Zbrojovka - Žižkov 1:0. Artis porazil rezervu Sparty, Táborsko poskočilo na druhé místo

Fotbalisté Zbrojovky Brno se radují z gólu ve druhé lize
Fotbalisté Zbrojovky Brno v 23. kole druhé ligy zdolali doma 1:0 Žižkov a v čele tabulky mají náskok 16 bodů na druhé Táborsko, které zvládlo stejným výsledkem jihočeské derby s Českými Budějovicemi. Na třetí příčku se propadla Opava porážkou 0:2 s rezervou Ostravy. Bodově se na ni dotáhl Artis Brno vítězstvím 3:1 na hřišti poslední Sparty B.

Zbrojovka v minulém kole utrpěla debakl 0:4 v Opavě, dnes se však vrátila na vítěznou vlnu. V 28. minutě rozhodl Rymarenko. Žižkov prohrál po šesti zápasech a poprvé na jaře, v tabulce zůstal pátý.

Zbrojovka může po příštím kole slavit postup do nejvyšší soutěže. Kromě vítězství v Jihlavě potřebuje i bodovou ztrátu Táborska na hřišti Artisu a Opavy v zápase se Slavií B.

Opava mohla jít ve slezském derby v Ostravě do vedení, Janoščín ale neproměnil v první půli penaltu. Baník udeřil „slepenými“ góly v 59. a 63. minutě, prosadili se Holaň s Drozdem. Ostravské rezervě patří v tabulce osmá pozice.

I v utkání Sparta B - Artis padly všechny branky po změně stran. Pražané šli do vedení po Moudrého výstavní trefě z přímého kopu, Jeřábek s Adediranem ale zařídili rychlý obrat. V závěru přidal pojistku Sedlák.

Nigerijský útočník Adediran je se 13 trefami v čele tabulky kanonýrů o gól před Matějkou z Táborska. Toho dnes střelecky zastoupil obránce Novák, jenž už ve druhé minutě po závaru před bránou rozhodl duel s Českými Budějovicemi. Táborsko zvítězilo po třech kolech a teprve podruhé na jaře.

Poosmé v řadě neprohrála Vlašimi, která remizovala doma 0:0 s Příbramí. Nováček Ústí nad Labem se triumfem 1:0 nad Chrudimí posunul na šesté místo. Slavia B zdolala 1:0 předposlední Jihlavu a Kroměříž hrála bez branek s Prostějovem.

LIVE
10Detail
LIVE
20Detail
LIVE
00Detail
LIVE
13Detail
LIVE
10Detail
LIVE
10Detail
LIVE
00Detail
LIVE
10Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka23192249:1859
2Táborsko23134640:2443
3Opava23118438:2241
4Artis23125638:2941
5Žižkov23114830:3337
6Ústí23113942:3536
7Příbram23105822:2535
8Baník B231031034:3233
9Vlašim2386932:2630
10Slavia B23851034:3229
11Č. Budějovice23831222:3127
12Chrudim23671030:4125
13Kroměříž23721421:3723
14Prostějov23481124:3420
15Jihlava23471222:3019
16Sparta B23521617:4617
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

