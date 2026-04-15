Co dál v Budějovicích: přesun (asi) neprojde, nové Dynamo jako v hokeji i bláznivý scénář
Hořící spor o budoucnost fotbalu v Českých Budějovicích vyústil v očekávané rozhodnutí rady města. Na středečním mimořádném jednání dalo vedení magistrátu druholigovému klubu výpověď z nájmu stadionu Střelecký ostrov a tlačí na majitelku Nneku Ede, aby organizaci prodala. Britská podnikatelka to už v úterý odmítla. Jaké jsou další scénáře? Město začíná chystat kroky k tomu, aby založilo novou značku. Podobně se téměř před třinácti lety povedlo zachránit hokejový Motor.
Aktuálně to nevypadá, že by se znesvářené strany byly schopné dohodnout. Ve středu ráno představitelé města schválili výpověď ze stadionu, čímž bude mít Dynamo problém získat licenci na novou sezonu druhé ligy. „Rozhodli jsme se pro výpověď bez udání důvodů v délce 12 měsíců,“ potvrdil náměstek primátorky Českých Budějovic Petr Maroš (Naše Česko).
Vedení města už na úterním jednání, po kterém promluvil jihočeský hejtmana Martin Kuba (Naše Česko) nabídlo majitelce Nnece Ede, že je připravené jednat o koupi klubu. Ta to ve stejný den odmítla. „Požadavek na prodej klubu považuji za výrazně nátlakový a zcela nekorektní,“ zdůraznila v následném prohlášení.
Roční výpovědní lhůta poběží od 1. května, na závěr příští sezony už by současné Dynamo v takovém případě muselo areál opustit a nemělo kde hrát. Pokud Ede klub neprodá či se s městem jinak nedomluví, musí vyřešit, kam mužstvo přemístí. „Informace máme takové, že FAČR jí to neumožní, ale to nechci předjímat,“ zmínil Maroš.
Na středeční výpověď ze stadionu zareagoval i klub, jeho zástupci jsou dál přístupní k dohodě, což ale v současných pozicích obou stran půjde těžko. „Znovu chci zdůraznit, že naším hlavním cílem je udržet tým ve městě a zachovat značku Dynamo,“ vyjádřila se majitelka Ede.
„Zároveň věříme, že i v této situaci zůstanou představitelé českého fotbalu, včetně Fotbalové asociace České republiky, nestranní a budou postupovat s ohledem na principy férovosti a sportovní integrity. Není v zájmu nikoho, aby kvůli zbytečným sporům zanikla značka a historie klubu, která se budovala dlouhé roky.“
Scénař jako Vyškov? Pravděpodobně ne
Ede patří v Dynamu hráči pod profesionální smlouvou a licence pro druhou a třetí ligu, o které ale může přijít, pokud nebude mít odpovídající zázemí.