbrojovka v minulém kole utrpěla debakl 0:4 v Opavě, dnes se však vrátila na vítěznou vlnu. V 28. minutě rozhodl Rymarenko. Žižkov prohrál po šesti zápasech a poprvé na jaře, v tabulce zůstal pátý.
Zbrojovka může po příštím kole slavit postup do nejvyšší soutěže. Kromě vítězství v Jihlavě potřebuje i bodovou ztrátu Táborska na hřišti Artisu a Opavy v zápase se Slavií B.
Opava mohla jít ve slezském derby v Ostravě do vedení, Janoščín ale neproměnil v první půli penaltu. Baník udeřil „slepenými“ góly v 59. a 63. minutě, prosadili se Holaň s Drozdem. Ostravské rezervě patří v tabulce osmá pozice.
I v utkání Sparta B - Artis padly všechny branky po změně stran. Pražané šli do vedení po Moudrého výstavní trefě z přímého kopu, Jeřábek s Adediranem ale zařídili rychlý obrat. V závěru přidal pojistku Sedlák.
Nigerijský útočník Adediran je se 13 trefami v čele tabulky kanonýrů o gól před Matějkou z Táborska. Toho dnes střelecky zastoupil obránce Novák, jenž už ve druhé minutě po závaru před bránou rozhodl duel s Českými Budějovicemi. Táborsko zvítězilo po třech kolech a teprve podruhé na jaře.
Poosmé v řadě neprohrála Vlašimi, která remizovala doma 0:0 s Příbramí. Nováček Ústí nad Labem se triumfem 1:0 nad Chrudimí posunul na šesté místo. Slavia B zdolala 1:0 předposlední Jihlavu a Kroměříž hrála bez branek s Prostějovem.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|23
|19
|2
|2
|49:18
|59
|2
Táborsko
|23
|13
|4
|6
|40:24
|43
|3
Opava
|23
|11
|8
|4
|38:22
|41
|4
Artis
|23
|12
|5
|6
|38:29
|41
|5
Žižkov
|23
|11
|4
|8
|30:33
|37
|6
Ústí
|23
|11
|3
|9
|42:35
|36
|7
Příbram
|23
|10
|5
|8
|22:25
|35
|8
Baník B
|23
|10
|3
|10
|34:32
|33
|9
Vlašim
|23
|8
|6
|9
|32:26
|30
|10
Slavia B
|23
|8
|5
|10
|34:32
|29
|11
Č. Budějovice
|23
|8
|3
|12
|22:31
|27
|12
Chrudim
|23
|6
|7
|10
|30:41
|25
|13
Kroměříž
|23
|7
|2
|14
|21:37
|23
|14
Prostějov
|23
|4
|8
|11
|24:34
|20
|15
Jihlava
|23
|4
|7
|12
|22:30
|19
|16
Sparta B
|23
|5
|2
|16
|17:46
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup