Zbrojovka se „omluvila“ za Opavu. Střelci spadl kámen ze srdce. Vorlický? Nemá povolení
Podesáté v sezoně výhra o gól. Zbrojovka se po výprasku v Opavě (0:4) v Chance Národní Lize vrátila do svého pragmatického módu, který ji jednoznačně sune k přímému postupu mezi elitu. Nápravu za sobotu sjednala v duelu se Žižkovem (1:0). Rozhodl ho krásnou střelou Martin Rymarenko. „Konečně se trefil. Probudil se v pravý čas, jsem za to strašně rád,“ oddechl si kouč Martin Svědík, jehož soubor vede druhou ligu o šestnáct bodů, do konce schází sedm kol.
Sestava vítězů byla znovu bez „gamechangera“ Lukáše Vorlického, který je od přípravy s Teplicemi v březnové repre pauze na marodce. Opět ho trápí koleno, prokletí jeho kariéry. Naznačil však, že se do konce jara ještě na hřišti v mistráku objeví. Zatím to není na programu dne, ani týdne. „Je v rekonvalescenci, zatím nedostal povolení od lékaře k tréninku. Proto nedokážeme určit čas, kdy se vrátí,“ uvedl kouč Martin Svědík.
Hosté z Prahy, kteří se sympaticky dotahovali ke špičce tabulky, neměli na jihu Moravy pořádnou šanci. Herně nepropadli, ovšem v ofenzivě neukázali nadstandard. Favorit před více než čtyřmi tisícovkami diváků po Rymarenkově trefě z otočky z 28. minuty, které předcházel Žitného rok, až na výjimečné chvíle kontrolovali hru.
Nezvedali diváky ze sedadel, nicméně si jeli to svoje. Poctivě, důsledně. První poločas byl slušný, druhý spíš nudný. „Víme, že po přestávce to nebylo ideální,“ připustil Rymarenko. „Byli jsme zbytečně zalezlí a nezískávali jsme tolik balonů v presinku. Na konci jsme se nechali zatlačit,“ nelíbilo se kouči.
Svědík: Největší problém máme s leváky
Ale domácí splnili úkol a o to jim šlo. „V Opavě jsme to zpackali. Hned po zápase jsme si uvědomili, že jsme byli úplně mimo. Nebylo na tom co hodnotit. Bylo důležité vrátit se na vítěznou vlnu,“ dodal slovenský ofenzivní záložník. Na jaře skóroval poprvé. „Střelecky jsem se trápil, přemýšlel jsem o tom. Každý ofenzivní hráč chce mít čísla. Spadl mi takový kámen ze srdce,“ přiznal po odčarování smůly. „Věřím, že brzy to prolomí i další kluci vpředu,“ přál si.
Trenérský štáb lídra vyměnil v elitní jedenáctce oproti víkendu pět jmen. Primárně v defenzivě. Na lavičku byl usazen mimo jiné kapitán Stanislav Hofmann, nastoupit nemohli další obránci – distancovaný Alex Markovič a zraněný Kaká.
Přesto tým celkem v pohodě udržel nulu, brankáře Adama Hrdinu nevyrušila z klidu žádná střela mezi tyče. „Největší problém máme s leváky. Chybí Mareš, Granečný, teď i Kaká,“ připomněl Svědík, jenž po debaklu zvolil klidnější, pozitivnější strategii. Hráče dál nestresoval kritikou a ukazováním chyb na videu. „Na psychiku to bylo lepší,“ kvitoval Rymarenko. Přesto i proti Viktorii pokračovalo soužení v koncovce. „Trápí nás proměňování šancí. Potřebujeme jich hodně, abychom skórovali,“ zmínil trenér. Chválil nicméně odolnost mužstva. „Zase ukázalo, že má mentální sílu a vydřelo tři body,“ cenil si.
Zbrojovka potvrdila výsledkovou dominaci v soutěži a nezadržitelně se blíží kolo, po němž bude její první místo definitivně stvrzeno. „Oproti jiným celkům máme štěstí, že jsme si mohli nechat široký kádr. Tím pádem máme furt kým nahrazovat,“ pochvaloval si Svědík. „Hráči jednoznačně hrají o to, aby byli v týmu dál.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|23
|19
|2
|2
|49:18
|59
|2
Táborsko
|23
|13
|4
|6
|40:24
|43
|3
Opava
|23
|11
|8
|4
|38:22
|41
|4
Artis
|23
|12
|5
|6
|38:29
|41
|5
Žižkov
|23
|11
|4
|8
|30:33
|37
|6
Ústí
|23
|11
|3
|9
|42:35
|36
|7
Příbram
|23
|10
|5
|8
|22:25
|35
|8
Baník B
|23
|10
|3
|10
|34:32
|33
|9
Vlašim
|23
|8
|6
|9
|32:26
|30
|10
Slavia B
|23
|8
|5
|10
|34:32
|29
|11
Č. Budějovice
|23
|8
|3
|12
|22:31
|27
|12
Chrudim
|23
|6
|7
|10
|30:41
|25
|13
Kroměříž
|23
|7
|2
|14
|21:37
|23
|14
Prostějov
|23
|4
|8
|11
|24:34
|20
|15
Jihlava
|23
|4
|7
|12
|22:30
|19
|16
Sparta B
|23
|5
|2
|16
|17:46
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup