Artis nachytal béčko Sparty, inspirace i u Arsenalu. Kouč se v kabině rozčiloval
Nový trenér Roman Nádvorník jasně pojmenoval slabinu, pustil se do práce a udělal z ní přednost. Tedy prozatím ve středečním druholigovém utkání na hřišti béčka Sparty. Artis se nastartoval k obratu nacvičenou standardní situací a vyhrál 3:1. „Soupeř to zahrál dobře, nachytal nás,“ uznal Luboš Loučka, kouč poraženého celku, jenž zůstává na posledním místě tabulky.
Před necelým měsícem přišel do Artisu jako náhrada za odvolaného Jiřího Chytrého. Měl zafungovat jako impulz, zařídit herní zlepšení a dotlačit ambiciózní celek narvaný hvězdnými jmény do baráže o postup do první ligy.
Roman Nádvorník zatím udělal s Brňany šest bodů z devíti možných, po včerejší námaze na hřišti sparťanského béčka se dotáhnul na třetí Opavu, kterou ještě nedávno trénoval. „Bude to ještě vyrovnané,“ namítl 53letý trenér, jehož tým čeká v příštím kole Táborsko, další aspirant na postup. „Nesmíme ztrácet body, nesmíme přestat věřit. Baráž je teď náš první cíl,“ burcoval kouč.
Když mužstvo přebral na konci března, udělal si analýzu toho, co se Brňanům nedaří úplně podle plánu. „Artis měl obrovský problém při útočních standardních situacích, nedával góly. Hodně jsme se tomu v poslední době věnovali,“ zmínil Nádvorník.
Nejvíc nad nimi seděl s asistentem Jiřích Lerchem, který přišel do Bran z Jihlavy. Tam působil jako hlavní trenér. Inspiraci si vzali také od evropských velikánů. „Arsenal zahrává standardky zajímavě,“ usmál se Nádvorník. „Jsem strašně rád, že nám to vyšlo,“ pokračoval.
Artis zahrával proti letenské rezervě, která se dostala do vedení na startu druhé půle díky trefě Lukáše Moudrého, dohromady sedm rohových kopů. Z toho využil rovnou dva. První gól padl z nacvičeného signálu, který si vzal na starost technicky vybavený středopolař Martin Pospíšil. „Takových gólů moc nedostanete,“ zamyslel se trenér domácích Luboš Loučka.
Jan Navrátil, další zkušený hráč brněnského celku, zůstal viset na hraně velkého vápna. Jakmile se Pospíšil rozběhl, našel si volný prostor v boxu a ve skluzu zasáhl balon. „Trénovali jsme to, měl to trefit rovnou,“ prozradil Nádvorník. Jenže 36letý záložník nastřelil nohu kapitána Michala Jeřábka, který dal teprve první branku v této druholigové sezoně.
„Vycházeli jsme z postavení Sparty. Viděli jsme, že nabírají naše hráče, a jaký prostor se otevírá. Udělali jsme to dobře, vyšlo to,“ pochvaloval si Nádvorník. „Byl jsem rozčílený už o přestávce, protože jsem chtěl, abychom to sehráli už v první půli. Neměli jsme na to odvahu. Říkal jsem, že to musíme udělat, měli jsme to připravené podle pokynů, věřil jsem, že se nám to povede,“ doplnil.
Vydařil se i další rohový kop, který tentokrát zahrál střídající Daniel Samek. Jeho centr na přední tyč nejprve nadzvedl Jeřábek a nakonec se balon vykutálel u Jana Sedláka. Byl to už třetí a zároveň definitivní zásah do sparťanských nadějí. Už necelých sedm minut po první Jeřábkově trefě se prosadil Quadri Adediran.
„I když se nám chvílemi tolik nedařilo, musím hráče moc pochválit, že tam dneska bylo srdce a dotlačili jsme zápas ke třem bodům. Navíc jsme dali venku i tři góly,“ liboval si Nádvorník. V opačné náladě byl trenér sparťanského béčka, které zůstává stále na posledním místě tabulky. Poslední výhru zapsalo na konci října. „Je to složité pro všechny. Série je dlouhé, je na čase ji ukončit,“ dodal Loučka.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|23
|19
|2
|2
|49:18
|59
|2
Táborsko
|23
|13
|4
|6
|40:24
|43
|3
Opava
|23
|11
|8
|4
|38:22
|41
|4
Artis
|23
|12
|5
|6
|38:29
|41
|5
Žižkov
|23
|11
|4
|8
|30:33
|37
|6
Ústí
|23
|11
|3
|9
|42:35
|36
|7
Příbram
|23
|10
|5
|8
|22:25
|35
|8
Baník B
|23
|10
|3
|10
|34:32
|33
|9
Vlašim
|23
|8
|6
|9
|32:26
|30
|10
Slavia B
|23
|8
|5
|10
|34:32
|29
|11
Č. Budějovice
|23
|8
|3
|12
|22:31
|27
|12
Chrudim
|23
|6
|7
|10
|30:41
|25
|13
Kroměříž
|23
|7
|2
|14
|21:37
|23
|14
Prostějov
|23
|4
|8
|11
|24:34
|20
|15
Jihlava
|23
|4
|7
|12
|22:30
|19
|16
Sparta B
|23
|5
|2
|16
|17:46
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup